Eva Orúe, primera directora de la Feria del Libro de Madrid en sus 80 años de historia: "Ya tocaba"

La periodista y colaboradora de infoLibre Eva Orúe (Zaragoza, 1962) será la primera directora de la Feria del Libro de Madrid en sus 80 años de historia, asumiendo la dirección de este evento a partir del 1 de enero de 2022 durante los dos próximos años en sustitución de Manuel Gil. "Al principio no lo pensé pero, para mi sorpresa, soy la primera mujer directora de la Feria. Creo que ya tocaba. Sin darle más importancia de la que tiene, porque es normal, algo que en algún momento tenía que ocurrir", apunta a este diario.

"También soy la primera zaragozana", bromea, para luego recodar que el de la literatura es un mundo muy "feminizado": "Hay muchas lectoras, autoras, escritoras, agentes de prensa... está lleno de mujeres. En el mundo de las editoriales puedes estar días de reuniones sin toparte con un hombre y, además, las mujeres leen mucho más. Ha habido presidenta del Gremio de Libreros de Madrid, eso estaba conseguido, pero esto ya tocaba".

En lo que se refiere a sus planes, destaca Orúe que la Feria "funciona estupendamente bien como está" pero, al mismo tiempo, adelanta que su "potenciación tiene que venir necesariamente de aumentar la ambición de su influencia cultural", algo que a su juicio se puede conseguir tratando "temas de actualidad con el libro en la mano".

Y desarrolla esta idea: "Yo pienso que cuando tú te encierras con un libro buscas aislarte del mundo, pero cuando lees un libro te encuentras con un reflejo del mundo. Creo que la Feria tiene que ser algo parecido a eso. Entrar en ella como en un universo paralelo en el que hay mucha gente que escribe palabras en papel, que es algo que parece que está muy pasado de moda y, sin embargo, lo que encontramos es el reflejo de aprendizajes del mundo que nos toca vivir".

Apuesta, asimismo, por lograr "atraer" a toda esa gente de todas las edades para la que la Feria "todavía no es una opción". Y pone el foco en los más jóvenes, "que son grandes lectores" y la Feria "tiene que ser también su rincón, de alguna manera". "A lo mejor hay que trabajar más buscándoles en las redes. Hay que pensar en eso. No se puede obviar, porque son los lectores de hoy, pero sobre todo del mañana", apostilla.

También avanza su deseo de que, aún cumpliendo los necesarios límites de acceso, sí que puedan entrar en la Feria las librerías y las editoriales pequeñas que "no tienen acceso por sí mismas por ser precisamente demasiado pequeñas". Junto a todo esto, otra meta deseable para la nueva directora sería "establecer lazos con otras importantes ferias de todo el mundo", así como seguir siendo un evento "sostenible y diverso".

Sin la Feria del libro, Madrid sería un sitio mucho más triste

Eso sí, el objetivo más inmediato es ponerse ya manos a la obra con la edición de 2022, que arranca el 28 de mayo, con la intención de recuperar el formato de 2019 después de que no pudiera celebrarse en 2020 y en 2021 se hiciera aún en "extrañas circunstancias" por culpa de la pandemia. Por todo ello, aboga por "mantener lo esencial, que es mucho y bueno", e intentar introducir los cambios necesarios para "dar pistas" de cómo cree que tiene que ser el proyecto a partir de ahora.

Todo partiendo de una base que Orúe tiene muy clara, pues subraya que la Feria tiene durante 18 días "una concentración de talento por centímetro cuadrado que no la iguala ningún otro acontecimiento cultural". "Y además en el marco incomparable del Parque del Retiro", prosigue, para luego rematar: "También hay mucha gente y muy diversa, algo que es fundamental, porque es un evento popular. Esto me gusta mucho, porque no es una cosa elitista, ni cerrada, por allí pasa el que quiere".

"Sin la Feria del libro, Madrid sería un sitio mucho más triste", afirma, para después plantear que si consiguen hacer de la Feria un "lugar culturalmente más ambicioso", eso debe repercutir también en las bases: en la venta de libros, en el contacto de los escritores y los libreros con los lectores...". Y concluye con una declaración personal que bien podría ser el lema de la primera edición de la Feria bajo su dirección: "No hay vida sin libros o, al menos, no una vida que yo pueda imaginar".

.@libreriasmadrid me ha elegido directora @FLMadrid, un honor enorme que viene acompañado por el hecho de que seré la primera mujer al frente del evento. La responsabilidad es enorme. Gracias por la confianza, espero estar a la altura. ¡Nos vemos en la Feria! — Eva Orúe (@EvaOrue) 15 de diciembre de 2021

En su larga trayectoria en los medios, la periodista aragonesa ha combinado prensa, radio y televisión, tanto en magazines como en informativos, y ha sido corresponsal en países como Reino Unido, Francia y Rusia, además de tertuliana.

Hasta su nombramiento como directora de la Feria, ha codirigido Ingenio de Divertinajes, una agencia de comunicación y contenidos desde donde, además de con las principales cadenas televisivas de medio mundo, ha trabajado con autores, editoriales y librerías, también con instituciones y ONGs.

Es autora de varios libros, entre los que destacan Rusia en la encrucijada, Historias de miopes, Locas por el fútbol o Padres e hijos, todos ellos en colaboración con Sara Gutiérrez, o, ya en solitario, La segunda oportunidad.

Proceso de selección

La Junta Directiva del Gremio de Librerías de Madrid puso en marcha un proceso selectivo, de carácter abierto y participativo, con el fin de garantizar la mayor transparencia posible en la renovación de la dirección de uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país.

Durante cuatro semanas, las 16 candidaturas recibidas fueron evaluadas por una comisión formada por representantes de las librerías, editoriales y distribuidoras, a la que también se sumaron miembros de la propia comisión organizadora de la Feria del Libro de Madrid, y cuya colaboración ha sido imprescindible para la elección final.

Las cinco personas preseleccionadas fueron convocadas el pasado 3 de diciembre a una entrevista personal durante la cual pudieron defender sus respectivos proyectos y el de Eva Orúe fue el más votado.