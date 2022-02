Siniestro Total dice adiós tras 40 años de carrera con su último concierto en mayo: "Hay que retirarse a tiempo"

La banda gallega de rock Siniestro Total se despide de los escenarios, tras 40 años de carrera, con su último concierto, Siniestro total, 40 años sin pisar la Audiencia Nacional, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el Wizink Center de Madrid, informa Europa Press. En este sentido, los miembros de la banda Julián Hernández y Javier Soto, junto con el exintegrante Miguel Costas, han presentado en una rueda de prensa los detalles de su última actuación este miércoles 23 de febrero.

"La vida de un grupo no es solamente los escenarios. Sé que actualmente los escenarios son el único modo de financiar la música, pero con este parón de dos años (refiriéndose a la pandemia) y con la inercia, se pierde mucho. Teníamos reservado esta fecha para el cuarenta aniversario del grupo, y viendo que las fuerzas para retomarlo eran muy complicadas, dijimos vamos a dejarlo aquí, que creemos que 40 es una cifra respetable", ha expresado el vocalista del grupo.

Además, ha explicado que celebrar los 40 años "da una sensación de vértigo muy potente". "Pasamos los 27, con lo cual ya nos saltamos a Jimi Hendrix y Kurt Cobain, luego pasamos los 33, que es la edad de Cristo, y ya 40 es un vértigo absolutamente insoportable", ha puntualizado. Asimismo, ha confesado que "no es exactamente una separación". "Hay una cosa que permanentemente decimos, y lo tenemos interiorizado, que es hay que retirarse a tiempo. Eso no es posible, nunca va a ser a tiempo. En todo caso, seguiremos haciendo cosas y no nos dejaremos influir", matiza.

Respecto a las canciones que conforman su último concierto, ha explicado que "manejan una horquilla" de entre 40 y 50 canciones para "atender a todas las sensibilidades" que asistan al evento. "Tenemos dos meses para colocar todo en su sitio y que sea lo suficientemente fluido. Probablemente llegaremos a las 40, un concierto de los Rolling Stones no llega a las 20 canciones, lo digo para que haya una comparación de generosidad", ha matizado entre risas.

Sobre nuevos proyectos, el vocalista ha desvelado que próximamente saldrá un cancionero con las versiones de Siniestro Total. "Dejar la música va a ser muy difícil. Tocar en casa es una cosa muy divertida, y ahora que tengo alguno de los amplificadores que he usado en directo en casa, no veas como estoy jodiendo a los vecinos", ha confesado.

El grupo decidió no hacer conciertos durante la pandemia "si había que estar sentados, separados y con mascarillas. Conocemos muy bien a la gente que viene a nuestros conciertos -como si la hubiésemos parido- y sería una batalla permanente con la seguridad para no contagiarnos", ha informado Hernández para añadido que "ahora que parece que se están librando de eso, realizarán este último concierto. Al inicio del acto, el grupo de rock 'Los enemigos' le ha hecho entrega de una placa conmemorativa por sus 40 años de existencia. "Para nosotros es una noticia nefasta saber que os separáis", ha expresado la banda y han confesado que Siniestro Total les apoyó desde sus principios.