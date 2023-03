Con una sonrisa cercana, Jorge aka Recycled J (Madrid, 1993) se mueve por el estudio como “pez en el agua”, demostrando con estos pequeños actos que su trayectoria se basa en implicación en todo el proceso, así como constancia y, sobre todo, evolución. El conocido por temas como 40 noches o Sudores Fríos regresa con nuevo trabajo y lo hace tras varios años de pausa, aunque se ha podido disfrutar de su estilo en varios featurings. No obstante, es oficial, "se viene disco y es en tonos románticos", tal y como demostró con el primer adelanto, 150 canciones, y lo confirma en infoLibre.

Casanova es el segundo avance de un álbum que verá la luz en unos meses. En este single sentimos a un Recycled que ahonda en un amor maduro, frente a esa inocencia que persigue en la primera toma de contacto del proyecto. El tema nos introduce en una atmósfera trap-wave y rememora al artista de hace años con una lírica fuerte. Asimismo, la instrumentalidad bebe de unos fondos ochenteros a través de los sintetizadores. Ante esto, el cantante reafirma que estamos ante un disco experimental pero que mantiene su esencia.

Tu vuelta es con 150 canciones. ¿Por qué esa predilección por los números?

Pues hay otra en el álbum que es de números también (se ríe). Lo que ocurre es que vas haciendo las demos y no te das cuenta, pero cuando ya tienes el tracklist dices 'vamos a hacer un cambio'.

¿Cómo fue ponerte a escribir esta canción, pensando ya en un nuevo disco?

Este tema nació el año pasado, como a principios, un día en casa de Selecta. Me enseñó el sample, y me encantó. Entonces, tiré con una melodía de lo que sería el puente y el estribillo, pero me costaba muchísimo ponerle letra. Pero cuando estuvimos en Colombia al mes, conocimos allí a Manu y escribimos juntos la canción. Él me echó una mano porque me costaba expresar el mensaje que quería de manera contundente.

Casanova es el segundo avance, ¿por qué apostaste por 150 canciones para el primer adelanto?

La intención de este álbum es adentrarse en un viaje romántico, y esto es algo que quizás destaca porque en otros trabajos he buscado mostrar una faceta distinta. Al final, cada disco es una etapa y yo ya tengo unos años. Vas cambiando. Quería que esta primera canción, tras todo ese tiempo que ha pasado, sorprendiera. Tenía dudas de ponerla como primer adelanto porque cuando la enseñaba me gustaba, pero no sabía si era porque llevaba mucho tiempo sin presentar algo nuevo o por el tema en sí. Pero luego me di cuenta de que tiene algo muy especial, el junte con Selecta es muy potente, ya que él da ese toque electrónico y yo el pop. Sacamos lo mejor de cada uno y la mezcla de ambos al final hace que funcione.

No pensábamos para nada que 'Sudores fríos' iba a ser la canción que lo petara, nosotros el tema en el que confiamos del álbum era 'Fuego, fuego'. ¡Si le íbamos a hacer un remix con gente de Latinoamérica y todo!

Hablar de este concepto nos rememora tu canción Amor. ¿Cómo lo ves ahora, ya que en ese tema ahondas en la idea de que el amor puro está en la familia?

Estaba en otro momento, quizás más alejado del mundo de las emociones. Ahí lo que contaba era que por muchos amores que tengas el más “real” es ese cariño de una madre. Buscaba hacer referencia a ello, señalar que el amor más grande es el de la persona que te da la vida. También es cierto que esta canción se escribió en 2016, pero se lanzó en 2017, entonces de ese tiempo a 2023 espero que se note la evolución en mi persona, es algo necesario. Cuando escucho canciones mías más antiguas noto ese cambio como persona, quizás en ese momento decía algunas cosas y ahora voy en contra de eso. Al final, en esto se basa el cambio y el aprender de uno mismo.

El tándem con Selecta es sinónimo de éxito, ¿cómo sois en un estudio?

Es caótico y explosivo, tanto por él como por mí. Si viene Selecta y me comenta una idea, yo salto con otra cosa de repente. Y al revés. Lo bueno de este vínculo es que nos conocemos, en las buenas y las malas. En este álbum hay varias canciones que son suyas y prácticamente las hicimos en cinco días en Colombia, y salieron unos once temas. Esto se debe a que fluimos de una manera que el "hacer una canción" no es “hacer una canción”, sino que es tocar unos acordes, luego un “buah, vamos a hablar de esto” y nos lo imaginamos de esta forma. Luego pasamos a la idea. La manera de trabajar estas canciones del disco ha sido tanto muy dilatadas en el tiempo, construidas poco a poco, como algunas hechas de locura.

¿Ante qué tipo de disco nos encontramos?

Sin duda es un álbum más maduro y es lo más pop que he hecho. En un principio tratamos de que fuese como más orgánico, pero yo como Recycled J siempre he tirado de autotune y de efectos. Entonces, en un momento fui haciendo el disco y me di cuenta de que le faltaba un poco esa esencia mía, como más electrónica y experimental, así que volvimos a ello. Es todo un viaje dentro de mi faceta más pop, hay partes que quizás son más electrónicas, otras que son rollo así más ochentero, ese que he hecho otras veces. Y por supuesto, que hay trap o R&B.

