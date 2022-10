'Return to dust' y 'The Quiet Girl', las triunfadoras de la Seminci

La película Return to dust (Yin ru chen yan), del director chino 'Li Ruijun, ha logrado la Espiga de Oro de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), mientras que la cinta The Quiet Girl (An Cailín Ciúin), ópera prima del irlandés Colm Bairéad que representará a su país en los Oscar, se ha llevado la Espiga de Plata, así como los premios del Público y el Fipresci de la prensa internacional, de acuerdo con el Palmarés del festival hecho público este sábado 29 de octubre, recoge Europa Press.

La película ganadora supone un retrato de la dignidad del paupérrimo campesinado chino y una tierna historia de amor entre adobe y espigas, acorde con el premio recibido, que encuentra numerosas similitudes con la novela de Miguel Delibes Los santos inocentes, aunque en este caso el paisaje de la región china elegida se asemeja más a la comarca castellanoleonesa de Tierra de Campos que a la Extremadura en que el escritor vallisoletano situó a sus personajes.

Por su parte, el director polaco Jerzy Skolimowski se ha hecho con el Premio Ribera del Duero a la Mejor Dirección por EO, representante de Polonia en los Oscar; la francesa de origen portugués Cristèle Alves Meira se ha llevado el Pilar Miró a la Mejor Nueva Dirección por su ópera prima, Alma Viva, cinta que también competirá por la estatuilla dorada bajo bandera lusa.

Los actores Ivan Barnev y Karra Elejalde han compartido el Premio a Mejor Actor por Vasil, y la actriz de origen marroquí y español Luabna Azabal del de Mejor Actriz por El caftán azul (Le bleu du caftan), cinta que aborda la homosexualidad en Marruecos y que ha sido elegida por el país marroquí para competir en Hollywood.

En la rueda de prensa posterior al anuncio del palmarés, Elejalde ha asegurado que en lugar de sentir la mitad de alegría por tener que compartir el premio, siente "el doble" por hacerlo con su compañero de reparto en la ópera prima de la valenciana Avelina Prat.

Además, el Jurado Internacional le ha otorgado el Premio Miguel Delibes al Mejor Guión para Mikhaël Hers, Maud Ameline y Mariette Désert por la película francesa Los pasajeros de la noche (Les passagers de la nuit); el de Mejor Dirección de Fotografía a Ruben Impens por Las ocho montañas (Le otto montagne), coproducción de Italia, Bélgica y Francia que se ha alzado también con el Premio Blogos de Oro, y el José Salcedo al Mejor Montaje ha sido para Kim Sang-Bum por Decision to Leave, aspirante surocoreana al Oscar dirigida por el afamado cineasta Park Chan-wook.

La anécdota del evento la ha protagonizado el director del festival, Javier Angulo, quien en una confusión ha desvelado antes de tiempo el nombre del ganador al Premio a Mejor Dirección.

Arquitectura emocional 1959, Espiga de Oro en cortos

La Espiga de Oro al Mejor Cortometraje lo ha logrado Arquitectura Emocional 1959, de Elías León Siminiani, una historia de amor durante el franquismo contada de forma instructiva y cargada de humor a través de la arquitectura de Secundino Zuazo que también ha merecido la candidatura al Premio EFA Valladolid 2023, mientras que la Espiga de Plata al Mejor Cortometraje ha sido para Ice Merchants, del portugués João Gonzalez, cinta que también ha obtenido una mención especial por parte del jurado de la Espiga Verde.

Precisamente la Espiga Verde, que reconoce las producciones más comprometidas con el cambio climático y la sostenibilidad ha ido a parar a Delikado, una coproducción de Australia, Hong Kong, Estados Unidos, Filipinas y Reino Unido dirigida por Karl Malakunas que ha participado en la sección Cine & Cambio Climático del festival.

Otro de los cortos exhibidos en la Sección Oficial que ha obtenido premio ha sido la coproducción franco-libanesa Warsha, de Dania Bdeir, en este caso la Espiga Arco Iris que reconoce la cinta más sensible con el colectivo LGTBIQ+.

Al anunciar su fallo, el jurado de este galardón ha aprovechado la temática del filme, protagonizado por un trabajador de la construcción en Beirut, para recordar a los operarios fallecidos durante la edificación de los estadios que albergarán el próximo Mundial de Fútbol en Catar mientras el mundo "disfrutará cínicamente" del espectáculo deportivo.

La película Beautiful Beings (Berdreymi), segunda película del islandés Gudmundur Arnar Gudmundsson con la que representará a su país en la carrera por el Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa, se ha llevado el Premio de la Juventud de la Sección Oficial.

El jurado de los Premios de la Juventud también ha concedido su premio en Punto de Encuentro a la estadounidense Palm Trees and Power Lines, de Jamie Dack, así como una mención especial a la coproducción sueco-noruega Sick of myself, de Kristoffer Borgli, la cual aborda el problema de la salud mental y ha logrado el premio a Mejor Largometraje de esta sección ex aequo con la norteamericana War Pony, de Gina Gammell y Riley Keough.

La última de las cintas de Sección Oficial que ha logrado un galardón ha sido No mires a los ojos, de Félix Viscarret, película que abrió la 67 Seminci y que ha recibido el Premio a la Mejor Película Iberoamericana que otorga el Premio de Periodistas Iberoamericanos de Cine. El guión supone la adaptación al cine de la novela Desde la sombra, de Juan José Millás, y está protagonizada por Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl, Juan Diego Botto, Susana Abaitua y María Romanillos.

Respuesta del público

El Jurado Internacional de la Sección Oficial se ha mostrado "gratamente asombrado" por la respuesta del público en esta 67 edición, con "salas llenas" incluso en las primeras proyecciones del día a las 8.30 horas.

Sin dejar Punto de Encuentro, que reconoce a los primeros trabajos de cineastas, el Premio al Mejor Cortometraje Extranjero ha sido para la portuguesa Laura Gonçalves por O Homem do Lixo; el de La noche del corto español para El porvenir'(L'avenir), de Santiago Ráfales, con una mención especial del jurado para el corto italiano Happy New Year, Jim, de Andrea Gatopoulos. El Premio del Público en esta sección ha estado compartido entre Joyland, de Saim Sadiq, y The Sparrow, de Michael Kinirons.

En Tiempo de Historia, la coproducción de India, Estados Unidos y Reino Unido All that Breathes, de Shaunak Sen, ha obtenido el Primer Premio por unanimidad del jurado, una película que también ha recibido el Premio Fundos a la Innovación Social.

El Segundo Premio de Tiempo de Historia ha sido para Rojek, de la cineasta de origen kurdo Zaynê Akyol, con La mécanique des fluides, de la murciana Gaia Hernández López, como el Mejor Cortometraje.

El Premio del Público en esta sección ha recaído en Afghan dreamers, de David Greenwald, quien ha dedicado el galardón a "todas las soñadoras" de aquel país que a día de hoy tienen prohibido ir a la escuela por decisión del régimen talibán, circunstancia que ha pedido "no olvidar".

Por último, El universo de Óliver, de Alexis Morante, ha obtenido el Premio Seminci Joven; la coproducción hispano-jordana Hafreiat, de Alex Sardà, se ha llevado el galardón de la sección Doc. España, y Plein Air, de Raúl Herrera, el Premio Castilla y León en Corto.