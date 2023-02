Un poeta verdadero

La llama poética de Luis García Montero

Pedro García Cueto (prólogo de José Luis Morante)

Sonámbulos Ediciones (Granada, 2023)

La rotunda vocación literaria de Pedro García Cueto (Madrid, 1968) mantiene una significativa transversalidad. Profesor de Lengua y Literatura en un instituto madrileño, doctor en Filología Hispánica y licenciado en Antropología, cultiva el ensayo, la novela, la poesía y la crítica de cine. Su voluntad de análisis ha impulsado estudios referenciales sobre Juan Gil-Albert y Francisco Brines. Ahora se acerca a una personalidad clave de nuestro tiempo con el libro La llama poética de Luis García Montero.

La perspectiva de Pedro García Cueto suma la introducción Vocación de poeta, firmada por quien esto escribe, que estudió el sosegado respirar del poeta de Granada en la edición crítica Ropa de calle. Antología poética (1980-2017 (Letras Hispánicas, 3ª edición ampliada, 2017). Se subraya en el limiar que Luis García Montero nunca ha mantenido una actitud acomodaticia en torno a un ideario; se aleja de caminos de un solo sentido y cada entrega manifiesta voluntad de exploración y conocimiento. La obra en marcha fusiona la intrahistoria personal, esos fondos interiores tan presentes en Un año y tres meses (Tusquets, 2022), y la conciencia de formar parte de un yo plural, capaz de transformar el fluir subjetivo en portavoz de una ciudadanía con la que comparte un presente cívico.

Pedro García Cueto parte de un enfoque básico: el interés que la obra poética de Luis García Montero ha generado, casi con plena unanimidad, entre lectores y crítica; sin duda, es el mejor espejo de nuestro tiempo por la fusión intacta entre compromiso ético y preocupación estética, norte que abraza una obra lograda y verdadera. De este modo, organiza su estudio analizando las sendas teóricas y la inmersión creadora en el capítulo El concepto de poesía de la experiencia visto por el autor, para trazar a continuación una cronología de las distintas publicaciones.

Conviene recordar que, desde la amanecida de Tristia hasta la última salida Un año y tres meses, compilación versal signada por la ausencia de Almudena Grandes, el aporte lírico de Luis García Montero establece tramos matizados por asertos críticos ya de uso común: la otra sentimentalidad, la poesía de la experiencia, el realismo singular, el romanticismo reflexivo y el intimismo.

La veta teórica de "la otra sentimentalidad" surge en Granada en 1983; integran el núcleo originario Álvaro Salvador, Javier Egea y Luis García Montero; los tres comparten "la radical historicidad del discurso ideológico", ampliamente defendida en su ensayística por el legado socio-filosófico del profesor Juan Carlos Rodríguez. El grupo, ajeno a los últimos hilos novísimos, recupera la idea de sentimentalidad expuesta por Antonio Machado a través del heterónimo Juan de Mairena: "Los sentimientos cambian en el curso de la historia y aun durante la vida individual del hombre. En cuanto resonancias cordiales de los valores en boga, los sentimientos varían cuando estos valores se desdoran, enmohecen y son sustituidos por otros". Otra puerta teórica remite a Jaime Gil de Biedma: "el poema es también una puesta en escena, un pequeño teatro para un solo espectador que necesita de sus propias reglas, de sus propios trucos en las representaciones". Es decir, el arte de hacer versos es un simulacro, una mentira que deja en evidencia a los que entienden "la poesía de la experiencia" como una grabación confesional del devenir. Las contingencias biográficas no regulan la actividad motórica del poema. Así lo advierte Pedro García Cueto subrayando además que los poetas de la experiencia no conformaron núcleo alguno. Fueron identidades afines a la hora de percibir el poema como molde ficcional del yo; quien habla no escribe su biografía sino que se desdobla en un sujeto lírico asentado en otra edad y en otro tiempo. Además el marco poético se aleja de la naturaleza para vadear las aceras de una poesía urbana en la que es rumor continuo la introspección. Por tanto, "la poesía de la experiencia" fue una opción estética, cuyo nombre deriva del ensayo de Robert Langbaum The Poetry of Experience, una indagación sobre el monólogo dramático en la herencia literaria moderna.

Libro a libro, en La llama poética de Luis García Montero, Pedro García Cueto recorre la travesía lírica analizando cada estación con meditaciones lectoras que resaltan el respirar al paso. Nos habla de su aportación al proceso de conocimiento con un claro sentido orgánico, capaz de abolir lo fragmentario. Los estratos representan un mundo interior de extraordinaria riqueza. Reivindica la singularidad de cada hito, como pieza de un engranaje que conforma la voz de un poeta verdadero, ante las dudas e incertidumbres de la existencia. Escribir es un ejercicio de supervivencia, ante el naufragio de vivir, que reafirma la capacidad de ir siempre más allá.

José Luis Morante es poeta, crítico y autor del libro 'Nadar en seco' (Isla Negra / Crátera2022).