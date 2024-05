Compromís acusa a Vox de "censurar" 'Barbie' y '20.000 especies de abejas" en la Biblioteca de Burriana

Compromís ha acusado este martes al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol (Vox), de censurar la compra de las películas Barbie y 20.000 especies de abejas en la Biblioteca de esta localidad, según ha informado Europa Press. Según ha explicado el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Burriana, Jorge Alarcón, esta denuncia llega después de que unos usuarios pidieron estas películas en la Biblioteca y les dijeron que no las podían comprar.

"Desde el Ayuntamiento nos confirmaron que el concejal de Cultural había dicho que no se podían comprar porque Barbie supone un empoderamiento de la mujer y 20.000 especies de abejas trata el tema de la transexualidad", ha apuntado.

Compromís pedirá explicaciones en la comisión del próximo jueves "porque algo tendrá que decir el PP al respecto", ha señalado Alarcón, mientras que también preguntará si se vulnera la Ley de Bibliotecas, "ya que ésta establece que es el bibliotecario el que elge el material para luego prestarlo". Compromís ha anunciado que, "tras los casos de censura que se están produciendo", estudiarán llevar estas cuestiones por vías legales.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol, ha anunciado que solicitará abrir un expediente al funcionario que ha "filtrado" a Compromís que su departamento no ha autorizado la compra de una serie de películas, como Barbie o 20.000 Especies de Abejas, atendiendo –según argumenta– "a su marcada ideología de género y LGTBI".

En un comunicado, Vox explica que "se trata de una decisión del edil de Cultura sobre un expediente administrativo que no era público", por lo que Albiol considera que "podría tratarse de una revelación de secretos".

"Una vez más, Compromís saca a pasear el nombre de Burriana arrastrándolo por el lodo y no le importa; no le importa ensuciar la imagen de Burriana a cuenta de conseguir una noticia, una noticia que les dé rédito y mienten. Mienten otra vez cuando dicen que se censura la compra de películas, mentían cuando dijeron que se censuraba el valenciano, mentían cuando decían que se censuraban libros de temática LGTBI y mienten ahora. Mienten el que tienen algo que esconder, y ellos tienen que esconder sus vergüenzas porque han sido incapaces de gestionar de manera eficaz y eficiente la Concejalía de Cultura de Burriana durante los ocho años de nefasto gobierno", asevera el edil.

Y añade que aquí "hay un tema realmente grave", ya que, insiste, la información que traslada Compromís "hace referencia a un expediente de contratación de material de la Biblioteca Municipal de Burriana".

"Difundir la información de una relación meramente profesional en el ejercicio de la actividad administrativa –una información que no es pública porque no se llegó a producir una contratación–, vulnera el principio de confidencialidad del Estatuto del Empleado Público. Por tanto, se ha vulnerado la confianza que debe existir entre el técnico y su jefe superior jerárquico, lo que podría justificar la destitución inmediata de la plaza del técnico que ha filtrado la información", mantiene el representante de Vox. Y prosigue: "Debo recordar que un funcionario no debe dejarse llevar por su ideología política si un funcionario quiere hacer política que se presente a unas elecciones".

"Citar a las personas involucradas"

Así, avanza que va a solicitar "la apertura de un expediente disciplinario al funcionario o funcionaria que haya incumplido la confidencialidad por revelación de secretos y se va a citar a las personas involucradas para esclarecer quién es el responsable de la filtración con apercibimiento al jefe de servicio y su incoación a título personal del expediente disciplinario que corresponda".

"Ante este grave hecho, Vox va a tomar las medidas que estime oportunas dentro del marco legal porque la Concejalía de Cultura tiene la potestad de comprar aquellos materiales para la Biblioteca Municipal de Burriana que estime oportunos; no todos los expedientes se tienen que firmar. No existe la obligación de que el concejal firme todas las propuestas que el técnico hace. La actuación de la Concejalía de Cultura siempre ha estado dentro de los márgenes y de los límites que marca la normativa vigente", concluye.