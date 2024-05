La rebeldía de los personajes

—Estoy muy angustiado —admitió el escritor—. A las 4 de la mañana sigo dando vueltas, no puedo dormir.

—Ajá —dijo el psicólogo—. ¿Y qué piensa a esa hora?

—Que no sé lo que hacen los personajes de mi novela mientras estoy durmiendo.

—Sus personajes no son seres autónomos, usted tiene el control —aclaró el profesional—. No les sucederá nada malo si usted no lo escribe.

—Tiene razón —reconoció el escritor—, y si algo no me gusta, lo puedo borrar.

—Así es. Bien, lo espero el jueves.

Esa madrugada, después de dar mil vueltas en la cama, el psicólogo, lleno de angustia, pensaba: No sé lo que hacen mis pacientes mientras estoy durmiendo.

Problemas de la edad

―Debo confesaros, Catalina, que he mentido. Por vergüenza declaré “no quiero”, aunque debería haber dicho “no puedo” ―admite don Miguel―. Decidme, mujer, ¿vos recordáis cómo diablos se llamaba aquel lugar de la Mancha?

Creencias 12

Los Clorofilistas, una secta desprendida de los Antiguos Vegetarianos, consideran sagrado a todo el Reino Vegetal, porque nos da el oxígeno que necesitamos para vivir. Se abrazan a los árboles, cultivan todo tipo de plantas y se alimentan exclusivamente de carne.

Saber popular

—Su segunda novela es casi idéntica a la primera, ¿a qué lo atribuye? —preguntó el crítico. El escritor dejó la pipa sobre la mesa, se acomodó un mechón de pelo rebelde y respondió:

—Todo el mundo sabe que segundas partes nunca fueron buenas. No nos queda más remedio que repetir las primeras.

Deseo 3

—¡Que hable, que hable! —empezaron a corear los invitados.

El anciano se levantó.

—Hoy estoy muy feliz porque puedo festejar este cumpleaños con toda mi gran familia. Somos más de cien personas, entre hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y parientes políticos. Yo ya estoy demasiado grande, de modo que no voy a expresar un deseo para mí, sino para todos los presentes: deseo que nadie sufra por la muerte de un ser querido.

El Hacedor, que solía recorrer sus dominios, lo escuchó. El solicitante era un hombre puro, y decidió satisfacer su deseo.

Un enorme meteorito incandescente cayó sobre el salón de fiestas.

* Eduardo Gotthelf nació en Buenos Aires y trabaja como ingeniero de Petróleos y escritor. Desde 1974 vive en la Patagonia. Ha publicado libros de cuentos, una obra de teatro (en coautoría con Gerardo Pennini), una novela y siete libros de microrrelatos, uno de ellos incluye también cuentos ('El sueño robado y otros sueños', 1995) y tres son libros objeto ('Principio de incertidumbres', 2009; 'Legislación Urgente para el Logro de una Humanidad Sustentable', 2015; y 'Mentos y Veros', 2016). Los que únicamente contienen microrrelatos son: 'Cuentos pendientes' (2007), 'Paraísos paralelos' (2012) y 'Mientras el Lobo no venga' (2020). Es creador e impulsor de las 'Microficciones teatrales'. Sus textos han sido recogidos en numerosas antologías. Los que aquí publicamos son inéditos.