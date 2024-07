'Kill Boy' mezcla videojuegos y ultraviolencia en un cóctel gore que ha apadrinado Sam Raimi

En febrero de 2022, el estudio francés Sloclap publicó Sifu, un videojuego extraordinario donde calibrar el caudal de influencias resultaba todo un desafío. La dificultad no estribaba tanto en identificarlas como en establecer un orden interno: cuál era la jerarquía, qué había seguido a qué. De entrada era obvio que algunos niveles homenajeaban Kill Bill y sobre todo Oldboy, con un pasillo donde el jugador debía acabar con sus enemigos en toma continua. Pero claro, Park Chan-wook ya se había fijado a su vez en los videojuegos beat’em up —o “yo contra el barrio”— para idear la escena más famosa de su película. Por si fuera poco estos videojuegos habían remitido durante su esplendor 2D, en los 90, a las películas de acción hongkonesas de mediados de siglo.

¿El huevo o la gallina? Daba igual, porque los regímenes de causalidad a la hora de percibir la obra humana han perdido peso irremediablemente durante las últimas décadas. Sobre todo si hablamos de cine y videojuegos, ajustándose a la figura que propusieron Deleuze y Guattari en Capitalismo y esquizofrenia: puestos a analizar la genealogía de las expresiones culturales del capitalismo tardío, conviene dejar de lado la imagen de la cadena —lineal, con eslabones concretos— para decantarse por el rizoma. La lógica rizomática, en Sifu, trascendía cualquier orden aprehensible para convertirse en discurso y zeitgeist, complementada por la propuesta de John Wick 4 al año siguiente. Una vez había modulado el actual cine de acción hollywoodiense según inercias gamer, la última película del asesino de Keanu Reeves se alargaba a las tres horas gracias a las “misiones secundarias”, y en una secuencia incluso emulaba directamente el famoso juego Hotline Miami.

Hay que aceptar el rizoma, pero también criticarlo y tomar conciencia de lo asfixiante que puede llegar a ser su paradigma, conduciendo a pasajes como uno especialmente revelador de Kill Boy. En él dos hermanos, agotados por las complejidades de su realidad sociopolítica —una en la que, por lo demás, no son ni mucho menos los más damnificados—, se evaden frente a una máquina arcade. Se encogen de hombros, descartan responsabilidades por aquello que suceda en su entorno, y rematan el vínculo del debut a la dirección del alemán Moritz Mohr con los videojuegos. Un vínculo no tan explícito como el de películas previas estilo Hardcore Henry o Scott Pilgrim pero que se localiza en múltiples expresiones, siendo Kill Boy un film donde nada es realmente suyo.

La raigambre cinéfila se deja ver en la abultada tradición de películas de venganzas donde se inscribe, así como en obras recentísimas cuyas similitudes —y aquí volvemos al rizoma— no nos hablan tanto de plagio como de extraños sentidos compartidos. La represalia sangrienta con coartada social se dejaba ver hace unos meses en el Monkey Man de Dev Patel —esperando resolver las desigualdades de India a golpes—, mientras que el vengador incapaz de hablar —el protagonista de Bill Skarsgård es sordo— remite a la magnífica Noche de paz de John Woo. Pero son parentescos superficiales. El silencio de Skarsgård, sin ir más lejos, no suscribe la expedición por un posible cine mudo de hostias como quisiera el hongkonés, sino que se trata más bien de un gimmick, un truquito de márketing: hay una voz narradora constante (su “voz interior”) que resulta ser la de H. Jon Benjamin, el narrador de un videojuego muy querido para el protagonista.

El rol de Benjamin ahonda en el intrincado laberinto de referentes con el que juega Kill Boy, pero lo que sucede con respecto a las preocupaciones de Monkey Man es mucho más jugoso. El personaje de Skarsgård —a quien antes de que acabe el verano volveremos a ver repartir estopa en El cuervo— se erige como un guerrero que con su ansia vengativa podría impartir justicia contra un sistema de poder corrupto. Al contrario que en Monkey Man —y por eso Kill Boy funciona mucho mejor— este sistema es ficticio, gobierna un estado indeterminado, y podemos identificarlo con el signo de las distopías de Los juegos del hambre o algunas novelas de Stephen King estilo La larga marcha o El fugitivo. En ellas, como en el mundo de Kill Boy, la élite atemoriza y doblega a sus súbditos a través de un espectáculo televisado que confluye en sacrificio ritual.

