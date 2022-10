Federico y Rosalía: la "fiesta de poesía y diversidad" de Ruibal y Uxía

Un encuentro entre Galicia y Andalucía, un puente entre el norte y el sur. Un retrato musical de dos poetas universales, Federico García Lorca y Rosalía de Castro, de la mano de dos almas que tratan de poner alas a la poesía de ambos autores. Todo eso y más es De tu casa a la mía, el proyecto conjunto de Javier Ruibal y Uxía en forma de disco y gira de conciertos que llega el próximo 7 de octubre a la Sala Galileo Galilei de Madrid.

"Son dos poetas muy inspiradores con una musicalidad extraordinaria. Así es la poesía atemporal, que llega perfectamente a lo contemporáneo", apunta a infoLibre Uxía, quien añade: "Les sentimos muy próximos porque en vez de hacer poesía de salón se enfangaron en lo popular, defendiendo a los más humildes y haciéndose portavoces también. Lorca es un caso muy claro con el Romancero gitano, y Rosalía lo mismo con las clases más populares. Eso es emocionante y es lo que nos une y hace que sean tan vigentes".

Para Ruibal, por su parte, "son los lectores de sus poesías, tan bien hechas y profundas, los que hacen que se mantengan vigentes". "Para mí, siguen estando vigentes y lo estarán sobre todo porque sus poemas están hechos con mimbres de alta perdurabilidad", destaca a infoLibre, poniendo asimismo en valor que a Rosalía y a Federico "les une una poesía de alto calado que da una sombra alargadísima".

Ella, pontevedresa de Mos; él, gaditano de El Puerto de Santa María. Rosalía, compostelana; Federico, granadino. Una historia de admiraciones de ida y vuelta y pasiones recíprocas en la que Uxía y Ruibal pretenden seguir el camino iniciado por Lorca desde Granada hasta Santiago con cercanía de espíritu e ideales. No en vano, la música fue también un pilar fundamental para ambos poetas, y su vertiente popular inspiró muchos de sus versos.

"A nosotros nos une una pasión por esos modos y esos resultados tan brillantes de las poesías de Rosalía y Federico. También encontrar un lugar intermedio en el que poner nuestras músicas a disposición de sus poemas", remarca el cantautor, mientras la cantante gallega señala que tienen "mucho en común" con ellos: "Hay algo que nos une, que es beber de las fuentes populares".

De tu casa a la mía, además, pone en el centro lo que nos une y no lo que nos separa. Con poemas de Lorca en gallego y de Rosalía en castellano. "Es la fiesta de la poesía, de la diversidad lingüística y cultural. Nos parece bonito ese encuentro. Parece que ahora mismo es complicado hacerlo y a nosotros nos parece un reto dar cuenta de lo que es la realidad diversa y lingüística y cultural de España. Nos gusta encontrarnos en el camino", argumenta Uxía.

Lorca nació trece años después del fallecimiento de Rosalía, por la que sentía una enorme admiración. Precisamente este 2022 se cumplen noventa años del viaje a Galicia que dejó prendado al poeta andaluz hasta el punto de escribir seis poemas en gallego (el único idioma en el que escribió aparte del castellano), algunos de los cuales se incluyen en el repertorio de este disco y estos conciertos.

"Tratamos de ponerlos a dialogar incluso literalmente en alguna de las canciones", explica Uxía, quien además resalta divertida que Javier canta "estupendamente" en gallego. Una forma no ya de reivindicar la tradición, sino de "no olvidarla, tenerla presente y caminar hacia delante a través de la creación", explica Ruibal. "Las tradiciones son un cúmulo de cosas que han ido juntándose a lo largo de mucho tiempo y no han faltado para ello los individuos que han ido jugándosela un poco y atreviéndose a ciertos cambios. Es una suerte que haya siempre un margen de libertad para interpretar la tradición", reflexiona.

En la misma línea señala Uxía al asegurar que se han acercado a la obra de ambos poetas "con todo el respeto y el cariño, pero con libertad también". Y prosigue: "Hay una frase de Rosalía que me encanta porque es una invitación a este concierto. Dice: 'Yo soy libre, nada puede detener la marcha de mis pensamientos, ellos son la ley que rige mi destino'. Eso somos también Javier y yo, nosotros somos dos almas bastante libres y a nuestro aire en la música. Por eso hacemos esto solo porque nos gustaba y nos apetecía, y porque la creación colectiva también es importante en tiempos tan individualistas en los que cada cual va a buscar sus likes y sus cosas", subraya.

Y es que tanto Uxía como Javier Ruibal provienen de la música popular ibérica que se proyecta al mundo. Son dos voces que beben de todo ese acervo que Lorca y Rosalía trasladaron a sus versos, que son pura musicalidad e inspiración. La música, de hecho, también fue para ellos un pilar fundamental, inspirándose en su vertiente popular muchos de los versos que crearon. Son, en última instancia, no pocas las conexiones que confluyen en este proyecto que va desde el estudio de grabación hasta los escenarios.

Sobre las tablas, nos invitan a transitar por las sonoridades del flamenco, la música del Magreb y las músicas gallegas y lusófonas en un mestizaje único. Norte y sur, de nuevo, tejiendo ritmos y melodías, con composiciones propias sobre versos de Lorca y Rosalía. Un espectáculo de fusión de músicas y sangres en el que están acompañados por el virtuoso multi-instrumentista brasilego Sérgio Tannus, el reconocido guitarrista gallego Marcos Teira y el joven y experimentado percusionista Javi Ruibal.

Entre todos ponen en pie unos recitales de los que el público "sale con el alma llena de poesía, algo muy necesario en el mundo que vivimos", según Uxía: "Salen felices, con esos pedacitos de felicidad que necesitamos para vivir. Porque la música expuesta con honestidad, pasión y amor al oficio, que es lo que ponemos encima de la mesa y la gente percibe, nos proporciona eso". "A más diferencia cultural y de tradiciones, más enriquecimiento hay en el encuentro", termina Ruibal.