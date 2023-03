El Museo del Traje expone las prendas de ocho mujeres agredidas sexualmenten para desmontar mitos

Un total de 8 mujeres agredidas sexualmente ofrecen los relatos y la ropa que llevaban puesta en la exposición del Museo del Traje Un total de ocho mujeres han ofrecido los relatos y la ropa que llevaban el día en el que fueron agredidas sexualmente en la exposición Que llevabas puesto. Desmontando patrones sobre la violencia sexual, presentada en Museo del Traje este viernes 10 de marzo por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, recoge Europa Press.

La muestra, organizada por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Cultura y Deporte y comisariada por el colectivo Volando Vengo se podrá visitar desde este viernes 10 de marzo hasta el próximo 30 de abril y reflexiona a través sus relatos sobre el cuestionamiento y la culpa a la que fueron sometidas por la ropa que llevaban el día en el que fueron agredidas sexualmente, como han explicado en la presentación de la exposición.

"La exposición ha tratado de poner luz sobre las estructuras patriarcales y poner en relieve las experiencias de las mujeres, las redes de apoyo tejidas entre estas, su capacidad de lucha y resiliencia y nos anima a creer en un futuro más justo para todas mujeres", ha señalado la subdirectora general de museos estatales, Mercedes Roldán.

De este modo, invita a los espectadores en la sala principal a reflexionar sobre por qué ocho mujeres escucharon la pregunta "¿qué llevabas puesto?" después de vivir un episodio de violencia sexual.

Por ello, seis de ellas ofrecieron su relato para la exposición y los dos restantes fueron reconstruidos a partir de información de casos reales publicados en prensa. "Se aprovechó de mí y de mi discapacidad.Era un desgraciado porque al tener una discapacidad no me supe defender. ¿La culpa la tuve yo, o la culpa la tuvo él? No sé... Sí, él la tuvo porque era un aprovechado", ha manifestado Julia, una mujer con discapacidad intelectual y una de las muestras de la exposición.

"Para ayudarnos a definir la realidad que viven siempre hay que dar las gracias a estas mujeres. Ellas al menos se han sentido arropadas y reclaman verdad, justicia y reparación, acompañamiento y ruptura del silencio", ha indicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Por otro lado, la muestra también ofrece a las mujeres visitantes dejar una prenda si han sufrido agresiones sexuales. "Nos hemos encontrado con muchos casos que han sufrido agresiones sexuales y no podían participar, propusimos un espacio para que puedan una prenda y así realizar una escultura con las prendas de la a mujeres que lo hayan contado o no.

Pretendemos que sea una reivindicación social que invita a las visitantes a participar y así dar un grito urgente de ¡basta ya con las violencias sexuales!", ha afirmado la comisaria de la exposición.

Asimismo, los espectadores van a poder contemplar un espacio de reparación de muestra como lugar de refugio para tomar distancia del dolor y conectar con lo emocional y la esperanza. "Deberían ser espacios de dignidad, con luz, mobiliario confortable y con profesionales especializadas, es vital para su supervivencia", ha afirmado la comisaria de la exposición, Cristina Mateos.

Además, ha añadido que es necesario superar la idea que las violencias sexuales dejan "huellas imborrables y consecuencias irreparables". "El proceso traumático es reversible y por supuesto puede sanarse, hay salida", ha detallado.

Por último, ofrece el mapa conceptual 'Cortando con los patrones de la cultura de la violación' con un corazón tejido a mano por el Museo del Traje y un mapa de los movimientos feministas "imparables" para finalizar la exposición. "Hay que romper las convenciones en nuestros espacios de cultura, de reflexión de denuncia porque si no somos cómplices. Es fundamental que tomemos partido y no silenciemos que hay mitad de la humanidad que sufre violencia por la otra mitad", ha explicado el director general de Bellas Artes de Madrid, Isaac Sastre.

El proyecto original surgió en 2014 en la Universidad de Arkansas y fue impulsado por las profesoras Wyant-Hiebert y Jennifer Brockman como inspiración el poema What Was I Wearing? (¿Qué llevaba puesto?) de Mary Simmerling.

La iniciativa fue realizada con el objetivo de crear una representación visual del mismo y para ello, utilizaron los testimonios recogidos en entrevistas personales con estudiantes supervivientes de violencia sexual y recrearon en una exposición la vestimenta que llevaban en el momento de sufrir la agresión.