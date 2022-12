Rosalía se consagra como una diva global protagonizando la portada de los 'Rolling Stone'

Rosalía no deja de cosechar éxitos tras la publicación de su álbum Motomami llegando a acaparar la atención de las portadas más importantes de la industria musical, como es el caso de la revista Rolling Stone. Su imagen ocupa la portada del número de enero de la considerada biblia del periodismo musical.

Artistas del calibre de Madonna, Beyoncé, Jimi Hendrix, Adele, Michael Jackson, Harry Styles o Bad Bunny han sido los protagonistas del medio estadounidense, un referente de la cultura popular. Aparecer en él supone un antes y un después en la carrera de muchos músicos, así como el Santo Grial de la imagen pública musical. A través del reportaje El valiente trayecto de Rosalía hasta alcanzar el cielo del pop, se puede conocer el impacto masivo que está teniendo la cantante y cómo le afecta a su vida personal y profesional.

Rosalía se consagra así en un fenómeno mundial. Es la primera artista de habla hispana en salir en la portada de esta revista. Desde su álbum debut El mal querer hasta Motomami, la evolución musical y artística de Rosalía ha sido frenética. Con un pasado más flamenco de bulerías hasta un culmen más pop y reggatonero, la catalana ha sabido coronarse como una de las grandes influencias femeninas en el mundo musical.

Su recorrido se resume fácilmente en premios como los Grammys latinos y los Premios Billboards, o colaboraciones con Cardi B, The Weeknd, J Balvin o Bad Bunny. Su éxito no solo se debe a su talento musical, si no también a la producción y todo el behind the scenes que suponen sus canciones y videoclips, los cuales están llenos de simbología. El marketing ha sido uno de los factores principales que ha cosechado la artista. Desde líneas de ropa, colaboraciones de maquillaje con el mismo clan de las Kardashian, marcas y redes, donde sigue tendencias y muestra su día a día, llevándola a lo más alto de la lista Hot 100 Billboard.

Ahora culmina su trayecto del año con su gira mundial Rosalía Motomami World Tour 2022, del cual habla en Rolling Stone: "Me preocupaba un poco cómo iba a acabar al final de la gira. Pero sigo improvisando, sigo intentando conseguir que cada concierto desprenda vida, aunque a veces me traiga algunas consecuencias". La última fecha será el 18 de diciembre en París, Francia.