Calixto Bieito retoma su 'Lear' en el Teatro Real: "La codicia es un motor que mueve el mundo"

El director teatral Calixto Bieito estrena el próximo 26 de enero en el Teatro Real su puesta en escena de 'Lear', la ópera de Aribert Reimann basada en la obra de Shakesepeare, con la que el creador muestra la idea de que "la codicia es un motor que mueve el mundo", según recoge Europa Press.

"Es una obra inabarcable, donde una persona toma una decisión y esa decisión provoca silencio y la destrucción de la familia", ha remarcado Bieito en la presentación de la obra, a través de un vídeo. "La violencia, muy presente en Shakespeare, está contenida. Los malos pensamientos producen enfermedades", ha afirmado.

'Lear' es la obra maestra de Aribert Reimann (Berlín, 1936) estrenada en 1978 en la Ópera de Múnich y considerada una de las más importantes partituras operísticas de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, el director musical Asher Fisch ha defendido que se trata de "una partitura de lo más moderna".

"No sé si es algo triste, pero la verdad que Shakespeare se ha desarrollado muy poco con ese vínculo entre música y público en el siglo XX. Quizás lo más destacado que haya salido de ahí sea la obra de Britten de 'Sueño de una noche de verano' y esta de Reimann", ha explicado el músico que ya dirigió 'Capriccio' en el 2019 en el Teatro Real.

Para Bieito, este 'Lear' es "de los más complicados de Shakespeare", ya que "todos tienen que ser solistas". En cuanto a la puesta en escena, el creador ha adelantado que habrá "un espacio quemado de madera, casi como un palacio", con iconografía de pintura española e imágenes del expresionismo alemán.

"Es un espacio de histeria contemporánea, neurosis y necesidad de compasión", ha especificado Bieito, quien ha asegurado que hoy en día "no hay tanta diferencia entre los actores y los cantantes de ópera" y para quien resultaba "importante" llevar a escena esta obra, que es "como ir al Prado" en su puesta de largo en el Real.

Bo Shokvus será el solista principal que encarnará a Lear en las tablas. El cantante considera que una de las claves de esta obra plantea la pregunta del valor de las personas mayores en la sociedad. "¿Qué hacemos con ellos? Porque ahora parece que hay que encerrarlos en residencias, no son parte de la sociedad y molestan", ha criticado.

"Un rey es lo suficientemente insensato para repartir el poder entre los que quiere y luego es cuando le surgen las preguntas. ¿Alguien me conoce?, ¿quién puede decirme quién soy?...Es un camino que recorremos todos, pero es que parece que cuando envejeces ya no puedes ser útil", ha lamentado Shokvus.

Yves Lenoir, encargado también de la escenografía junto a Bieito, ha confirmado que no habrá "una modificación esencial" de la puesta en escena de la ópera que se estrenó en París en 2016. Entre las situaciones con las que se encontrará el público del Real, ha avanzado que en una de las escenas se podrá ver a gente vestidas con ropajes actuales empujando al abismo al rey Lear.

"Hay también bancos de imágenes muy reconocibles en el imaginario de la sociedad: desde el 'Lamento sobre el Cristo muerto' a 'La pietà' de Miguel Ángel", ha especificado, para luego detallar cómo la muerte es algo que también está presente en la obra.

"Calixto me habló de la muerte de su padre, a quien acompañó hasta el último momento, con ese abandono progresivo de la persona que va perdiendo vínculo con el cuerpo. No es casualidad que en esta obra se diga 'nothing' ('nada') 29 veces", ha concluido.