Una secuencia derivada de esto —un asesinato de masas mediado por las mascotas de una marca de cereales— es tan burra que jamás se le habría ocurrido a Suzanne Collins y refuerza la condición de travesura lúcida de Kill Boy a la hora de hacer malabares con un lecho iconográfico caótico, del que sin embargo termina extrayendo cierta coherencia. Mohr logra controlar el microcosmos de Kill Boy —hipermediado, grotesco y demasiado vago como para cobijar resonancias directas del mundo real— gracias a aciertos como el ácido retrato de la familia contra la que Skarsgård se quiere vengar o al personaje del maestro que impulsa dicha venganza. A este lo interpreta, además, el artista indonesio Yayan Ruhian, con lo que Kill Boy también se las apaña para orquestar un efectivo trasvase de distintas formas de entender el cine de acción globalizado.

El desvergonzado gore del que hace gala refrenda la posición de Sam Raimi como productor, mientras que el fichaje de Ruhian —coreógrafo y actor de las ya clásicas películas de Redada asesina— canaliza el diálogo que hoy por hoy mantiene Occidente con las cinematografías asiáticas. No porque Kill Boy prime la visualización frontal y “realista” de Redada asesina y sus discípulos (empezando por John Wick), sino por la atolondrada fetichización que se cuela en su montaje fragmentado y ultradigital, extendida a sus compromisos con la explotación, la serie B, el culto programado y, de nuevo, los videojuegos. La estructura a través de bosses y las indumentarias pintorescas de los personajes —el chaleco rojo de Skarsgård, el casco a lo Daft Punk de Jessica Rothe— apuntalan el parentesco que finalmente más le importa a Mohr, porque es el que apunta a ser el final del camino. El abismo rizomático donde se pierde la mirada.

Ese abismo tiene mucho de cínico y vacuo, por pretenderse desgajado de una historia que según algunos ya habría finalizado en los 90 —justo cuando el videojuego se consolidó como medio—, y a la que solo le queda la aglomeración psicótica de imágenes rentables. Pero también es un abismo muy divertido, para qué nos vamos a engañar, y quizá valioso: si algún día superamos la posmodernidad, he aquí una película extremadamente útil para comprenderla desde el futuro.

Si había quien podía considerar Pobres criaturas el punto más bajo de la carrera de Yorgos Lanthimos —al menos, hasta la siguiente película que ha hecho después de Pobres criaturas— no debía ser, necesariamente, porque esta adaptación de Alasdair Gray supusiera una traición para sus planteamientos creativos. Era tentador argumentar que con Pobres criaturas, en su apuesta por la ligereza y una mayor amabilidad a la hora de mirar el mundo, el cineasta griego se había domesticado y que gracias a eso, hasta que Oppenheimer se impuso, fue la gran candidata al Oscar a Mejor película. Pero la amabilidad nunca ha sido ajena al cine de Lanthimos. Él la entiende como una condición innata del ser humano, con capacidad para manifestarse en múltiples y caóticas expresiones. Por eso ahora estrena Kinds of Kindness. Tipos de amabilidad.

La amabilidad puede entenderse como una conexión según la cual una persona se reconoce en otra persona, tambaleándose los términos en los que esa persona inicial se figura una identidad propia. A Lanthimos le interesa la facilidad con que esta relación puede devenir dependencia, y justamente de dependencia hablaban Canino, Alps, Langosta o El sacrificio de un ciervo sagrado. La favorita no llegaba a distanciarse de esto pero le daba un anclaje determinante, donde circunstancias históricas y sociales tenían un peso claro sobre su expresión. Si Pobres criaturas resultaba el punto más bajo de la carrera de Lanthimos —hasta ahora— es porque ese anclaje social difuminaba los sentidos primigenios, limitando la película a comentarios intrascendentes sobre cómo la estructuración final de estas relaciones en nuestras sociedades era más o menos mejorable.

