Luis Mateo Díez, Paco Cerdá o Gloria Fuertes: novedades irresistibles para disfrutar un otoño entre libros

El mercado editorial prácticamente se detiene en verano. Lo sabemos bien en la redacción de infoLibre, pues ya en julio empiezan a disminuir de manera drástica las visitas de los mensajeros y las ofertas de entrevistas, que poco después ya directamente desaparecen con el advenimiento vacacional del siempre parsimonioso agosto. Un parón literario y literal, que aprovecha la estela de la vuelta al cole para coger impulso y recuperar progresivamente altura con la eclosión navideña como objetivo final para rematar el año desde lo más alto.

En septiembre los lanzamientos de las editoriales pasan de cero a cien ya desde el inicio mismo del mes, en definitiva, llenando de nuevos títulos las estanterías de nuestras librerías que, por supuesto, los reciben con alboroto. Son muchísimos, pero aquí van unos cuantos (seleccionados por criterios –siempre subjetivos– de calidad y variedad) que aparecerán muy pronto y otros que acaban de hacerlo.

Pasolini según Pasolini

Editorial Altamarea. 11 de septiembre

En 1968, Pier Paolo Pasolini recibió en su casa de Roma al crítico de cine Jon Halliday y juntos, durante varias semanas, alumbraron esta serie de entrevistas con las que el intelectual italiano dio forma a su más completo autorretrato personal y artístico. En ellas se desgrana su concepción del cine, la intrahistoria de sus películas, sus impresiones sobre los aspectos técnicos del séptimo arte, su posición frente a la censura y otros variopintos asuntos. Pero la riqueza de la personalidad del entrevistado, la curiosidad del entrevistador y la lucidez de ambos hacen que la conversación discurra por caminos insospechados y vayan apareciendo todos los temas que despertaron el interés y la pasión de Pasolini: la lengua, la religión, la relación entre literatura e ideología, entre cultura y política, entre la Iglesia y la sociedad. Estas páginas reavivan, así, el ardor intelectual de uno de los mayores genios del siglo XX.

Presentes, de Paco Cerdá

Editorial Alfaguara. 12 de septiembre

1939. La guerra ha terminado. España está en ruinas. En el cementerio de Alicante exhuman los restos de José Antonio Primo de Rivera. Sus camaradas falangistas van a llevarlo a hombros hasta enterrarlo en El Escorial. Durante once días y diez noches, el cortejo fantasmagórico avanzará por pueblos y ciudades entre hogueras, escarcha, brazos enhiestos y propaganda: una epopeya fascista de 467 kilómetros para demostrar quién manda en la nueva España. Sin embargo, la guerra no ha terminado y justo en esos mismos días crudos del otoño de 1939, miles de vidas humildes sufren la zarpa de la represión. Presos, fusilados, exiliados, trabajadores forzados, internos en campos de concentración, maestros depurados, vencedores desgraciados para siempre. El régimen trata de esconderlos. Pero ahí están: presentes.

Sobre Cuba: 70 años de revolución y lucha, de Noam Chomsky y Vijay Prashad

Capitán Swing. 16 de septiembre

El nuevo trabajo de análisis y reflexión coescrito por Noam Chomsky y el historiador y periodista indio Vijay Prashad examina la polémica interacción entre la Revolución Cubana y el imperio estadounidense desde 1950 hasta hoy. Fue durante la primera mitad del año 2023 cuando ambos autores dialogaron sobre la política exterior de EEUU y Cuba en unas conversaciones que se alargaban horas y en las que abordaron un amplio espectro de temas, desde la invasión de Bahía de Cochinos hasta la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. Así es como extraen lecciones como esta: cuando un país poderoso controla los canales de información global y fabrica una mentira es difícil desmontarla.

Mi hermano Antón, de Luis Mateo Díez

Reino de Cordelia, 16 de septiembre

El último Premio Cervantes se centra en este libro en su hermano Antón, tan solo un año mayor y desde la infancia un compañero de juegos dotado de múltiples inquietudes e infatigable capacidad creativa. En este apunte fraternal, junto al recuerdo de las ausencias de seres muy queridos, pervive el de los largos inviernos en un valle nevado donde aún sobrevivía la huella de la Institución Libre de Enseñanza. Un tiempo en el que Antón aún se debatía entre el teatro, la literatura y la filosofía, pese a que ya estaba empeñado en crear con sus manos universos de papel y cartón que con el tiempo le conducirían hasta la pintura, la cerámica y la escultura. Convertido en personaje de ficción por la magia de la literatura, este relato es, además, un manifiesto en favor de la fantasía y la curiosidad como armas indispensables para afrontar la vida.

