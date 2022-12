El Mundo Today: "El PP es el único partido del que tenemos una colección de burofaxes y emails"

Motivados por la perspectiva que generosamente otorga el paso del tiempo, los fundadores de El Mundo Today miran hacia atrás en una retrospectiva que se remonta hasta su fundación en enero de 2009. Incontables noticias, titulares bien afinados que saltan ágiles de teléfono a teléfono y no pocos apercibimientos judiciales, principalmente de marcas, famosos y algún partido político.

Muchos más de los que recordaban —aunque tampoco tantos, entre veinte y cuarenta, calculan, sin precisar— antes de ponerse a mirar en retrospectiva todo lo hecho durante esos casi catorce años, que quedan ahora impresos negro (y naranja) sobre blanco fuera de su hábitat digital natural, esto es, en papel, en la antología Mejor no bromear con esto (Temas de hoy, 2022). Una ocasión tan pertinente como cualquier otra para hablar de humor y periodismo con Xavi Puig y Kike García.

Mejor no bromear con esto. ¿Y qué es esto?

Xavi: Esto es una antología de un medio satírico que lleva casi catorce años. Era el momento de mirar atrás, pero no es una antología y ya está. La mirada de esa antología es a los contenidos más satíricos y más ácidos de los temas más controvertidos. Ese enfoque es el que nos interesaba hacer simplemente para no limitarnos a recopilar los artículos que más nos gusten si no para que haya un hilo temático. Es un repaso a los textos que más ruido han generado, por decirlo así.

Lo que más sorprende es darse cuenta de que llevan casi catorce años.

Kike: Y eso en años normales son muchos pero en años de internet son muchos más, porque son como años de perro (risas). Es difícil sobrevivir tanto tiempo en internet.

Además de recopilar multitud de noticias y comentarios de los lectores, incluís copias de algunos de los apercibimientos en los que se os pide que retiréis determinadas noticias. ¿Es algo habitual en la redacción de El Mundo Today?

Kike: Esto pasa y esto ocurre. Curiosamente no ocurre con temas como feminismo o religión... bueno, sí que ocurre. Pero ocurre sobre todo con marcas, con famosos...

Xavi: Y yo iba a decir que también con partidos políticos, pero es que el PP es el único partido del que tenemos una colección de burofaxes y de emails (risas). Podrías decir que también es el partido con el que más os metéis, pero no, porque las veces que nos han escrito fue cuando hicimos una parodia de las webs de todos los partidos. Y de todos los partidos de los que hicimos la sátira, ellos fueron los que nos escribieron. Sí que ocurre. Pero hay que decir que este no pretende ser un libro victimista, porque nosotros sentimos que podemos hacer nuestro trabajo con total libertad en condiciones normales. Simplemente es que nos paramos a recordar momentos digamos, pintorescos. Pero nuestro día a día no es recibir demandas cada semana, tampoco hay que dar esa falsa idea.

Kike: En general, la respuesta que más se repite entre nuestro público es tres jas: ja, ja, ja. Por eso llevamos catorce años. Si solo hubiera mal rollo y burofaxes no hubiéramos aguantado catorce años. Pero puestos a hacer una antología, cogemos los temas más puñeteros, claro.

¿Hay algún truco en el día a día de la sátira en El Mundo Today?

Kike: Es curioso porque una cosa bonita de El Mundo Today, que no tiene que ver con el libro, es que noticias que a veces te gustan a ti por tontorronas, literarias, tristes o lo que sea, tienen cero reacción al publicarlas, pero al cabo de unos años alguien te dice que esa noticia le gusta mucho. Y eso ta hace más ilusión que 5.000 retuits en la noticia de actualidad del día.

Xavi: A veces te sorprendes cuando hablas con gente y te recuerda chistes que tú pensabas que habían pasado sin pena ni gloria. Igual no tuvo grandes números, pero hizo reír mucho a alguien, y haber llegado a ese alguien con esa intensidad ya merece la pena.

¿Dirían que le falta sentido del humor al periodismo español? Igual es que no tiene cabida el humor, ni ahora ni nunca, en el periodismo español.

Xavi: A veces es verdad que se utiliza el humor en el periodismo para el clickbait, como herramienta para captar clicks, y se cae en cierta frivolización. Nosotros somos un medio humorístico, pero a veces vemos medios que tiran de humor donde igual no correspondería. Pero sí que se agradece, y hablo como lector de prensa, enfoques menos solemnes, belicosos y afilados. Yo no voy a hablar de periodismo porque no es mi profesión, pero insisto en que, como lector, se puede hablar de cosas importantes con un discurso menos tenso.

Kike: Hay un ejemplo muy bonito, que es un poco puñetero. En The Guardian, en la última boda real en el Reino Unido, la de Harry y Meghan, pusieron un boto bien grande que preguntaba ¿quieres ocultar toda la información de este tema? Ostras, ahí yo veo que puedes usar el sentido del humor y el ingenio.

Xavi: Puedes usar el humor sin hablar al lector como si fuera un señor anciano enfadado que no se entera de la película. Oye, tío, que si no quieres saber nada del Mundial, dale a este botón.

Kike: Es una manera de decir sabemos que esta información es superflua pero estamos atados de pies y manos y tenemos que cubrirla. Ojalá un botón así a veces en medios de aquí.

El problema es que en ocasiones los 'medios serios' utilizan el humor de una forma que infantilizan la relación con el lector. Le tratan como a un niño de cinco años que necesita estímulos todo el rato Xavi Puig — Mitad de El Mundo Today

Puede que a la información política le viniera bien.

Kike: Sí, porque además a veces se usa el humor de una forma muy perversa entre los políticos, con esta política del zasca, de buscar el titular y los quince segundos llamativos. A veces intentan tirar de ingenio cuando igual no deberían.

