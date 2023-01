'Ama de casa alien contra zombi gay': el cine cutre como catarsis liberadora

Ama de casa alien contra zombi gay. En efecto, el título no engaña, pues esta película nos cuenta la historia de un ama de casa resucitada por un alienígena que se enfrenta a un hombre gay infelizmente casado que es poseído por un demonio que lo transforma en zombi. Una pareja de policías intentará pararles los pies. Semejante argumento fue llevado al cine por el director y guionista Andreas Samuelson, y esta semana puede verse dentro de la duodécima edición de CutreCon, el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, que se celebra del 25 al 29 de enero en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, el mk2 Cine Paz y el mk2 Palacio de Hielo.

Este año, la convención más original del celuloide regresa con una selección de las peores películas de superhéroes de la historia del cine. Una variada programación de 22 títulos protagonizada por inefables justicieros de todo tipo, condición y pelaje. "¿Queréis superhéroes? Pues os vais a enterar", bromea con infoLibre el director del festival, Carlos Palencia, quien añade: "Hay mucho cine de superhéroes en los márgenes, en lo underground, en la serie B o la serie Z. También películas más comerciales que fueron un fracaso estrepitoso. Nosotros queremos centrarnos en esos patitos feos, en películas olvidadas o machacadas en su momento, pero que resulta que, vistas con ganas de pasárselo bien, son más divertidas incluso que las llamadas buenas películas de superhéroes que se están estrenando cada semana en los cines. Son también muy divertidas a su manera".

Supersonic Man, la copia barata española de Superman dirigida por Juan Piquer Simón, es la película elegida para la sesión inaugural del festival, por cuyas pantallas pasarán también Batman –en el salto a la gran pantalla de la mítica serie de 1966 protagonizada por Adam West y Burt Ward– o Howard, un nuevo héroe –la adaptación del cómic homónimo de Marvel producida por George Lucas que fracasó estrepitosamente a finales de los ochenta–. Y mucho más: El Capitán Trueno y el Santo Grial (2011), Superman IV, en busca de la paz (1987), Iron Man contra los vampiros (2022, China), Tuno negro (2001), El vengador tóxico (1984), Tromeo y Julieta (1996), El hombre león (1985, Turquía) o Tortugas ninja vs Transformers (1989), versión hecha en Corea del Sur y cuyos autores "ni se dignaron en pagar los derechos".

"Hay muchos fans de este tipo de películas, que continuamente están buscando cine ignoto y desconocido. También hay muchos festivales y distribuidoras, porque hay todo un movimiento en torno al cine de serie B, serie Z y, sobre todo, malo. Hay gente que nos recomienda películas para que las programemos y también hay quien nos manda sus propias películas para que se proyecten en el festival. Así que no es tan difícil encontrar estas películas. Tiene su trabajo, pero tenemos mucha gente que nos ayuda", explica Palencia, quien plantea que este tipo de cine triunfa entre sus aficionados por "el atractivo del desconcierto ante algo nuevo, eso del ver para creer, porque hasta que lo la vas no te vas a creer que existe esa película".

Y prosigue divertido: "Buscamos ese desconcierto ante películas que parece imposible que existan, y eso es lo que lleva directamente al humor. Porque muchas veces el cerebro no sabe cómo reaccionar ante lo que está viendo y la opción es echarte a reír, ya que estás enfrentando a tu cerebro a algo inconcebible. Nosotros somos gente que la mayoría nos dedicamos al negocio del cine y obviamente consumimos todo tipo de cine, pero llega un momento en el que, cuando lo has visto todo, también te apetece ver algo que transgreda las normas, que haga que tu cerebro se enfrente a algo totalmente nuevo y al final te acabas enganchando a descubrir películas que parece increíble que se rodaran".