Gloria. La poeta de los amores prohibidos

Editorial Dos Bigotes. 16 de septiembre

Estamos ante un libro coordinado por Lola Lapaz, en el que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la escritora y poeta Luna Miguel, la escritora Gloria Fortún, la investigadora Ana Isabel Simón Alegre, la poeta Belén Reyes, el escritor y activista cultural Carlos Barea y el escritor y periodista Darío Gael se acercan a la figura de Gloria Fuertes. Una oportunidad para conocer una perspectiva diferente de la vida y la obra de la autora madrileña y de su existencia como mujer lesbiana en una España en la que esa palabra era estigma y tabú. Mucho más que la autora para niños, arrastró sus últimos años en soledad escudándose en sus pitillos, su whisky y su casa atestada de objetos reflejando el paso (y el peso) de los años: este libro profundiza en la historia real de Gloria Fuertes, esa que merece ser contada y conocida, que merece ser reivindicada.

Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler, de Pepe Ribas

Libros del K.O. 21 de octubre

Barcelona vivió a finales de los setenta una fugaz explosión libertaria cuyos ecos se replicaron, en mayor o menor media, en gran parte de España. Se vivía la etapa más creativa en un país en el que una parte de la generación más joven supo cultivarse y crear sin reglas ni mandatos. Como en una coreografía acelerada y delirante, Pepe Ribas (fundador hace justo medio siglo de la mítica revista 'Ajoblanco') evoca aquella efervescencia libertaria que se desarrollaba sobre un confuso trasfondo social de ilusión y miedo, libertad y asfixia, en el que todo parecía posible. Ribas detalla cómo desde las instituciones y los partidos políticos se maniobró para, primero encauzar, y luego ahogar, esta fuerza libre demasiado imprevisible para la ortodoxia política (tanto de derechas como de izquierdas). Pero ese espejismo no fue en vano: gran parte de su legado ha permeado hasta nuestros días a través del ecologismo, el feminismo y la liberación sexual.

La conciencia contada por un sapiens a un neandertal, de Millás y Arsuaga

Alfaguara. 5 de septiembre.

Acaba de llegar a las librerías el título que cierra la exitosa trilogía de Juan José Millás y José Luis Arsuaga. El fenómeno literario de los últimos años, que comenzó en 2020 con La vida contada por un sapiens a un neandertal y prosiguió en 2022 con La muerte contada por un sapiens a un neandertal, aborda ahora el mayor misterio de la naturaleza humana: nuestro cerebro. La identidad, la inteligencia —la natural y la artificial— y la memoria, así como las condiciones para que saltara la chispa y surgiera la conciencia que nos distingue a los humanos del resto de las especies constituyen las tramas de este libro, todas ellas atravesadas por la sabiduría y el humor, y por el eje narrativo de la singular relación entre el científico y el novelista.

El fascismo nunca ha estado muerto, de Luciano Canfora

Editorial Bauplan. 11 de septiembre

En El fascismo nunca ha estado muerto, Luciano Canfora, uno de los más prestigiosos filólogos e historiadores del mundo clásico, traza la historia contemporánea del fascismo, obteniendo una definición operativa del mismo que le permite, a su vez, exponer las concomitancias del fenómeno fascista prebélico y el posfascismo actual, el latente y el manifiesto, y constatar, en menos de cien páginas, lo que para él supone uno de los grandes males de nuestro tiempo: la consolidación de la extrema derecha como opción política. Traducido al inglés, francés, alemán y ahora al español, Il fascismo non è mai morto se publicó en enero de este año por Edizioni Dedalo y ha gozado de una magnífica acogida en Italia por su contundencia, agudeza y claridad, así como por una 'curiosa circunstancia': el próximo 7 de octubre, Canfora, de 82 años, deberá comparecer ante los tribunales tras la querella interpuesta contra él por Giorgia Meloni, quien lo acusa de difamación por referirse a ella como una 'neonazi de corazón' durante un encuentro con estudiantes del Liceo Scientifico "E. Fermi" de Bari en abril de 2022, cuando la hoy primera ministra italiana era jefa de campaña de Fratelli d’Italia.

Los íntimos, de Marta Sanz

Editorial Anagrama. 25 de septiembre

Después de La lección de anatomía, Marta Sanz escribe sobre los personajes y episodios de su autobiografía profesional. ¿Unas memorias? ¿Un ensayo sobre el mundo literario? Más bien un exorcismo, ya que no por casualidad arranca con una invocación al padre Karras de El exorcista: "Soy una escritora que pide un ascenso y ya es demasiado vieja para ascender. Soy una escritora que no cree −para nada− en la autonomía del campo cultural. Soy una escritora, en medio de la selva, que se abre camino entre la vegetación con un machetito mellado". Y aún asegura: "Escribo un libro para salvarme de los libros y sus repliegues laterales. Sus turbulencias y su moho. Su copyright. Para recuperar una pureza que solo me haga pensar en que Confucio es el padre de la confución y enunciar grandes palabras que trascienden lo local para transformarse en asunto humano, demasiado humano [...]. Una literatura sin la mugre de la envidia o la negociación del anticipo. Sin portadas ni listas de notables en los suplementos literarios".

