Isabel II también era un negocio (y su muerte lo ha resucitado)

Son las 18:45 de la tarde del jueves 8 de septiembre y una gran editorial informa del lanzamiento de una biografía estupenda de la reina Isabel II de Inglaterra. El fallecimiento de la monarca se confirmó oficialmente menos de una hora después pero, ya se sabe, si no coges un buen sitio con tiempo luego te lo pierdes todo. Y es que la expresión popular hacer leña del árbol caído cobra todo su sentido si convertimos el pan en vino, esto es, al muerto en dinero.

Es por ello que las industrias culturales hacen honor a su parte más industrial y menos cultural cuando se trata de rentabilizar el deceso de turno. Solo que, claro, el de Isabel II es el deceso del milenio. Se escuchan las fanfarrias por su muerte en Buckingham y también, a lo lejos, el dicharachero tintineo de las cajas registradoras a lo largo y ancho del Támesis como metáfora de la Commonwealth entera y de todo el mundo conocido.

No es algo nuevo, en cualquier caso. Es funestamente tradicional que una muerte despierte el interés del más despistado que pase por allí. Y el interés que despierta la reina Isabel II es casi tan desmedido como el despiste generalizado en estos tiempos que vivimos. De manera que llega el momento de vender souvenirs convenientemente disfrazados de relicarios.

Ahora todo lo que dé unos euritos interesa: despliega sus alas de buitre el negocio cultural post-morten en torno a Isabel II. Que cómo será su calado en la cultura popular de nuestro tiempo que todo lo que dé unos votitos interesa: por eso estamos de desconcertante luto oficial en la Comunidad de Madrid.

Se muere la monarca inglesa y Movistar+ anuncia que ofrecerá próximamente el documental Isabel II: madre y monarca, una producción concebida para emitirse tras su fallecimiento y que la cadena Channel 4 estrenó en el Reino Unido en la pasada noche del 8 de septiembre tras conocerse su muerte.

Su reinado es oficialmente el más largo de la monarquía británica, pero no ha tenido una vida fácil.



👉 'Isabel II: Dios salve a la reina', esta noche a las 22.30h en @cero.👀 pic.twitter.com/XXuZR5CzXC — #0 por Movistar Plus+ (@cero) 8 de septiembre de 2022

Una guinda a una oferta audiovisual que ya directamente abruma, pues basta con abrir la plataforma para darse de bruces en su portada con multitud de documentales, series y películas relacionadas directa o indirectamente con la Royal Family británica. Ahora que se ha muerto la reina resulta que es más royal que nunca. Al menos mientras interés sea igual a dinero.

Isabel II: Dios salve a la reina, Las joyas de la corona británica, Diana, caso abierto, Los Windsor: una historia de poder y escándalos... se suceden los títulos más allá de la inevitable revisita al cine para volver a ver The Queen o Spencer (biopic basado en Lady Di, con revitalizado interés en torno a su figura al cumplirse hace apenas unos días los 25 años de su trágica muerte).

En la misma dirección se mueve una RTVE que, con su inherente vocación de servicio público, anima a ver todos sus contenidos relacionado con Isabel II bajo un epígrafe repleto de películas y documentales gratuitos. Se corrobora, en definitiva, que todas las plataformas de streaming llevan a su portada cualquier cosa relacionada con la monarca inglesa. Es lo que toca, es el momento.

Momento propicio, asimismo, para empezar desde el principio otra vez The Crown. Serie esta última en marcha, que ha detenido la producción de su sexta y definitiva temporada por respeto a su protagonista pero... ¿apostamos a que reanuda más pronto que tarde? Oportunidades así, mortales de necesidad, literalmente pasan una vez en la vida. Su creador, Peter Morgan, ha enviado un mail a la redacción de Deadline con el siguiente comunicado: "The Crown es una carta de amor para ella y no tengo nada que agregar por ahora, solo silencio y respeto". Se desconoce todavía cuánto durará este parón en el rodaje de una de las series más importantes de la última década, pero está planeado que la quinta temporada llegue a Netflix en noviembre.

De hecho, Libros Cúpula anuncia, a su vez, el lanzamiento de The Crown, la historia del reinado de Isabel II a través de la aclamada serie de Netflix. Dos volúmenes repletos, según avanza la editorial, de "información adicional, de lectura imprescindible para los fans de la serie de televisión y para todos los que quieran conocer el contexto histórico, la intimidad y la vida pública de la reina más longeva de la historia del Reino Unido".

👑Presentamos ‘La reina’, de @andrewmortonUK, una fascinante biografía con la que queremos rendir homenaje a la reina Isabel II.



Una biografía que nos ayuda a descubrir a la reina, pero también a la mujer y su mundo.



¡Ya en preventa! — Editorial Espasa (@editorialespasa) 9 de septiembre de 2022

"Este libro ofrece una mirada novedosa y rigurosa a nuestra historia contemporánea a través de una de las figuras públicas que mejor la han definido"



«Isabel II. Vida de una reina», de Robert Hardman )(@hardmanr), en librerías el próximo 19 de octubre. https://t.co/aJGwGfX4H3 https://t.co/wqxvPCtlkv pic.twitter.com/ATw6sVko2y — Editorial Planeta (@edit_planeta) 9 de septiembre de 2022

Para aquellos que queráis conocer más sobre la historia del reinado de la reina Isabel II de Inglaterra os recomendamos los libros de #TheCrown escritos por Robert Lacey, biográfo y asesor histórico de la serie de Netflix.



👉 https://t.co/23A8aRFhsU.#QueenElizabeth #IsabelII pic.twitter.com/HNsRD9EFBj — Libros Cúpula (@LibrosCupula) 9 de septiembre de 2022

Clin clin (tintineo). Monedas que cambian de mano, tickets regalo. La editorial Planeta publicará el 19 de octubre Isabel II. Vida de una reina. La biografía definitiva, aseguran. Una "obra monumental escrita por el biógrafo de referencia de la familia real inglesa, Robert Hardman", apostillan. Otro frente abierto desde Espasa con La vida de Isabel II, otra biografía definitiva en este caso escrita por Andrew Morton que llegará a las librerías en noviembre.

Más: Ana Polo publicará el 5 de octubre La Reina. La increíble vida de Isabell II (La Esfera de los Libros), una biografía en castellano sobre la monarca, "símbolo de una era". La periodista y politóloga explica la "trastienda del poder en Buckingham y cómo una muchachita tímida, sin especial formación ni carisma, llegó a convertirse en un icono indiscutible y un objeto de reverencia y respeto para millones de personas en todo el mundo".

Para terminar, la prueba del algodón, pues una sencilla y rápida búsqueda en internet nos lleva hasta esos souvenirs de los que hablábamos y que ya están, por supuesto, actualizados con el año del inicio y el final del reinado de la monarca: 1952 - 2022. Aquí, el que no corre, vuela. Ya lo cantaba Freddie Mercury como testamento vital al frente de Queen poco antes de morir: El espectáculo debe continuar. Pues bien, con Isabel II, por increíble que parezca a estas alturas, el negocio acaba de resucitar.