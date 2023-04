Bruce Springsteen inicia este viernes en Barcelona su gira europea

Bruce Springsteen & The E Street Band inician este viernes en el Estadi Olímpic de Barcelona su nueva gira europea, en lo que supone su regreso a la capital catalana tras siete años cuando lo hizo en el Camp Nou en la gira de The River.

El Boss y la E Street Band repetirán concierto en el Estadi Olímpic el sábado, y en los que el músico volverá a revivir el idilio que tiene con la ciudad.

Los seguidores de Bruce Springsteen han ideado un sistema mediante el que fichan tres veces al día y evitan así estar permanentemente haciendo cola delante del Estadi Olímpic, según ha comprobado Europa Press Televisión.

Los fans que acuden por primera vez al recinto son registrados por otros seguidores que les escriben un número correlativo en la mano: una vez ya estén inscritos, para no perder su turno, se les citará tres veces al día para pasar lista y mantener su posición.

El músico estadounidense llegó el miércoles a Barcelona y en palabras a sus fans a la salida de su hotel, dijo: "Barcelona es la mejor, siempre".

El inicio de la gira de Bruce Springsteen & The E Street Band en Barcelona ha provocado que personalidades como el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su mujer, Michelle Obama, tengan prevista la asistencia.

Gira iniciada en Estados Unidos

El músico inició su nueva gira el pasado mes de febrero en Tampa (Estados Unidos), tras el que hizo un tour de dos meses por diferentes ciudades norteamericanas hasta acabar en New Jersey el 14 de abril.

En su gira por Estados Unidos, Springsteen ha interpretado cerca de una treintena de canciones en sus conciertos, en el que no han faltado clásicos como Born to run, Thunder road, Bobby Jean, Dancing in the dark y Glory days, entre otros.

Ahora inicia su nueva gira europea en Barcelona, un tour que finalizará en Monza (Italia) el 25 de julio, y en el que habrá conciertos en ciudades como Dublín (Irlanda), París (Francia), Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Munich, (Alemania) y Viena (Austria).