Xavi: Y es que el problema es que en ocasiones los medios serios utilizan el humor de una forma que infantilizan la relación con el lector. Le tratan como a un niño de cinco años que necesita estímulos todo el rato. No hace falta que me llames la atención con gansadas, hay otras formas más finas de usar el humor.

¿No se consideran periodistas?

Kike: Bueno, nosotros somos periodistas satíricos, por lo que, por tanto, la palabra periodista forma parte del nombre de la profesión.

Xavi: El disfraz es parecido.

Kike: Sí, pero todas las estrategias que forman parte del humorismo son literarias. Y ocurre que lo que mejor informa es el lenguaje administrativo, que todos sabemos que a veces es difícil de leer, pero cuando empiezas a usar metáforas... o la ironía, que es peligrosísima, porque es literalmente escribir lo contrario de lo que piensas. Ese no es un buen mecanismo para transmitir información u opinión.

Xavi: A través de la sátira, nosotros muchas veces somos profundamente demagógicos porque en ese momento perseguimos la carcajada. Básicamente, a veces prefieres ser un poco demagógico si con eso vas a sacar una pieza más divertida. Nos podemos permitir esas licencias porque entran dentro de nuestro género. Pero no se nos puede tomar muy literalmente a veces porque somos profundamente demagógicos e incluso injustos porque perseguimos más la risa que lo que tendría que buscar un periodista.

Kike: Más que demagógicos, es que simplificas. Dices, vale, esta persona de un partido al que no votaría nunca ha dicho esta tontería... pasaba con Rajoy, que metía gazapos, y tú ridiculizas ese gazapo aunque entiendes que Rajoy no quería decir eso, sino otra cosa. Ahí estás siendo un poco injusto yendo a lo literal de lo que decía, le estás haciendo quedar más tonto de lo que en realidad es, y estás simplificando porque tú lo que haces en el fondo es literatura y necesitas simplificar la visión del mundo para dársela a tus lectores y generar risa en nuestro caso. En definitiva, desconfiaría profundamente de una persona que me dijera que se informa exclusivamente a través de El Mundo Today (risas).

Pues aun así, se han colado no pocas veces entre la 'prensa seria'. ¿Qué cara se les queda?

Xavi: En esos casos lo que sientes es que han fallado muchos filtros, y como lector de prensa te preocupa porque te dices 'ostras, si nosotros hemos colado esto, ¿cuántas cosas que no son directamente humorísticas pero sí son falsas o publicitarias nos cuelan diariamente?' Ahí te das cuenta de que en ocasiones no son tan sólidas las barreras que separan la manipulación o los intereses espurios de la información. Tampoco es que pase cada dos por tres, cuanto más conocidos menos pasa, pero es verdad que hay ejemplos muy llamativos, como cuando un medio chileno conectó en directo con su corresponsal en los juzgados de Plaza de Castilla por una noticia de El Mundo Today. Aquello fue ya increíble, ¿cuántos filtros fallaron ahí?

Hablaba hace unos días con Jaime Rubio Hancock, que ha hecho un repaso al último siglo del humor en España y establece conexiones entre El Mundo Today y revistas como La Codorniz.

Kike: Cuando alguien nos dice que hay un nuevo medio que nos copa, yo respondo que no, que el periodismo satírico es un género, que fue sobre todo muy popular en el siglo XIX. Hay muchos ejemplos, pero en realidad no son una influencia para nosotros porque empezamos de cero y no conocíamos todas esas referencias que conocemos ahora. No conocíamos The onion, que es un diario satírico americano muy conocido. Porque en el fondo no es nada original, es más influencia el guiñol que otras referencias como La codorniz o Hermano lobo. Pero si piensas en prensa satírica española y haces un recorrido, no es por darnos importancia, pero ahí estaríamos. Junto a El jueves también, claro. Eso sí, creo que nosotros desde el principio somos los que desde el principio apostamos por no parecer un diario satírico formalmente y que lo fuera el contenido.

Esta antología está salpicada con reflexiones fruto de su propia experiencia, como si el humor debe ser solo blanco o meterse en terrenos pantanosos. Bueno, de hecho, concluyen que sí debe meterse porque lo contrario es negar la sátira misma.

Xavi: Efectivamente, porque la sátira es un tipo de humor. Nosotros lo practicamos, pero no es obligatorio, y no tiene menos calidad un humorista que no haga sátira y que haga un humor costumbrista. No es cuestión de que seas mejor humorista por tratar temas delicados, dependerá de los chistes que hagas. Pero es cierto que la actualidad nos ha ido virando cada vez más hacia la sátira porque la política está más presente en el discurso público ciudadanos que nunca, se habla más de política que nunca desde hace ya varios años, y eso a nosotros también nos ha contaminado y nos ha llevado a hacer más sátira. Podríamos hacer chistes de la suegra mientras el mundo se desmorona y hay un peligro de guerra nuclear, pero llega un momento en el que la sátira se te impone.

Kike: Pero hacemos lo que queremos. A veces hemos dicho de este tema hay que hacer algo y lo intentamos y a veces fracasamos porque no tenemos nada bueno. Nadie nos obliga, pero también es cierto que hay temas de los que hablamos a nuestra manera por el canal, por estar en internet. Porque estando en otro medio alguien te diría esto no, o esto más amable, como les pasa a muchos colegas guionistas.

Xavi: Ser propietarios de nuestro canal, seguir pagando un servidor propio, nos permite hacer una sátira de mayor calidad porque tenemos menos corsés. Eso es así y se debe a un tema de estructura empresarial, a ser muy pequeños, vivir con muy poco y tener muy pocas ataduras, lo cual nos permite hacer un trabajo mejor.