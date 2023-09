Muere a los 73 años María Jiménez, una revolucionaria del flamenco que cosechó cincuenta años de éxitos

La artista sevillana María Jiménez ha fallecido este jueves a los 73 años de edad, según ha informado su familia en un comunicado remitido a Europa Press. "Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos a María Jimenez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que lucho contra todas las adversidades más allá de lo imaginable", ha señalado su hijo, Alejandro Jiménez, en dicho comunicado recogido por Europa Press.

María Jiménez nació en el barrio sevillano de Triana el 3 de febrero de 1950. Dejó su trabajo como limpiadora para comenzar a bailar en los tablaos de Sevilla cuando apenas tenía 15 años, hasta convertirse en una de las artistas más completas y reconocidas a nivel nacional.

Cosechaba casi cincuenta años de carrera musical. Publicó dieciocho álbumes, además de actuar en películas y series de televisión. Entre sus reconocimientos fue galardonada en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura, y también la Medalla de la Ciudad de Sevilla, la Insignia de Oro de Chiclana, el Premio Andalucía Excelente o la distinción en los Premios Radiolé.

En 1976 publicó su primer disco que incluía rumbas, tangos, bulerías, boleros, rancheras y baladas de Silvio Rodríguez, Lolita de la Colina y Amancio Prada. Fue en el año 1978 cuando Jiménez lanzó Se acabó, cuyo primer sencillo se convirtió en un absoluto éxito en España y México, con una letra desenfadada sobre una mujer harta de una situación de maltrato.

Durante los años ochenta siguió grabando y lanzando álbumes. En 2001 colaboró en la canción La lista de la compra con el grupo La cabra mecánica que consiguió llegar a lo más alto de la lista de Los 40 Principales. En 2002 publicó el disco Donde más duele (Canta por Sabina) que versiona las canciones de Joaquín Sabina. Finalmente, en 2020 publicó su último álbum, La vida a mi manera, que recoge doce canciones y colaboraciones con artistas como Pitingo o Miguel Póveda.

Una vida en canciones

Su primera interpretación como actriz fue en la película Manuela (1976), en el que hizo un pequeño papel y participó también en la banda sonora donde coincidió con Gonzalo García-Pelayo, quien se encargaría de producir su primer disco en el que se encuentran los temas Se acabó, Háblame en la cama o Con golpes de pecho, una ranchera que María Jiménez convirtió en un éxito en nuestro país utilizando un estilo más flamenco y dando paso a su época dorada. A este disco le siguieron dos más de canciones versionadas, unidos a otros éxitos televisivos de la artista.

En la gran pantalla, la artista también participó en otras películas como Perdóname, amor (1982), ¡Ja me maten! (2000), Yo puta (2004) o Los managers, entre otras cintas.

En televisión, Jiménez también apareció en series de ficción como Hostal Royal Manzanares (1996) o Todos los hombres sois iguales (1997) y fue presentadora en Canal Sur Televisión con el programa Bienaventurados (2006) y jurado en el exitoso Se llama copla, emitido también en la televisión pública andaluza.

En el plano extramusical, la cantante fundó en 2022 la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista a raíz de su propia experiencia personal y con el objetivo de ser un espacio de refugio para las mujeres víctimas de malos tratos. La artista estuvo casada con el actor Pepe Sancho. En Lazos de sangre confesó que "me maltrataba físicamente y psicológicamente. Me hacía dos carantoñas y yo lo creía... Estaba ciega. En una palabra, me tenía supeditada".