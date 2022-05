Una serie crítica con los Borbones: "Juan Carlos I es el Lance Armstrong de la monarquía, un tramposo"

Basado en hechos reales. No hay mejor reclamo para atraer la atención antes de empezar a contar una historia. La realidad supera a la ficción: afirmación que todos damos por cierta sin darle demasiadas vueltas. ¿Y qué ocurre cuando unimos ambas frases refiriéndonos a Los Borbones? Esa es una pregunta sin respuesta, pero que eleva a la enésima potencia las capacidades imaginativas de cualquiera.

"No hay mejor guion basado en hechos reales que el que nos ofrece nuestra familia real desde hace más de cien años", ha asegurado la periodista Ana Pastor durante la presentación de Los Borbones: una familia real, la nueva serie documental que estrena ATRESplayer PREMIUM este próximo 31 de mayo (y cuyo primer episodio podrá verse simultáneamente en laSexta). "Hemos hecho una mirada sin complejos que no pretende cuestionar más que lo que es evidente que se cuestiona en la calle", ha apostillado a infoLibre.

Con esta docuserie de seis capítulos divididos por temáticas y en sucesión cronológica, se intenta contar una historia no tan conocida como hubiera sido deseable por la "protección" y el "intento de opacidad continuo" en torno a la familia real. "No solo ahora, sino hasta cien años atrás", ha remarcado Pastor, quien asegura que en el metraje hay una "autocrítica clara" de los periodistas. Y ha rematado: "Esta es la razón principal por la que se ha hecho".

Los Borbones: una familia real, está dirigida por Aitor Gabilondo (creador de la serie Patria) y la propia Ana Pastor. El relato se construye a partir del archivo histórico, imágenes y documentos inéditos, recreaciones y los testimonios de historiadores, escritores, periodistas, colaboradores y personas cercanas a la Casa Real. Entre los participantes, nombres tan dispares como Iñaki Gabilondo, José Luis Rodríguez Zapatero, Luis María Anson, José Antonio Zarzalejos, Elizabeth Duval, José Manuel García-Margallo, Carmen Enríquez o Pilar Urbano (quien llama a Juan Carlos I "becario de Franco").

"Es el momento de hacer un retrato crítico de esta familia que nos condiciona la vida a todos. Hacia falta un documental sobre la familia real española, a la que se ha protegido muchos años por diversas razones", ha remarcado Gabilondo, añadiendo: "El tono era lo más complicado. Había que ser equilibrado, pero creo que lo hemos conseguido. Entre la felación y la guillotina hay un camino intermedio".

Y aún ha proseguido: "Ha llegado el momento de hablar para devolver ese resentimiento que hay en una generación, la de la transición, que tuvo que confiar en alguien para empezar una nueva etapa y se han llevado una decepción con Juan Carlos. Intentaron creer en este hombre que al final ha sido el Lance Armstrong de la monarquía, tramposo y mentiroso".

En esta línea, Pastor ha asegurado en la serie se hace un "retrato completo" del rey emérito, contando lo que más o menos todos sabemos e incluso más. "Creo que nunca se ha contado como en este documental el incidente que acaba con la muerte de su hermano pequeño. Hay un montón de cosas que me explican al personaje pero no me lo justifican. Desde ese punto de vista, creo que es una mirada honesta y sin complejos de cómo es y de lo que hemos ido sabiendo. a mí me habría gustado saberlo en tiempo real, pero así es la vida y también de eso se habla en el documental", ha indicado.

Acompañando las palabras de la periodista, Gabilondo ha señalado a infoLibre que "nadie es bueno ni malo y la vida es larga". "También ellos viven en unas condiciones muy especiales. Hemos intentado hacer un retrato completo de unos personajes con sus características y sus circunstancias. Luego ya entra la valoración de lo que han hecho", ha explicado, aclarando que, en cualquier caso, este proyecto nunca se ha planteado como una "persecución" hacia sus protagonistas.

Se cuentan las cosas, en definitiva. Muchas. Como que Alfonso XIII fue poco menos que el introductor del porno en España ("el primer showrunner", ha concretado Pastor). O el "calvario físico y mental" que supuso para la Reina Letizia "empotrarse" en la familia real. Incluso se plantea la duda razonable de cómo gestionará Felipe VI su hipotética sucesión si llegara a reinar Leonor, la primera sucesora.

"Hay una declaración que aquí no se había visto, que es cómo en la lucha de poder por la Corona entre Juan Carlos y su padre Juan, Juan Carlos aparentemente está respetando los derechos sucesorios de su padre pero le traiciona. Y escuchamos a Don Juan decir que no va a ir a la coronación de su hijo porque se siente traicionado. Esto es propio de Juego de Tronos, como siempre digo. La Corona por encima de todo, e incluso la traición de un hijo a su padre para mantener la institución y que siga reinando en España", ha resaltado Pastor.

La serie señala también los paralelismos entre Juan Carlos I y su abuelo Alfonso XIII en temas monetarios y amorosos. "Él es un ejemplo, pero algunos de sus antepasados cayeron en los mismos errores y decepcionaron a los españoles", ha indicado Gabilondo, con Pastor terciando para reconocer que ella no sabía que el tatarabuelo de Felipe VI "fue procesado por cobrar comisiones". "Vemos lo parecidos que han sido algunos borbones hasta ahora y cómo esa herencia se deposita ahora en Felipe. Son parecidos sorprendentes, sobre todo entre Alfonso XIII y el emérito", ha remachado la periodista.

Tanto Pastor como Gabilondo y el director adjunto de contenidos de Atresmedia, José Antonio Antón, han asegurado que informaron en su momento a la Casa Real del proyecto y que en ningún momento han recibido ningún tipo de presión. "Ni les contamos el contenido, ni la estructura, ni lo han visto. Y no hemos recibido ninguna llamada ni manera de intentar saber lo que estaba pasando", ha recalcado la periodista.

"No se me ha pasado por la cabeza que nadie fuera a llamar para decirnos que no contáramos lo que está en el aire", ha asegurado Gabilondo, mientras Antón ha defendido que esto solo se podía hacer contando lo que los creadores consideraban que había que contar: "Por eso la serie se percibe como honesta. Aquí mostramos los hechos desde una perspectiva única. Ni a favor ni en contra. Había muchos datos que se conocían, pero cuando te muestran la foto completa de repente muchos comportamientos también cobran sentido. Ciertos comportamientos censurables que no es que se justifiquen, pero encuentran así una razón anterior".

A raíz de estas palabras, Gabilondo ha definido a Juan Carlos I como "personajazo", pues todas sus circunstancias vitales son "muy extremas". No en vano, como ha recordado, él es el "símbolo de pasar de la dictadura a la democracia, hereda el reinado de un dictador, luego se convierte en un icono de la prosperidad del país". "Tiene mucho jugo. Para una sola vida ha vivido muchas cosas, la verdad. Y sigue", ha remachado.

Pastor, por su parte, ha lamentado que en España siempre contemos la historia "demasiado a posteriori". "¿Cuántas veces se ha tenido que contar la Guerra Civil porque en tiempo real no se contó cómo se debía? Y esto es un poco lo mismo, porque durante cuarenta años hemos visto una historia de la familia real que no siempre ha sido como nos la han contado", ha argumentado, para luego terminar: "Es la primera vez que se muestra no lo que han intentado mostrarnos durante años a través de esas imágenes tan distantes y preparadas para la prensa, sino lo que había detrás mientras nos estaban contando todo eso".