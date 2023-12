Ayuso puede dormir tranquila: El Prado seguirá en su sitio y sus cuadros, también

La Comunidad de Madrid hacía saltar las alarmas esta semana: el Museo del Prado, uno de los más icónicos de la capital y por extensión, de toda España, iba a ser "descapitalizado" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un vídeo de menos de un minuto publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, acusaba al recién estrenado ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de "afilar su arma contra Madrid" y de tener como primera víctima al Museo del Prado. Esta denuncia llegaba tras un discurso del político de Sumar en la pinacoteca madrileña, donde clausuraba una reunión de más de 50 dirigentes de museos de toda España para estudiar la puesta en marcha del proyecto "Prado Extendido". Pero ¿qué es exactamente esta iniciativa y qué pretende?

¿Qué es el "Prado Extendido"?

Es un proyecto, puesto en marcha y potenciado por parte del Museo del Prado, que tiene como principal objetivo reorganizar las obras que la institución ya tiene repartidas por toda la geografía española y también en el extranjero, por lo tanto su propósito no es sacar más obras del museo. Lejos de "descapitalizarlo" lo que busca esta iniciativa es poner en valor el patrimonio que la pinacoteca madrileña tiene fuera de su sede principal en el Paseo del Prado y así conseguir que los bienes culturales estén repartidos de una forma mucho más eficiente, adecuándolos a las necesidades de los distintos lugares, otorgándoles mayor coherencia y mejorando su visibilidad e impacto social.

Desde el Prado remarcan que muchas de estas obras en depósito no han estado nunca expuestas en Madrid y ni siquiera han pisado la sede principal. Por todo ello, a efectos prácticos, lo que supondrá será una movilidad de bienes culturales desde instituciones cuyas obras en depósito no estén expuestas o no sean interesantes, a otros lugares donde esos cuadros encajen mejor y puedan ser aprovechados para mejorar la galería o atraer nuevos visitantes.

La iniciativa fue presentada en noviembre del año pasado, un acto que contó con la presencia del anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, y que no despertó ningún tipo de polémica. Durante la presentación, el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, expresó su deseo de poner en valor estos depósitos, ya que "no era una realidad suficientemente conocida" por parte de la sociedad. Precisamente, ese desconocimiento es lo que quiere cambiar la institución con este proyecto.

¿Qué sucedió en la reunión de esta semana?

El pasado martes, en el salón de actos del Museo del Prado se organizó un encuentro de trabajo entre 128 representantes (53 de ellos directores) de 80 museos e instituciones de Álava, Albacete, Alicante, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Illes Balears, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza. En el encuentro, que desde la pinacoteca madrileña califican de sin precedentes, se intercambió información, se explicó la iniciativa a los representantes de los museos y se expusieron algunos casos piloto de éxito.

El acto fue clausurado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en su discurso aplaudió la iniciativa del Museo del Prado por reforzar con ella "la cohesión territorial y la igualdad de las personas de este país a través de la protección y fomento de nuestro patrimonio cultural”. También manifestó que el "Prado Extendido" es “una relación horizontal, participada, de protección y difusión de nuestro patrimonio, que está y debe estar en la concepción misma de este Ministerio de Cultura y del rumbo que, considero, debemos adoptar”. El discurso de Urtasun fue muy aplaudido por todos los asistentes, y en él, además de recalcar el papel del Prado en la cohesión territorial, el ministro recalcó la importancia de acercar la cultura a los ciudadanos.

¿Cuántas obras tiene el Museo del Prado en depósito y cuál es el lugar con más cuadros?

Actualmente, el Museo del Prado cifra en 3.426 los bienes culturales que la pinacoteca tiene depositados por toda España y en el extranjero en más de 281 instituciones. Los lugares donde se encuentran son, en su mayoría museos (un 56% de los casos), pero también embajadas (30%) y en menor medida administraciones públicas e instituciones religiosas.