En La favorita y Pobres criaturas ocurría que Lanthimos no colaboraba con el guionista Efthimis Filippou. El escritor junto a quien, a partir de Canino, había ido estudiando metódicamente distintas formas en las que nuestra ansiedad por la conexión produce monstruosidades. Como La favorita y Pobres criaturas fueron ruidosos éxitos de público, la narrativa oficiosa pasa ahora por considerar Kinds of Kindness como un regreso de Lanthimos al redil, donde puede ser tan desagradable como solía con la complicidad de Filippou. Aunque ya hubo una recaída antes: entre La favorita y Pobres criaturas Lanthimos coescribió con Filippou un sugerente corto, Nimic, donde Matt Dillon lidiaba con un doppelgänger. Un doble como la expresión final, pesadillesca, de cómo nuestra personalidad puede ser demolida en los ojos del otro.

Un problema palmario de Kinds of Kindness es que carece de la concreción de Nimic a la hora de

volver sobre las inquietudes centrales de Lanthimos. Las historias que integran esta película no son cortos, sino mediometrajes o episodios de una serie antológica, un Black Mirror kafkiano donde Lanthimos se toma todo el tiempo del mundo en pasar revista de estas angustias. El metraje de Kinds of Kindness se extiende casi a las tres horas, con una lamentable dispersión expositiva que mueve a la frustración y a que, esta vez sí, se logre violentar al público. Pero no por remover sus convicciones sociales, sino por generarle un feroz tedio.

Los títulos de las historias —de cada “tipo de amabilidad”— son La muerte de R.M.F., R.M.F. está volando y R.M.F. se come un sandwich. Junto al hecho de que los actores interpreten a personajes distintos según la historia, los títulos harían pensar en algún tipo de continuidad. Sin embargo dicha continuidad solo es enunciada con algún que otro chiste trol, y el tener a gente como Jesse Plemons o Emma Stone interpretando a tres personajes no tiene otro valor que el de la generosidad con la que se han embarcado en el proyecto. Kinds of Kindness es algo más digerible gracias al compromiso de sus intérpretes con el material, entregando otro recital de Stone a escasos meses de Pobres criaturas para permitirnos a su vez disfrutar del inexplicable carisma de Margaret Qualley, de la profesionalidad de Willem Dafoe o del milagro andante que es Jesse Plemons.

El guion de Filippou y Lanthimos saca un partido enorme del amplio rango de Plemons, hasta el punto de que el actor parezca el único responsable de las distintas metamorfosis que experimenta la película. En la primera historia conecta a Lanthimos con el tono de los hermanos Coen, en la segunda adopta un registro de policía huraño que remite a su memorable papel en Noche de juegos —siendo asimismo esta historia la más lograda de las tres—, y en la tercera cede el protagonismo a Stone para ubicarse dentro de esa impasibilidad weird en la que la dirección de actores del griego solía prodigarse. Kinds of Kindness tiene una preocupación de alcance humano, hacia las relaciones de los cuerpos y los rostros, cuya mejor baza reside propiamente en las personas.

Más allá de las personas, hablando de guion y puesta en escena, la cosa no rinde tan bien. Abandonadas (hay quien diría afortunadamente) las florituras visuales de La favorita y Pobres criaturas, Lanthimos ha vuelto a recurrir a Robbie Ryan para un aparato más austero. Sigue siendo una fotografía sólida y estilizada, pero que no se presta a juego alguno entre las historias y enfatiza la pesadez de la propuesta, las escasas satisfacciones que quiere producir. Quizá Lanthimos esté siendo coherente aquí, probando finalmente a vaciar su cine de abalorios para pulir la esencia, pero resulta desconcertante que la esencia de un director tan aclamado se parezca tanto al streaming.

Por lo demás, su escritura y la de Filippou mantiene a grandes rasgos la gramática que inauguraran en Canino, si bien algo afectada por los recientes baños de masas a la hora de introducir a cada tanto gracietas o accesos de frivolidad gratuita —el publicitado baile de Stone— para matizar el aire intelectualoide. Kinds of Kindness no deja de ser una comedia negra, asediada por la tragedia y con un aire de fábula bizarra que nunca llega a prosperar del todo. La combinación de aridez y desmesura es finalmente letal, porque cuanto más se expanden las historias, cuanto más moroso es el ritmo, más se evidencia que las ideas de partida tampoco tienen mucho más intríngulis.

La mayoría de los esfuerzos de Lanthimos y Filippou parece haberse destinado, de hecho, a elucubrar premisas excéntricas antes que a profundizar en sus ideas. Con lo que una revelación triste se abre paso: Lanthimos no es un misántropo, nunca lo ha sido en realidad. Simplemente es un tipo que se está quedando a toda velocidad sin cosas que decir.