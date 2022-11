La Guerra Civil para niños: "Es incomprensible que lean sobre la II Guerra Mundial y esto se vea como un tabú"

La Guerra Civil española ha inspirado multitud de obras culturales de todo tipo a lo largo de los años. Películas, cuadros, novelas, poemas, dibujos, obras de teatro o canciones han nacido para contar y tratar de explicar el episodio más cruento y traumático de nuestra historia reciente. Un necesario ejercicio de memoria sobre un conflicto que ha sido también objeto frecuente tanto de la investigación histórica como de la ficción.

Sin embargo, resulta sorprendente su olvido precisamente entre aquellos que más necesitarían conocerla: las generaciones más jóvenes, que apenas saben de ella durante los años escolares. No solo para conocer nuestro pasado y extraer de él las lecciones oportunas, sino también —ya que no quisieron hacerlo dirigentes del PP como Ayuso, Almeida o Feijóo ausentándose este pasado lunes 31 de octubre del primer homenaje oficial a las víctimas del franquismo— como forma de honrar a las víctimas que padecieron las escalofriantes violencias de la Guerra Civil y sus consecuencias.

"No hay libros sobre esto para edades tempranas porque no lo pide el currículo educativo, por lo que prácticamente depende del centro, lo cual ya es mucho decir. No hay un currículo obligatorio que explique o detalle los contenidos, y no se da hasta muy entrado el bachillerato, que ya están muy pendientes de la Ebau o selectividad y no cala en ellos. Incluso en la universidad, en nuestra carrera de Historia se tiene que dar en tercero, por lo que siempre es todo muy al final y dependiendo de muchos factores", explica a infoLibre Gutmaro Gómez Bravo, profesor titular de Historia Contemporánea en la Complutense.

Precisamente Gómez Bravo, también director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el franquismo, ha ejercido como asesor en La Guerra Civil Española, un nuevo libro de la colección Locos por la Historia del sello editorial divulgativo Shackleton Kids, obra de la escritora italiana Sara Marconi con ilustraciones del estudio Wuji House. Una oportunidad de conocer un período clave de nuestra historia con un lenguaje y un enfoque adaptado a su edad, pero también con el rigor que una publicación de este tipo requiere.

Así como a todos nos parece imprescindible que se publiquen libros infantiles en los que se explique quién fue Ana Frank, qué eran los campos de concentración o qué sucedió durante el nazismo, lo mismo debería suceder con la Guerra Civil y el franquismo

No en vano, desde la editorial destacan a infoLibre que para la franja de edad infantil este es un libro pionero que no se parece a nada anteriormente publicado: "Precisamente por eso quisimos incluirlo entre los primeros títulos de la colección, porque nos parece una anomalía difícil de explicar que los niños y niñas crezcan sin conocer ese período de nuestro pasado reciente. Así como a todos nos parece imprescindible que se publiquen libros infantiles en los que se explique quién fue Ana Frank, qué eran los campos de concentración o qué sucedió durante el nazismo, lo mismo debería suceder con la Guerra Civil y el franquismo".

Igual opina el profesor Gómez Bravo, quien asegura no conocer "ninguna obra igual enfocada al público infantil", al tiempo que apunta que "hay libros que dicen que son para jóvenes, pero que no lo son tanto". "Ya que hay un conocimiento y es una cosa de hace no tanto tiempo, tenemos la obligación de fijar las coordenadas de lo que pasó, que no esté tan escorado. Hablo por experiencia propia, ya que tengo dos hijos de 13 y 15 años, que ya se están saliendo de la infancia y es un poco horroroso porque todo lo que les llega es por internet y está ya manipulado", lamenta, admitiendo que a todos los jóvenes "siempre les va a llegar la opinión de padres o de lo que piensen los amigos o lo que sea". "Por eso es importante que haya libros en los que puedan obtener referencias", apostilla.

El punto de partida de la trama es un abuelo que narra a sus dos nietos los principales episodios del pasado (los dos anteriores libros de la colección estaban dedicados a la Roma antigua y a la antigua Grecia). En esta ocasión, a lo largo de las páginas del libro los pequeños Carmen y Marco seguirán atónitos las explicaciones del abuelo, que con todo el cuidado posible pero también con toda la transparencia les narrará a los pequeños el conflicto que durante tres años enfrentó a hermanos, vecinos y amigos. Y además lo pondrá en contexto, puesto que esta publicación también habla de los antecedentes desde la Segunda República, cuenta el golpe de Estado de 1936, la contienda y, por último, se adentra en la dictadura franquista.