Paradójicamente, y pese a las palabras del consejero de Cultura del gobierno de Ayuso, la autonomía que cuenta, de largo, con más obras en depósito del Museo del Prado es la Comunidad de Madrid, según informa la propia institución en un mapa geolocalizado que se puede consultar en su web. La capital tiene en depósito más de 1.200 bienes culturales, los cuales están ubicados en lugares como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Congreso de los Diputados, el Palacio Real y diversos ministerios y museos. A Madrid le siguen a gran distancia Andalucía, Galicia y Cataluña.

¿Es una medida nueva?

El "Prado Extendido" es una continuación de "Prado Disperso", un proyecto similar en el que la pinacoteca buscaba también poner en valor sus bienes "dispersos" por el territorio español. El inicio de esta iniciativa data del siglo pasado, cuando en 1978, el museo realizó una revisión sistemática de estas obras para conocer su estado, establecer un control documental y realizar un registro normalizado de su información. El resultado de esa revisión fue la creación de una sección específica llamada "Prado Disperso" en el Boletín del Museo del Prado para dar a conocer este tipo de obras.

Los primeros depósitos de la pinacoteca madrileña por toda España datan del siglo XIX. Estos envíos se hicieron habituales durante las décadas siguientes y sus destinatarios eran principalmente instituciones o museos que pedían obras al museo por necesidad. Los depósitos se solían realizar sin atender a criterios específicos, lo que dio pie a fuertes incoherencias que esta iniciativa trata de subsanar ahora.

¿A qué lugares afectaría?

Principalmente, a aquellos lugares que tengan depósitos del Museo del Prado no expuestos o cuyo contenido no sea interesante para ese lugar. De hecho, el programa "Prado Extendido" ya ha comenzado como un proyecto piloto en lugares como el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo de la Diputación de Alicante, el Museo Provincial de Lugo y la Biblioteca Museo Víctor Balaguer en Vilanova i la Geltrú. Durante la reunión de trabajo del pasado martes, los directores de estos museos expusieron sus proyectos museográficos y como habían conseguido atraer más visitantes gracias a las nuevas obras.

El caso de la institución alicantina es paradigmático de lo que sería en un futuro el proyecto "Prado Extendido": En el Museo Provincial de Málaga había unas obras depósito de la pinacoteca madrileña que estaban en los almacenes porque no entraban en la temática de su colección. Los autores de estos cuadros eran pintores alicantinos y como el Museo de la Diputación de Alicante había pedido al Prado algunos cuadros para enriquecer su colección, la galería presidida por Falomir se puso en contacto con la malagueña para saber si existía la posibilidad de que enviaran los cuadros a Alicante, algo a lo que el Museo Provincial accedió encantado. Así, esas obras pasaron de estar en unos almacenes de Málaga a una nueva sala dedicada a pintores alicantinos del Museo de la Diputación de Alicante que atrae a muchos nuevos visitantes.

Otro ejemplo donde estos depósitos del Prado han servido para rehabilitar espacios museísticos se ha dado muy recientemente, en la reapertura del Museo del Real Sitio de Covadonga, en Asturias. Allí, la pinacoteca madrileña ha contribuido con 17 pinturas que hacen referencia a la serie cronológica de los reyes de Asturias, además de con otros cuadros que encajan en el espacio asturiano. El director de este museo también asistió a la reunión de trabajo en Madrid del pasado martes.

¿Saldría alguna obra del Museo del Prado con este proyecto?

No, algo que confirman a infoLibre desde el propio museo. El "Prado Extendido" no plantea en ningún momento una salida de obras desde la pinacoteca, ni entre las 1.800 expuestas ni entre las que están en los almacenes. El museo sí abre la posibilidad de hacer "préstamos puntuales", que serían temporales y entrarían dentro de las numerosas actividades que realiza la pinacoteca de forma periódica. En este sentido, recuerdan la iniciativa "De Gira por España", una de las más exitosas de la celebración del bicentenario del Museo del Prado, y que consistió en el préstamo por un mes de una obra relevante de la pinacoteca a cada comunidad autónoma.