Lo que aclara el director de CutreCon es que "no es suficiente con que sean malas" las películas de su programación. "Hay películas que son malísimas en las que a lo mejor no ocurre nada, y eso las hace doblemente malas. Nosotros buscamos películas que, a pesar de ser malísimas, sean entretenidas porque tengan cierto ritmo, lo cual ya es un valor positivo, porque tampoco es fácil tener al espectador entretenido. Por eso, esto de cutre es relativo, y a nosotros las que nos gustan son las películas que hacen reír sin pretenderlo. Cuanto peor, mejor, sí, pero que haya cierto ritmo y pasen cosas para que la gente no se muera de aburrimiento. Normalmente, la mayoría de películas malas son un rollo, no hay ser humano que las aguante por mucho que te las tomes a risa", argumenta.

Por eso, destaca que para entrar en CutreCon tiene que ser una película "tan mala, tan mala, tan mala", que estés todo el rato "llevándote las manos a la cabeza porque no te crees lo que está ocurriendo". De no dar crédito: "Esas películas que consiguen dar la vuelta y logran que no dejes de mirar a la pantalla porque tu cerebro no es capaz de asimilar que alguien haya destinado recursos y dinero a rodar eso y todo el mundo pensaba que estaba haciendo algo que estaba saliendo bien. Y que eso llegara a estrenarse".

Además de los mencionados superhéroes, la programación de CutreCon 12 se complementa con títulos de otros géneros que harán las delicias de los espectadores del festival, que en la presente edición recupera tras la pandemia la sesión infantil matinal de los sábados. Además, tras el éxito del año pasado, regresa la Sección Oficial, en la que el público, con sus votaciones, otorgará el premio al filme más divertido de los presentados a concurso.

Los directores Antonio Hernández y Pedro Barbero recibirán, respectivamente, los dos galardones que otorga el festival cada año: el Premio Applehead Sah-Di-A y el Premio Confislab Jess Franco. El primero lo hará por sobrevivir a la infernal producción que supuso El capitán Trueno y el Santo Grial; mientras que al segundo se le reconoce su amplia carrera dedicada al cine y la televisión con títulos como Tuno negro, codirigida junto a Vicente J. Martín.

Todos los ingredientes necesarios para montar una buena fiesta con películas adorablemente inenarrables. "Ver estas películas en comunidad genera una catarsis y una liberación de estrés". asegura Palencia, para quien este es un festival "terapéutico" porque el público puede hacer todo lo que normalmente no se puede hacer en una sala de cine: gritar, aplaudir, vitorear, soltar chistes e incluso lanzar objetos (blanditos, a poder ser) contra la pantalla. "Es muy liberador y hay gente que me ha dicho que el verdadero espectáculo de CutreCon está en el patio de butacas con la gente. En comunidad son tan divertidas como la mejor de las comedias, liberas estrés, es una catarsis colectiva que hay que vivirla para entenderla", resalta, apostillando que, con tanta gente, "se expande la risa contagiosa ante las insensataces que estás viendo en la pantalla".

Es por ello que asegura que la mayoría del público de la CutreCon no acude tanto por la película como por el festival en sí, para compartir ese "desconcierto comunal", al tiempo que defiende las bondades y beneficios de este tipo de cine: "Amplía nuestra perspectiva de lo que es el cine, porque realmente se puede hacer cualquier cosa con una cámara. Amplías horizontes, aprendes a tener menos prejuicios y te acercas a cinematografías a las que nunca les habrías hecho caso. Puede ser la puerta de entrada para el cine filipino o el cine turco, y acabas viendo buenas películas de esos países".

"Hay mucha gente que no consume este tipo de películas durante el año pero asiste a CutreCon por el ambiente, por la fiesta que se monta en cada sesión. Es una fiesta donde descubres que hay otras formas de ver cine", afirma. Y concluye: "También hay gente que sigue siendo reticente a ir a un festival de cine cutre, que piensa que esto es para friquis o cafeteros muy cinéfilos. Pero luego ven que es una fiesta pensada para cualquiera al que le guste un poco el cine".

Las entradas para todas las sesiones de pago del festival se encuentran disponibles a través de www.cutrecon.com. Las sesiones de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid son de entrada libre hasta completar aforo.