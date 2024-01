Una periodista de infoLibre hace tambalearse al clan familiar en 'Galgos', la nueva serie de Movistar Plus+

"¿Gonzalo Díaz? Mi nombre es Laura Contreras, de infoLibre. Estoy cerrando un reportaje y me gustaría ofrecerle la posibilidad de hacer una declaración". Es este un momento crucial en la trama de Galgos, la serie original de Movistar Plus+ que acaba de llegar a la plataforma (este jueves se emite el tercer capítulo) y que nos adentra en las peripecias vitales de los Somarriba.

Una familia acaudalada al frente del Grupo Galgo, gigante alimenticio cántabro especializado en bollería, chocolates y alimentación infantil durante tres generaciones. Linaje y empresa, roles difusos, envidias y afinidades: drama seguro empeorado por la crisis del sector y la inminente llegada de la ley contra el azúcar.

Con estos mimbres, no es de extrañar que no falten en esta ficción, protagonizada por Adriana Ozores, Luis Bermejo y Óscar Martínez, los consabidos politiqueos, mamoneos, chanchullos y trapicheos en un mundo en el que salvar la empresa es salvar a la familia, si bien no necesariamente viceversa. Y es ahí donde aparece el periodismo de investigación representado en esta ficticia periodista de infoLibre, interpretada por Cristina Fernández Pintado.

Cuando, después de un tiempo de investigación en el entorno de la familia en busca de algo turbio que ella sabe que hay por ahí, la periodista contacta con Gonzalo Díaz, marido de la matriarca del clan, todo está a punto de dar un inesperado giro para los Somarriba. Se siente la zozobra del momento y el enmudecimiento del interpelado, que en absoluto esperaba una llamada de ese tipo.

"¿Está ahí?", pregunta la periodista, tras un silencio prudencial. "Sí, sí. ¿Qué reportaje?", acierta a preguntar él. "Uno sobre los presuntos sobornos que el Grupo Galgo ha efectuado a lo largo de los últimos años", anuncia a su perplejo interlocutor la periodista haciendo gala de toda su profesionalidad al contactar con la parte afectada para conocer su versión de los hechos. Intrigas periodísticas y normas deontológicas que son el día a día en una redacción como la de infoLibre.

Respecto al porqué se decidió elegir infoLibre como el periódico en el que trabaja el personaje de Cristina Fernández Pintado, desde el equipo de la serie admiten que hubo una reflexión común sobre esa decisión: "no queríamos recurrir a cabeceras tradicionales, tenía que ser digital y una marca con credibilidad en España e identificada con la investigación periodística".

Galgos es un drama familiar y empresarial monumental. Resumamos: Carmina Somarriba (Adriana Ozores) y Emilio Somarriba (Luis Bermejo) son los herederos del Grupo Galgo, que no pasa su mejor momento. Gonzalo Díaz (Óscar Martínez), marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio tiene sus propios planes para la empresa, pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca (Patricia López Arnaiz), Guzmán (Marcel Borràs), Jimena (María Pedraza) y Julián (Jorge Usón).

La crisis de liderazgo desde la muerte del patriarca fundador no hace otra cosa que añadir sal y pimienta a unas intrigas que, como de costumbre, se sabe donde empiezan pero jamás donde terminan. "Cuando preparábamos el rodaje circulaba por ahí una explicación de por qué las empresas familiares españolas no suelen sobrevivir indemnes a la tercera generación, principalmente porque la vocación de los jóvenes ya no tiene nada que ver con la que tuvo el fundador. Y de él a los jóvenes ya no ha habido una convivencia que sí existe hacia la segunda generación, pero aquí ya hay un salto generacional en el que la idea de negocio es muy diferente", apunta a infoLibre Félix Viscarret, director junto a Nely Reguera de esta nueva serie original de Movistar Plus+.