El mejor libro del mundo, de Manuel Vilas

Editorial Destino, 25 de septiembre

El autor oscense narra en su próxima novela, de cara inspiración autobiográfica, la historia vital de un escritor que se levanta todas las mañanas, desayuna y se va a trabajar a su oficina particular para crear el que espera que sea el mejor libro del mundo. En esta divertida, irreverente y locuaz historia, Manuel Vilas cuenta a todo el mundo quién y qué es un escritor desde un lugar distinto, en el que nunca ha sido expuesto, desde su fragilidad: el síndrome del impostor, la constante -y cómica- comparación con los demás, las decepciones, la incertidumbre, convivir con la alegría y el fracaso y así hasta sus últimos días. Todo en literatura es pura ficción. Este libro cuenta la verdad que nadie dice, pero siempre desde la comedia.

Carnicero, de Joyce Carol Oates

Alfaguara. 3 de octubre

La eterna candidata al Premio Nobel de Literatura ficciona en su nueva novela la vida del Dr. Silas Weir, padre de la neurología y sus terribles investigaciones en un manicomio femenino del siglo XIX. Apodado el padre de la ginopsiquiatría, llevó a cabo durante décadas en un manicomio para mujeres de Nueva Jersey una serie de investigaciones sin ningún control, sometiendo a sus pacientes a grotescas operaciones para publicar sus avances científicos. La ambición del doctor se verá alimentada por su obsesión por Brigit, una joven sirvienta albina, que se convierte en el principal sujeto de sus experimentos y en la semilla de su destrucción. Narrada por el hijo mayor de Weir, que ha repudiado el legado de su padre, Carnicero es un viaje a través de las regiones más oscuras de la psique, pero también es una esperanzadora historia de amor.

Ir a La Habana, de Leonardo Padura

Editorial Tusquets, 2 de octubre

No hay mejor guía para conocer La Habana que Leonardo Padura, el autor que mejor le ha tomado el pulso, a lo largo de diferentes épocas, en cada una de sus novelas. Este libro ofrece un paseo por calles de la ciudad en forma de historia autobiográfica del propio novelista, que va desde Mantilla hasta los diferentes barrios de la capital cubana. Y, en cada uno de ellos, su historia se complementa con los fragmentos de las novelas donde aparecen. A la vez, en una segunda parte, se reúnen varios reportajes sobre los aspectos más sorprendentes y desconocido de su historia. No es difícil ver en muchos de ellos el embrión de los casos del detective Mario Conde, protagonista de sus novelas policiacas, o el pasado evocado en tantas novelas de Padura, que nos hace vivir la ciudad, y viajar en el tiempo.

Todo muere, de Juan Gómez-Jurado

Ediciones B, 5 de noviembre

Todo muere cierra el círculo y aporta las claves definitivas del universo narrativo de Reina Roja. Pero por ahora poco sabemos, pues en esta ocasión y por expreso deseo del autor, la editorial no va a facilitar ningún tipo de sinopsis de la novela. Los lectores llegarán a la lectura sin ninguna pista previa sobre este “thriller adictivo y lleno de sorpresas que va a hacer saltar por los aires todo lo que creían saber acerca de los siete libros anteriores”, en palabras, eso sí, del propio Juan Gómez-Jurado, que acumula con las entregas de esta saga más de 3,5 millones de lectores solo en español (la cifra se multiplica exponencialmente cuando caemos en la cuenta de que han sido traducidos a más de una veintena de lenguras).

La isla de la mujer dormida, de Arturo Pérez-Reverte

Alfaguara, 8 de octubre

Una historia de mar, amor y aventuras ambientada en una isla de las Cícladas occidentales griegas. En abril de 1937, mientras en España transcurre la Guerra Civil, el marino mercante Miguel Jordán Kyriazis es enviado por el bando sublevado para atacar de modo clandestino el tráfico naval que desde la Unión Soviética transporta ayuda militar para la República. En la base de operaciones, una pequeña isla del mar Egeo, la vida del corsario español se cruzará en un turbio triángulo con la de los propietarios, el barón Katelios y su esposa: una seductora mujer madura que busca, con fría desesperación, el modo de escapar a su destino.