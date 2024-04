Una mujer palestina abraza el cuerpo de su sobrina, del fotoperiodista de Reuters Mohammed Salem, se ha alzado con el premio World Press Photo del año 2024, después de que el jurado haya quedado "profundamente conmovido por cómo esta imagen evoca una reflexión emocional en cada espectador", según ha informado Europa Press. Así lo ha anunciado este jueves la Fundación World Press Photo, que ha añadido que la imagen premiada muestra a Inas Abu Maamar, de 36 años, acunando el cuerpo de su sobrina Saly, de 5 años, que murió, junto con su madre y su hermana, cuando un misil israelí alcanzó su casa, en Khan Younis, Gaza.

"El jurado quedó profundamente conmovido por cómo esta imagen evoca una reflexión emocional en cada espectador. Compuesto con cuidado y respeto, ofrece a la vez una visión metafórica y literal de una pérdida inimaginable", ha subrayado la entidad.

Asimismo, el World Press Photo al Reportaje Gráfico del Año ha ido a parar a Valim-babena de la fotógrafa sudafricana Lee-Ann Olwage, para GEO. "En Madagascar, la falta de conciencia pública sobre la demencia significa que las personas que muestran síntomas de pérdida de memoria a menudo son estigmatizadas", ha explicado la Fundación.

En este caso, el jurado ha valorado "cómo esta historia aborda un problema de salud universal a través de la lente de la familia y el cuidado". "La selección de imágenes está compuesta con calidez y ternura, recordando a los espectadores el amor y la cercanía necesarios en tiempos de guerra y agresión en todo el mundo", ha apostillado.

Google despide a 28 trabajadores por las protestas contra sus contratos con el Gobierno de Israel Ver más

El premio World Press Photo al Proyecto a Largo Plazo ha recaído en la imagen Los dos muros, del venezolano Alejandro Cegarra, para The New York Times y Bloomberg. "Desde 2019, las políticas de inmigración de México han experimentado un cambio significativo, transformándose de una nación históricamente abierta a migrantes y solicitantes de asilo en su frontera sur a un país que aplica políticas de inmigración estrictas", ha señalado. Gracias a su propia experiencia de migrar de Venezuela a México, el fotógrafo Alejandro Cegarra comenzó este proyecto en 2018. El jurado considera que la posición de este fotógrafo "brindó una perspectiva sensible centrada en el ser humano".

En cuanto al Premio World Press Photo de Formato Abierto, el galardón ha sido para La guerra es personal, de la ucraniana Julia Kochetova, quien ha creado un sitio web que combina el fotoperiodismo con el estilo documental personal de un diario para mostrar al mundo cómo es vivir con la guerra como algo cotidiano. realidad. "Estas obras finales seleccionadas son un tapiz de nuestro mundo actual, centradas en imágenes que creemos que fueron hechas con un respeto e integridad que podrían hablar universalmente y resonar mucho más allá de sus orígenes", ha afirmado Fiona Shields, jefa de fotografía de The Guardian y presidenta del jurado.

El estreno de la exposición World Press Photo 2024 se inaugurará este viernes, 19 de abril, en De Nieuwe Kerk, de Ámsterdam. Esto marca el inicio de la gira mundial de la muestra. Las obras ganadoras han sido seleccionadas entre los 24 ganadores regionales, y documentan pérdidas personales irreversibles en Gaza, familias y demencia en Madagascar, migrantes en la frontera con México y la vida bajo la guerra en Ucrania.