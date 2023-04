Nadar en seco

José Luis Morante

Isla Negra, Crátera Editores (Valencia, 2022)

Nueva entrega poética de José Luis Morante. Nadar en seco es un libro de madurez comprometido con la vida, en donde su trayectoria vital fluye según las circunstancias del tiempo. Con su identidad inconfundible va entrelazando a modo de relatos poéticos este mundo complejo que trata de mostrarlo con una mirada distinta, mejor, de otra manera porque hay momentos y experiencias que llevan a distanciarte y poder saborear los instantes y atenderlos ya con otra perspectiva. Es una invitación a la poesía vivida de interior a exterior.

Este escritor avulense, afincado en Madrid, profesor, crítico literario, poeta y aforista. Aparte de sus distintas publicaciones, que comienzan con el poemario Rotonda con estatuas (1990) hasta este que presentamos, ha obtenido varios premios, con tres antologías de su poesía, ha preparado estudios y ediciones críticas de poetas contemporáneos. Sus diversas facetas literarias hacen de José Luis Morante un incansable escritor. Siempre está inmerso en un mundo en donde su vida y su obra son compañeras inseparables.

Antecede al libro un prólogo titulado Espacio de intercambio, de José Antonio Olmedo López- Amor, en donde nos detalla la trayectoria poética de Morante que abarca más de tres décadas. Habla de su andadura como lector y escritor, del estilo y la hondura de su poesía. Nos dice que: "Nadar en seco es una carta abierta a la otredad, una experiencia interior, aunque apunte su mirada hacia lo urbano. El hablante lírico construye una casa diáfana y sin puertas que ofrece permanente asilo al peregrino, un espacio de intercambio del que por su sinceridad y humanidad no se regresa siendo el mismo". Las palabras de contracubierta corren a cargo de Gregorio Muelas Bermúdez.

El poemario abre con un poema titulado Epifanía, a modo de manifestación, revelación: "Ordinal necesario,/ la pulcritud se aplica en dar textura y forma/ al poema feliz./ Es palabra con alas que despierta/ el hilo en el ovillo/ de los sueños.". Le sigue, ‘Aquí’, en donde tras ese primer poema, el poeta se sitúa: "Es aquí donde estoy,/ entre grietas de un yo parapetado/ en las profundidades/ de sí mismo". Así va enhebrando los poemas que lo conforman, lo hace con una disposición meditada, son versos intimistas en un tono conversacional y confesional. Nadar en seco es como titula otro de los poemas, es un ejercicio que realiza en tierra para entrenarse y luego lanzarse al ancho mar de la vida. Hay varios ejes que trazan y enlazan sus poemas pero hay dos que flotan más visibles por ellos. Así el juego recurrente, significativo y metafórico que hace con las palabras nadar, nada y seco: "Habito un cuarto exiguo/ donde nada hay detrás", "El tiempo que no tuve nada en seco", "Cuando no queda nada", "El seco desconcierto del poema", "Nada es cierto", "En los cauces resecos del resentimiento", "No es mucho –nada tengo-", "Extraños en la nada y la negrura", "Y barderas resecas", "Ya no me queda nada por decir", "los pensamientos nadan", "La nada es otro modo de empezar".

También, por otro lado, es importante la relación que establece con el lenguaje, un recurso metalingüístico importante para Morante: "cuando estiro la mano/ toco fondo,/ y me quedo a vivir en el poema", "Es marzo y primavera,/ y sé que la palabra/ rechaza el pesimismo destemplado/ que salpica mi voz", "la palabra amistad,/ para amainar diluvios/ con un arca debajo de los párpados", "palabras en voz baja./ Tinta fresca", "las palabras despeinan su rocío" , "Mis palabras orean/ la azarosa secuencia de los signos", "El lenguaje recela/ esta hojarasca tibia", "es solo un sustantivo que dormita/ en el viejo jergón/ del poeta social", "De semántica triste", "su oratoria proclama", "Yo sin embargo encuentro/ en las tres sílabas/ esa tierra común".

En este meditado y medido poemario conviven la amistad, los afectos, el deseo, la memoria, la decepción, la música, el viaje, y la búsqueda entre otras reflexiones. Enlaza con homenajes y complicidades: al maestro, a los clásicos, a otros autores y todo bajo la estela y huella machadiana que siempre va con él.

Entre la ficción, la autobiografía y su amor por las palabras verdaderas pasean estos versos como ese caminante que habla consigo mismo, en un tiempo que fluye con hondo compromiso en la forma y el fondo, que dibuja con todos sus sentidos en este trayecto vital que vive con vocación. Es un viaje interior que nos entrega generosamente para tratar de comprender mejor el mundo.

Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro es 'Cipselas' (Polibea Ediciones, 2022).