Taylor Swift hace historia en los Grammy al lograr su cuarto galardón por el mejor álbum del año

Taylor Swift ha vuelto a hacer historia en los Grammy 2024. Midnights le ha valido su cuarto premio al mejor Álbum del año, lo que le ha convertido en la artista más laureada de todos los tiempos en esta categoría. La superestrella del pop ha superado a otros grandes artistas como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, según ha informado Europa Press.

"Para mí, el premio es el trabajo. Lo único que quiero hacer es seguir pudiendo hacer esto. Me encanta. Es mucho, me hace muy feliz", ha asegurado Swift, al recoger el histórico galardón. La artista también ha tenido palabras de reconocimiento para "un productor único", Jack Antonoff, que ya había ganado el Grammy al Productor del Año, y a su colaboradora Lana Del Rey, "una leyenda en su mejor momento".

Swift ha aprovechado su primera victoria para anunciar el lanzamiento de su próximo trabajo. La artista lanzará su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, el 19 de abril.

Por su parte, Miley Cyrus se ha proclamado ganadora del Grammy a la Grabación del Año por Flowers. "Este premio es increíble, pero realmente espero que no cambie nada, porque ayer mi vida era hermosa", ha declarado Cyrus.

La 66 edición de los Grammy ha estado protagonizada por el éxito femenino ya que Victoria Monét ha logrado el premio a Mejor Artista Revelación. "Mis raíces han estado creciendo bajo tierra, sin ser vistas, durante tanto tiempo, y siento que hoy estoy brotando, finalmente en la superficie", ha manifestado.

Asimismo, Billie Eilish ha recibido el galardón a la Canción del Año por What Was I Made for?, de la banda sonora de la película Barbie. Junto a su hermano y coguionista Finneas, la cantante ha vencido a Lana Del Rey, Taylor Swift , Jon Batiste, Dua Lipa, Miley Cyrus, SZA y Olivia Rodrigo. ¡Estoy atónita!" ha señalado al recoger el premio en una categoría con "una lista loca" de personas "increíbles".