Todo un reto que condensa en un centenar de páginas con ilustraciones casi medio siglo de Historia española en absoluto tan lejana, pero que Marconi, con una extensísima obra publicada para el público infantil y juvenil, afrontó con determinación. "La divulgación para niños y jóvenes es difícil precisamente porque hay que poder decir las cosas de manera sencilla sin perder el rigor científico", resume a infoLibre, aprovechando para subrayar el apoyo para no equivocarse y desviarse que ha recibido por parte de Gómez Bravo, quien, al igual que la autora, confiesa que ha sido todo un desafío: "Estás acostumbrado a otro público y otro discurso, pero luego te das cuenta de que aunque el lenguaje se tiene que modular, lo demás es básicamente lo mismo".

#librodeldía. Con todo el cuidado y la transparencia posible, este libro narra a los menores cómo fue el conflicto nacional desde el golpe de estado y hasta la dictadura de Franco. Está recomendado para niños de entre 8 y 12 años. @ShackletonBooks pic.twitter.com/8w8xoT3B7k — EDUCACIÓN 3.0 (@educacion3_0) 17 de octubre de 2022

Para que el texto llegue a conectar con los más pequeños, Marconi aboga por tratarles como "personitas inteligentes" que pueden llegar a interesarse por cualquier temática en general y la Historia en particular desde edades muy tempranas. Se muestra de acuerdo el profesor, quien lamenta que haya quien tenga problemas con que los niños y a las niñas conozcan a partir de los datos objetivos lo que sucedió en la Guerra Civil y el franquismo. "Al final, es algo que les va entrar por una vía cultural o por donde sea. Es algo incomprensible que lean cosas sobre la Segunda Guerra Mundial y eso sí esté aceptado, y no sobre la Guerra Civil porque esto se vea como si fuera un tabú", reflexiona, defendiendo asimismo que este libro "cuenta la historia tal y como fue", valorando muy positivamente que internacionalice el conflicto y lo meta con "todo lo que pasó en los años 30 y los extremos".

"Se explica bien y los críos lo comprenden dentro de su propio mundo", prosigue el profesor, concediendo que para mucha gente esto pueda ser "ideología", a pesar de que así es como se cuenta este episodio en todo el mundo. "Aunque haya un libro de 700 páginas con mil notas a pie de página y sin dibujos, siempre te lo van a decir, porque es un tema que se presta a la interpretación ideológica, cuando no necesariamente es así", destaca, dando paso a la autora: "Conocer la Historia es importante para todos, mayores y pequeños. Del pasado podemos aprender mucho: hay historias de las que podemos tomar ejemplo, y también episodios para no repetir, riesgos a evitar. ¡Estudiar la Historia es bueno!"

Más aún si para ello se utiliza un libro que recoge los planteamientos de los "últimos diez o quien años, lo que se está haciendo ahora en el mundo académico", con un relato pensado para que los pequeños —está recomendado entre 8 y 12 años— se hagan preguntas y empiecen a relacionar las cosas y a comprender que el presente es resultado de un pasado. Cuenta, además, con apéndices, líneas de tiempo y materiales para que los niños que lo vean interesante puedan seguir indagando.

Un punto de partida hasta ahora inexistente, tal y como afirma Gómez Bravo: "Lo básico lo tiene ahí y eso es mucho para estas edades. El siguiente paso podría ser hacer algo para adolescentes con aspectos más concretos, porque aquí por ejemplo lo que no aparece es la muerte, o la brutalidad de la guerra. Hay episodios que a un crío le conmocionan, pero a una edad de 15 o 16 años se puede entrar ya con cosas más complejas y más duras".

"La historia de una guerra nunca es una historia fácil, como tampoco lo es la historia de una dictadura", admite Marconi, quien, sin embargo, considera "importante recordar que se puede salir de allí, reconstruir bases nuevas, mirar al futuro conociendo las heridas del pasado". "Me gustaría que, una vez acabado el libro, los lectores se quedaran con algo de esta esperanza, de esta mirada hacia el futuro", termina la autora, antes de que desde la editorial rematen definiendo esta publicación como "una forma de luchar contra la desmemoria o, peor aún, los ejercicios de revisionismo y, sobre todo, una manera de recordar y honrar a las víctimas de aquella violencia".