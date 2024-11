"Ojalá todas puedan volver a abrir": el gremio se vuelca con las librerías arrasadas por la dana

'Para construir tu utopía, visita una librería'. Este es el lema con el que las librerías arrancan la semana celebrando como cada 11 de noviembre su gran día anual. Una celebración que no puede ser completa y que parece más bien una distopía en el caso de Somnis de paper y Librolandia (Benetússer), Amaruc (Algemesí), Sembra Llibres (Valencia), Bufanuvols (Catarroja), Libro Ideas (Aldaia), L'Esplai Libres (L'Alcudia), La Moixeranga (Paiporta) o Pasarella (Picaña). Establecimientos arrasados por la riada, que no van a poder celebrar este Día de las Librerías y en los que se aúnan la distopía de la destrucción y la utopía de la reconstrucción.

"Su situación es muy mala", remarca a infoLibre el portavoz de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Álvaro Manso, recordando una obviedad que hace especialmente vulnerables a las librerías: "Son locales bajos y el libro no es nada compatible con el agua". "Una librería acumula mucho material inmovilizado, que es lo que se ha llevado por delante esta riada", apunta, explicando a su vez que es difícil que las librerías "tengan cobertura de todo lo que tienen porque hay una serie de libros circulantes que es muy difícil de determinar" para los aseguradoras. "Necesitan una ayuda muy importante", apostilla.

Y todavía continúa: "Cuanto antes consigan estar funcionando, mejor, pero es muy difícil decir cuando van a poder volver a abrir. Es una cuestión de tiempo y ellos están pendientes del resto de ayudas que les puedan llegar y de cómo se van a articular. Ahora están en un período de pura limpieza, y cualquier cosa que reconstruyas está en la cola de otras muchas cosas que se tienen que reconstruir. No va a ser fácil y va a llevar un tiempo importante. Ojalá se consiga que vuelvan aunque sea en un tiempo largo, ojalá todas puedan volver a abrir, pero es una cosa que será complicada, no hay que engañarse. El proceso de volver no es inmediato y el concepto de negocio será difícil durante un tiempo, como en cualquier comercio en esas localidades".

Para aportar su granito de arena, CEGAL ha puesto en marcha una iniciativa a través de la cual los establecimientos que quieran sumarse donarán a los afectados el 5% de su facturación en este Día de las Librerías. "Se han apuntado 362 de toda España", señala Manso, quien además cuenta que han mantenido una reunión con el Ministerio de Cultura y el Gremi de Librers València y "también hay dinero destinado desde el propio Gobierno para las librerías". "Evidentemente, nunca se puede cubrir una cosa como esta, que es la desaparición total de la librería, porque te desaparece todo. Pero yo creo que van a poder seguir, con lo que vayan aportando por un lado y por otro, y ese es el objetivo", añade.

Anticipa Manso, asimismo, que CEGAL tiene la intención de articular, aunque no ahora, una "manera de colaboración" en la que implicarán también a los clientes: "Queremos esperar un tiempo porque esto va para largo, ya haremos pública la articulación de la ayuda. Hemos recibido en todas las librerías por parte de los clientes esa disposición a la ayuda, pero vamos a esperar y lo intentaremos canalizar de alguna manera. Ahora hay un boom de llegada de fondos, pero este es un camino largo que hay que racionalizar de alguna manera. Va a haber un apoyo de todo el sector editorial. Este camino es largo y la idea de CEGAL es estar en ese camino. . Hoy es esto, en un día que ellos no van a poder celebrar, y que les sirve de ayuda para volver, pero es necesario estar apoyando a lo largo del tiempo".

De este modo, la celebración del Día de las Librerías, en el que cada año se resalta el papel de estos establecimientos como espacios de promoción de la lectura y la cultura, con actividades como presentaciones de libros, lecturas públicas e intercambios, ha adquirido en esta ocasión una deriva más solidaria debido a la catástrofe causada por el temporal en Valencia, ante la cual los grandes grupos editoriales también se han movilizado: Penguin Random House ha canalizado una ayuda directa de más de 10.000 euros a través de Cruz Roja y prepara donaciones para las bibliotecas, mientras Planeta está trabajando en un plan de actuación conjunta para canalizar la ayuda y agilizar la reapertura de las librerías afectadas.

