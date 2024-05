Muere a los 52 años la artista y escritora Roberta Marrero

La artista y escritora Roberta Marrero ha muerto este viernes a los 52 años, según ha informado a través de sus redes sociales el sello independiente Contintametienes. Su editor, Víctor Mora, ha comunicado a través de su perfil de X (antes Twitter) el fallecimiento de la artista: "Sin palabras pero con la necesidad de contaros, desde nuestro máximo respeto y amor, y sobre todo, desde nuestro dolor, que hoy, 17 de mayo de 2024, Roberta Marrero ha decidido marcharse".

Según ha detallado el propio Mora en su mensaje en redes, la artista ha dejado una nota en la que se podía leer "I love you all (os amo a todos)". "Aquí más tristes y aburridas, pero en el limbo de las poetas ya brilla una nueva super estrella. Toda la luz del mundo", concluye el mensaje del editor.

Nacida en las Palmas de Gran Canaria en 1972, Roberta Marrero fue la autora de poemas como Derecho a cita, Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis o We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+.

Además, también fue muy conocida por sus collages, donde mezclaba y descontextualizaba imágenes populares con arte pop, la religión o su propia biografía. Marrero también exploró su faceta como música y cuenta con dos álbumes de pop electrónico y fue dj en varios clubes.

​En octubre de 2022, en conmemoración del Día de las Escritoras, el Gobierno de Canarias entregó un diploma honorífico en homenaje a su obra.