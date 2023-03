La RAE aclara que no hay modificación de la norma sobre el uso de la tilde en 'solo'

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado este viernes en su cuenta de Twitter que no hay modificación de la norma sobre el uso de la tilde en 'solo'. "Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la Ortografía de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio 'solo' y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad. 2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir 'a juicio del que escribe', no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad. (...) La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio 'solo' ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable", ha escrito en respuesta a un usuario.

Asimismo, la RAE también ha afirmado que la decisión del Pleno sobre la tilde en 'solo' se tomó de forma "unánime" entre los académicos, que también acordaron añadir a la fórmula actual la afirmación "a juicio del que escribe", según informaron fuentes de la institución cultural a Europa Press.

La RAE aclaró este jueves que la tilde al adverbio solo al igual que para los pronombres demostrativos 'este', 'ese' y 'aquel', con sus femeninos y plurales, se puede usar únicamente en los contextos donde el que escribe perciba riesgos de ambigüedad. Este jueves, el pleno acordó una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), que "no modifica la norma sino que la hace más clara", resaltan las citadas fuentes.

En la última actualización de las reglas generales de acentuación, la RAE señaló que la palabra 'solo', tanto cuando es adverbio y equivale a solamente como cuando es adjetivo; así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes, no deben llevar tilde, bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en '-s'; bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de 'n' o 's'.