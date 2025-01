Furia: adolescencia, incomprensión, duelo… y un ring de boxeo

Furia (en castellano)-María Raimóndez

La esfera de los libros

En el universo literario de María Reimóndez las protagonistas son mujeres de vidas diversas, cuyos caminos circulan entrecruzados incluso cuando no llegan a conocerse. Como la vida misma. En Furia la autora gallega presta la palabra a Cecilia, una joven de 16 años con una vida atravesada por un dolor infinito e imposible de contener. Huérfana de padre, perdió a su madre justo antes de la pandemia y vive con la Abuela Lamento, una buena mujer consumida por los remordimientos, con la que no consigue conectar. Ni con su abuela ni con nadie, porque Cecilia odia todo aquello que le gusta a los demás, no soporta las redes sociales, ni los videojuegos, no le gusta la navidad ni Halloween… no hay nada que consiga sacarla del letargo. Huye de todo, consumida sin entenderlo por un dolor profundo que transita mientras descuenta los días en el nuevo instituto, en su nueva vida.

La protagonista y narradora de Furia se presenta a sí misma y sus circunstancias. En una prosa directa y dura, Cecilia inicia con el lector un diálogo cauteloso y vacilante, casi a la defensiva, que se va abriendo y permitiendo la entrada de la luz conforme avanza su historia y la joven descubre una vida nueva, a una Cecilia nueva, cuando se ata los guantes de boxeo. Porque cuando la vida es tan gris que parece no tener salida, el deporte y aquellos que llegan a través de él le devuelven la confianza en sí misma, la ayudan a levantarse, a rehacerse, a caminar y a pelear. A pelear por escuchar su voz y encontrar su espacio.

Furia, con la que la autora ganó el premio Jules Verne de Literatura Xuvenil en su XV edición, es una historia de pérdida, pero es también una reflexión sobre los afectos y el valor. Es la constatación de que los golpes se encajan mejor si tenemos a alguien en nuestra esquina del ring. La búsqueda de Cecilia es suya, pero es también la de todos los que transitan el duelo y los demoledores golpes de la pérdida.

La novela es una canción de amor al boxeo y un reconocimiento a este deporte como metáfora de la vida, y Reimóndez vuelve a pisar aquí territorio literario profundamente masculino. Lo hace con su habitual coherencia feminista, defendiendo su voz en un territorio en el que brilla el fascinante Knock out de Jack London.

La obra de Reimóndez parte de una inquieta visión feminista interesada por la construcción del poder y por la innovación en las formas narrativas. Con un natural anclaje en Galicia, particularmente en su Lugo natal, teje historias independientes en las que las protagonistas se van cruzando en las distintas novelas, cambiando así el punto de vista y enriqueciendo una tupida tela de sororidad y ayuda.

Reimóndez escribió y publicó Furia originalmente en gallego en 2023 y es la responsable de la traducción al castellano que ha publicado recientemente La Esfera de los libros.