¿Veremos ese toque rapero que aman aquellos que te siguen desde tus inicios?

Para esas personas que conservo o quienes a lo mejor ya no me escuchaban y se acercan a este disco creo que les va gustar, porque es muy natural. Quizás si escuchas una demo de antes, sientes una pureza que se da cuando yo en una tarde me grababa cuatro temas y cogía una base de Youtube. Esto sonaba fatal pero tenía una pureza que a lo mejor a quienes les va eso, solo amaran este tipo de canción. Entonces, si ahora en un tema le dedico bastantes sesiones de estudio y regrabamos mucho, no encontrarás esa idea de pureza pero existe la evolución que hablamos. Los niveles de producción, letra y demás es lo que más he trabajado en mi vida. Si mi último EP, Sad Summer, me ponía los cascos y sentía que se escuchaba tremendo, pues este disco suena mejor, tiene más trabajo, inversión…

Desde 'Oro rosa' me di cuenta que no hay nada como mostrarse uno mismo. En otros trabajos, a nivel estético o la voz que ponía en las canciones era como que no terminaba de encontrarme y trataba de mostrarme quizás más duro

Hablando de fandom de seguidores, ¿sientes la presión del regreso?

No me esperaba nada, al final cuanto menos esperes es mejor. Si piensas que va a ser la hostia y luego no, te llevas un disgusto y una decepción. Pero si piensas que va a ser todo más normalito y sale genial, puede que no te sientas ni preparado. Sí que tenía unos objetivos y se han superado todos, en Spotify ha llegado a más de seis millones de escuchas en un mes.

Ha tenido muy buena acogida, hasta está colocada como la primera canción de tu Spotify superando a Sudores fríos, ¿qué recuerdas de este himno generacional junto a Natos y Waor?

Me acuerdo de que nos juntamos en el estudio de Gareta para hacer Hijos de la ruina Vol.3 y luego nos fuimos varios días de retiro musical. Por ejemplo, en ese espacio nació Más Alcohol, A la tumba o Fuego, Fuego. En esa primera fase no teníamos aún Sudores Fríos, hasta que de repente nos dio por hacer como más electrónico. Entonces Gareta tenía una demo, muy demo, y nos pusimos cada uno en una sala. Fer (Waor) se fue porque tenía algo que hacer, Gonzalo (Natos) se puso con su parte y la hizo ese día. Mientras que yo fui adelantando estribillo y melodías. Recuerdo que no decíamos ni "sudores fríos", me hace gracia que hasta en vez de “contigo” decía como “mejor sin tigo” (se ríe). No pensábamos para nada que iba a ser la canción que lo petara, nosotros el tema en el que confiamos del álbum era Fuego, fuego. ¡Si le íbamos a hacer un remix con gente de Latinoamérica y todo!.

¿Habrá un Hijos de la ruina Vol.4?

Es algo que nunca hemos planteado así como de continuidad, pero al final se acaba dando. Cuando hicimos el uno, pues era una maqueta sin más. Con el dos fue como “ya hacemos un disco”. Mientras que con este tercero fue como “joder, vamos a hacerlo bien, con más cuidado”. Estoy seguro de que lo haremos más adelante, porque fue como con el dos. No creas que nosotros decimos nos ponemos con Hijos de la ruina. Más bien fue porque era pandemia, ellos habían sacado su disco y yo estaba con mi álbum, se dio el momento perfecto.

La intención de este álbum es adentrarse en un viaje romántico, y esto es algo que quizás destaca porque en otros trabajos he buscado mostrar una faceta distinta

Volviendo al disco, nos encontramos ante un proyecto muy emocional. ¿Qué sientes al abrirte tanto?

Desde Oro rosa me di cuenta de que no hay nada como mostrarse uno mismo. En otros trabajos, a nivel estético o la voz que ponía en las canciones era como que no terminaba de encontrarme y trataba de mostrarme quizás más duro. Pero al final me di cuenta de que si mi arma es otra, tengo que ir a eso.

¿Qué evolución notas entre tus discos con respecto a este?

Oro Rosa es un álbum oscuro y donde hablo mucho sobre mí, era como mi primera presentación y por eso apostamos por fotos de niño. Fue como dejar atrás esto. Mientras que City Pop era abrirnos más a este género, dentro de todas esas ventanas que puede tener. Estar más abierto al sonido que hacía en ese momento con Selecta. Desde ese momento me he ido asomando a diferentes sitios, pero es muy especial por ese amor del que hablo. Es el disco donde más abordo el amor y este puede ser: por los tuyos, por los que ya no están, por ese romance de los 15 años o por la persona con la que estás.

Del álbum, ¿cuál es tu canción predilecta ahora mismo?

A día de hoy sería Rosa Freestyle, es un tema en el que cuento mucho.