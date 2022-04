'Princesa', un alegato contra la violencia de género: "El desenlace fatal de la perfecta historia de amor"

¿Dónde está mi princesita, mi amor? Cuando dos personas se quieren, estas cosas pasan. Te juro que no volverá a pasar. Palabras perversas regadas con lágrimas de cocodrilo para tratar de justificar lo injustificable y encontrar el perdón ya imposible de la otra parte. Mentiras envenenadas que perpetúan la violencia machista y convierten demasiadas vidas en auténticos dramas.

Frases con las que comienza Princesa, el nuevo cortometraje de Cecilia Gessa. "Un alegato contra la violencia de género", tal y como resume a infoLibre la directora y productora, quien añade: "Desgraciadamente, el maltrato a la mujer es el crimen más numeroso del mundo. En Princesa se muestra el desenlace fatal de lo que comenzó siendo la perfecta historia de amor".

Y es que, de puertas para fuera, Juan (Harlys Becerra) y Dalila (Nerea Barros) mantienen una idílica relación de amor. Pero la realidad es mucho más cruda y esconde en la intimidad una situación de chantaje, manipulación emocional y violencia psicológica que se desata cuando las cosas no son como él tiene planeadas.

Es entonces cuando las reglas del juego cambian y el factor del miedo es determinante en el desequilibrio de la relación. Dalila queda así expuesta ante su pareja con toda su vulnerabilidad mientras, poco a poco, con cada nueva agresión, comienza a darse cuenta de la situación real en la que está atrapada. Pero cuando la víctima no hace lo que el abusador quiere... la manipulación emocional termina convirtiéndose en maltrato físico.

"Hace años yo misma fui víctima de maltrato psicológico, la antesala del maltrato físico, que es de donde parte este cortometraje", confiesa Gessa a infoLibre, para luego apuntar que cuando ella se vio en esta situación "no había prácticamente información" y, de hecho, ni ella misma fue consciente "de que había sido maltratada hasta mucho tiempo después".

Y aún prosigue: "Ahora están los puntos violeta, protocolos, campañas de sensibilización, el 016 o asociaciones como MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato), con la que yo colaboro y que hace una gran labor para ayudar a muchas mujeres a salir adelante cuando sus vidas corren peligro. Con este cortometraje yo quiero dar visibilidad y llegar a más mujeres, porque la mayoría de las veces no eres consciente de que estás dentro de una relación de maltrato. Así que lo primero es darse cuenta para así poder tomar medidas, que es lo que marca la diferencia entre que puedas seguir o no con vida".

Princesa es un corto auto conclusivo que surge del largometraje que está actualmente escribiendo Gessa. En medio de este camino, quiso comprobar si funcionaba o no la manera en la que quería contar esta historia, pues "no es nada fácil exponer la violencia psicológica, el chantaje y esa manipulación de la que muchas veces la víctima no se da cuenta, porque forma parte de todos esos pequeños detalles que perdonamos, que pasamos por alto y que tan difíciles son de explicar luego".

Así las cosas, en este cortometraje la directora habla de los distintos tipos de maltrato: el psicológico, el sexual, el económico, el social y el físico. "El tema de Princesa es no te culpes por algo que no hiciste, algo que va directamente para la víctima. Porque una de las cosas que suelen hacer los maltratadores es darle la vuelta a todo y que la víctima, además, se sienta culpable. Cuanta más inteligencia tiene el maltratador, más posibilidades tiene de darle la vuelta a todo y que la mujer se sienta más culpable. Cuanto menos poder de maltrato psicológico tenga, más rápido acudirá a las manos", remarca.

Esa es precisamente la tensión interpretativa que mantienen Harlys y Nerea. Él con palabras bonitas para intentar recuperar el control de una situación que ya se torna incontrolable por el miedo de ella, que quiere escapar a toda costa. Entre tanto, diferentes flashbacks con episodios violentos continuados del pasado nos ponen en contexto para mostrar cómo un noviazgo puede terminar llegando hasta semejante momento límite de auténtico terror.

Este sábado, MUM asistió al estreno del corto 🎥 “Princesa” escrito y dirigido por @CeciliaGessa, un extraordinario alegato en contra la violencia de género.



Gracias 🙏Cecilia por tu compromiso, solidaridad y darnos voz.



Más info 👇👇https://t.co/ZbfruFCXYY pic.twitter.com/6TdIby9sFQ — AsociaciónMUM (@asociacionmum) 15 de marzo de 2022

"En la manipulación emocional te dan una de cal y otra de arena, te hacen daño y luego te vienen y te piden perdón con un beso. Pero como yo digo siempre, el amor no tiene por qué doler. En todo caso, tiene que sumar, producir felicidad y sentirte bien", resume Gessa, quien ha incluido al término del corto un contador con las mujeres asesinadas por violencia de género en España desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy: 1.136.

Una cifra que cuando empezó a escribir Princesa, hace un poquito más de un año, era de 1.109. "Añadí ese contador que he tenido que actualizar muchas veces desde entonces hasta que he dado por definitivo el montaje. Es terrible, se me ponen los pelos de punta", indica la cineasta, antes de lanzar una última denuncia.

"Prácticamente todas las mujeres que conozco y tengo a mi alrededor, de distintas edades y clases sociales, en su mayoría relacionadas con el mundo artístico, han tenido en algún momento de su vida algún tipo de maltrato machista. Esto es muy fuerte y muy clarificador. Por eso mi intención es visibilizar y que Princesa se vea muchísimo. Ojalá yo hubiera visto un cortometraje de este tipo cuando yo lo estaba sufriendo y creía que era algo normal. Espero que esta aportación haga su función", remata.