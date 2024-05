Vencer sobre la destrucción

Perpendicular al sol

Valentine Cuny–Le Callet

Salamandra Graphic (2024)

Quiero comenzar este texto con una cita de Irene Vallejo: "los libros son la victoria de la humanidad sobre la destrucción". Porque los libros existen desde siempre y para siempre. Si lo buscas, en algún lugar habrá un libro que pueda dar fe de los sucesos causados por seres que difícilmente se les podría llamar humanos. Gracias a los libros, ahora conocemos algunas historias que se quisieron silenciar.

Leer es para mí el mejor bálsamo para vencer la destrucción y créanme si les digo que entiendo mucho de eso. Ahora, desde hace ya bastantes años, los cómics y más concretamente la novela gráfica (a España llegó más tarde) tienen la facultad de poner ante nuestros ojos las palabras y las imágenes de sucesos reales e imaginarios ante los que nuestro cerebro funciona a gran velocidad creando sinopsis que nos transporten a esos mundos en los que transcurren los sucesos narrados.

En nuestro país tenemos grandes autores de novela gráfica. Paco Roca es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Arrugas fue el primero que leí. Luego vinieron muchos más.

Ahora tengo entre mis manos una de esas novelas gráficas que dejan huella. Se trata de Perpendicular al sol de Valentine Cuny–Le Callet, está basada en hechos reales. Desde 2016 a 2019, ella (residente en Francia) mantuvo correspondencia con Ronaldo McGirth, un preso en el corredor de la muerte en una cárcel de Florida. Ella afirma que él es coautor del libro, pero que no se puede poner en la cubierta porque en Estados Unidos (también en Francia) la ley prohíbe que los reclusos obtengan rédito económico del relato de sus delitos.

El cuchillo del diablo, de Salman Rushdie Ver más

A quienes se interesen por este tipo de libros, a caballo entre la literatura y el arte, los animo a adentrarse en esta historia. Existe la versión digital y la versión en papel. Yo tengo esta última, pesa mucho, pero es fácil de leer, no lo es tanto de asimilar, sin embargo, se adentra en el territorio de la verdad y de la imaginación rescatando del olvido una historia impresionante.

Y de ella no puedo, no quiero explicar nada más porque todas y cada una de las páginas, su diseño, su dibujo en blanco y negro, son únicas y necesarias para tener una idea de conjunto de un hecho real. No es que se base en hechos reales, es que cuenta hechos que han sucedido realmente.

* Nieves Álvarez es escritora, poeta, investigadora y artista plástica.