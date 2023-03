Un viaje turbador por la memoria del siglo XX

Transterrados y durmientes

José Federico Barcelona

Esdrújula Ediciones (Granada, 2022)

José Federico Barcelona (1957), murciano de La Unión y granadino de adopción, fue testigo durante su infancia y primera juventud del decaimiento obrero en la mina y la lucha de sus trabajadores y el lamento de sus cantes. Se traslada a Granada a los dieciséis años, donde cursa estudios de Biología y se dedica a la docencia hasta su jubilación, sin dejar nunca de lado su actividad política. Su obra, que empieza a publicar en 2019, es reconocida con diversos galardones tanto en España como en otros países, y su primer libro de relatos, curiosamente, se publica en Colombia por la Universidad de Antioquia. En 2022, por fin, ve la luz en una editorial granadina este primer-segundo libro de Federico, Fede para los amigos, que Alejandro Pedregosa define en su contraportada como "un viaje comprometido y turbador por la memoria de nuestro siglo XX".

El título del libro, Transterrados y durmientes, y no exiliados como se podría pensar en una primera lectura, le viene al autor de la mano del filósofo José Gaos, que utiliza el término para evitar el de exiliados, pues consideraba que transterrados representaba y anunciaba de manera más nítida la fraternidad y el humanismo con que los países latinoamericanos recibieron y acogieron a los muchos españoles que huyeron del país durante o después de la Guerra Civil. La segunda acepción del título del libro, durmiente, se define en construcción como "madero colocado horizontalmente y sobre el cual se apoyan otros, horizontales o verticales", o lo que es lo mismo, como el primer tablón donde se apoya el resto de una construcción, lo que puede entenderse como una metáfora de que nuestro presente descansa en la historia, a veces no contada, de quienes nos precedieron. Y no es esta la única referencia literaria del libro, pues el propio autor afirma que el primer relato, Transterrados (Finalista del Premio Internacional de Cuentos Max Aub en 2020), le fue sugerido por la lectura del libro Recuerdos y olvidos, de Francisco Ayala, y está a su vez dedicado a la memoria de la escritora Almudena Grandes, convertida aquí en un personaje de ficción a quien el autor imagina en Buenos Aires entrevistando a exiliados españoles para documentar su novela Inés y la alegría, la primera de sus Episodios de una guerra interminable.

Sabe el autor del peligro que supone hablar de la historia reciente sin caer en el panfleto político, por eso en este libro lo importante es lo que se cuenta y cómo se cuenta, con solvencia y solidez, manejando una historia conflictiva, convirtiéndola en material literario sin obviar la base política, el fondo y la intención última del texto, y sin salirse de una carretera literaria siempre llena de curvas y cambios de rasante, considerando así la literatura en sí misma como un hecho histórico más, como un producto histórico que va cambiando según el momento en que se escriba o se cuente.

Los muertos hablan en este libro para que los vivos les cuenten su propia tragedia, y de esa forma ni se olviden de ellos ni se repita la historia, evitando un silencio público en el que las familias podían llorar sus penas, pero no mencionar fuera de sus casas las desventuras soportadas y sufridas.

Dividido en cuatro partes y compuesto por veinte relatos, algunos de estos nos remiten a los recuerdos del autor, entreverando memoria y ficción con una audacia digna de mención en la forma de relatar y describir lo acontecido, estableciendo en muchos de los cuentos un fructífero diálogo entre poesía y narrativa, apareciendo la primera como cita en algunas ocasiones y como parte integrante de la narración en otras tantas, especialmente en los relatos más breves, atreviéndose incluso con unas quintillas mineras de La Unión, lugar –como se ha dicho– de nacimiento del autor.

La última parte del libro nos lleva hasta la Costa del Sol, a una Marbella de los años sesenta en la que se refugiaban norteamericanos y europeos pudientes que tenían la libertad de hacer lo que les viniera en gana, y nos traslada también a la España del desarrollismo, pero en un giro narrativo admirable, vista desde una actualidad de corrupción política y narcotráfico.

Un brillante debut en forma de libro que se lee con mucho gusto dada la sobriedad y a la vez la audacia de su autor.

________________________

Javier Bozalongo es poeta y editor. Su último libro es Nombrar la herida, publicado por Sonámbulos Ediciones en 2022.