"Se trata de celebrar el espacio en sí mismo, ese concepto de lugar de encuentro cultural más allá de los propios libros, con esa idea del librero como agitador cultural y la librería como agitadora del entorno, así como de recogida y de acogida de todas las iniciativas culturales", destaca Manso en esta jornada tan importante para las libreras y los libreros de todo el país, defendiendo a su vez, refiriéndose de nuevo a las librerías valencianas arrasadas, la idea de la "prioridad de lo cultural". "Igual que ocurrió en la pandemia, hay casi una primera necesidad también del espacio cultural y de las actividades culturales, y las librerías son eso", apostilla.

2.977 librerías en toda España

Según el último censo, de junio pasado, hay 2.977 librerías en España, considerando aquellos comercios donde el peso del libro es superior al 30% de su facturación anual. Ese censo refleja una disminución del 6,2% que, según Manso, obedece en su mayoría a jubilaciones. En este sentido, CEGAL está trabajando en la creación de una oficina técnica que facilite los traspasos, de cara a 2025: "Es un descenso importante, pero hemos detectado que hay una parte muy importante de ese porcentaje que se debe a cierres por jubilación. Por eso estamos trabajando en crear una oficina técnica de transmisión de librerías, que va a buscar poner en contacto a aquellas personas que están terminando su vida laboral con las que tienen ganas de iniciar el trabajo en una librería, que las hay".

El objetivo de esta oficina es intentar de alguna manera "transmitir todo ese conocimiento, esa manera de trabajar", para que las librerías se mantengan a lo largo del tiempo. En la puesta en marcha de esta oficina van a participar las propias librerías, con los editores apoyando, y también el Ministerio de Cultura y Presidencia del Gobierno, con la intención de ponerse en marcha ya en 2025 con las "diez primeras librerías que estén en ese proceso de traspaso, que no es puntual y que se extiende en el tiempo". "Se pretende dulcificar el proceso a quien se va a y a los que se van a incorporar a este negocio, porque si no es muy difícil, ya que el coste de puesta en marcha de una librería es alto. Hay demanda, pero es muy difícil acceder a este negocio porque tienes que inmovilizar mucho dinero de repente, y quien accede no tiene esas posibilidades económicas tan fácilmente. Por eso se ha buscado a través del Ministerio de Industria créditos a cero interés o con larga amortización, así como facilitar el período de jubilación activa, que sirve para que se pueda hacer la transmisión de conocimiento".

Como decíamos, el número de librerías en España se redujo un 6,2% desde junio de 2022 (2.977 establecimientos) a diciembre de 2023 (2.792), aunque las plantillas estables crecieron en cuatro puntos porcentuales, del 91% al 95% de 2016 a 2023. Así consta en el Mapa de Librerías de España del año pasado elaborado por CEGAL, que ya trabaja en el de este año. Según este documento, las comunidades con mayor número de establecimientos son Cataluña (410, un 14,70% de las librerías españolas), Madrid (392, un 14%) y Andalucía (386, un 13,80%). A continuación, Comunitat Valenciana, con 255; Galicia, con 251; y Castilla y León, con 226. En cambio, las comunidades con mayores números de librerías por 100.000 habitantes son Castilla y León (9,48), Galicia (9,30), La Rioja (8,07), Asturias (7,95) y Región de Murcia (7,02). Además, un 6% de las librerías han dejado de tener un único establecimiento, aumentando los puntos de venta, tal y como se detalla en el informe.

"El sector cada vez es más profesional", subraya Manso para quien esto "afianza que las librerías sean más duraderas porque buscan estructuras más societarias y menos de autónomo, aunque sigue lo predominante, pero está cambiando". De hecho, se ha producido un crecimiento de las sociedades limitadas de 2016 a 2023, de forma que un 8,3% de autónomos son ahora sociedades limitadas. Además, el 65% de las librerías que facturaban en 2016 dentro del intervalo 30.001-90.000 euros han conseguido superar ese rango. "El perfil l va cambiando hacia más profesional, más allá de la recomendación literaria, va cambiando el concepto comercial de la librería", termina Manso.