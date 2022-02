'La Desbandá', el "mayor genocidio ocurrido en este país", ya tiene su primera ficción sonora

La radio comunitaria malagueña Onda Color produce la primera ficción sonora sobre La Desbandá. Esta masacre silenciada tuvo lugar en febrero de 1937, cuando el ejército franquista que se sublevó contra la República conquistó la ciudad y bombardeó a la población civil que huía por la carretera de la costa hacia Motril y Almería. Se estima que fueron asesinadas entre 5.000 y 10.000 personas.

El objetivo último de este radiodrama es mantener viva la memoria de un episodio dramático, pero muy poco conocido incluso en la misma ciudad andaluza, por ser un "tema tabú" para las propias familias. "Hay gente que nos cuenta que no tenía ni idea de nada de esto, y otra que le sonaba pero no entendía bien la dimensión del asunto. Ahora algunos te dicen 'eso es lo que me contaba mi madre'", explica a infoLibre el director de la ficción, Alejandro Blanco.

Durante este emocionante proceso de redescubrimiento de la historia, se han dado casos como el de Amalia, una de las actrices, que ha descubierto por qué su abuela sabía francés: "Porque hizo La Desbandá. Acabó en Almería y desde allí la enviaron al protectorado francés. Por eso, su abuela incluso había sido profesora de francés y ella no sabía el motivo real, que descubre ahora cuando comenta con su familia que está en el proyecto".

El guion se divide en cinco capítulos y en él intervienen 40 actrices y actores interpretando a 60 personajes. La primera fase del cásting se desarrolló entre los vecinos de Palma Palmilla, el barrio malagueño donde Onda Color desarrolla su labor comunicativa y social, para después abrirse al resto de la ciudad.

El reparto tiene un perfil muy variado, desde los 9 a los 76 años. Participan desde una cocinera a un catedrático universitario, incluyendo profesionales de la interpretación y estudiantes de arte dramático, así como personas vinculadas a Onda Color y otros sin ningún vínculo previo con la radio o la actuación.

"Una parte de los actores son del barrio y otros del resto de Málaga. Primero para el barrio porque Onda Color tiene un compromiso muy grande con la gente donde hace su labor. Es muy importante ese enriquecimiento que ha habido al juntarse por un bien común gente de Palma Palmilla y del resto de Málaga. Ha habido gente de todo tipo y ha sido muy gratificante ver este encuentro", explica a infoLibre la presidenta de Onda Color, Rafi Virella.

Coincidiendo con el 85 aniversario de la masacre, este audiodrama recorre las principales decisiones políticas y militares que explican los hechos históricos, así como la terrible tragedia vivida por miles de personas antes y durante su huida de la ciudad.

El audiodrama La desbandá se ha hecho en el marco de un proyecto de promoción de creadores culturales locales, implicando al vecindario y pretendiendo ayudar a romper el estigma sobre #PalmaPalmilla.

SEXTA MARCHA ANUAL ENTRE MÁLAGA Y ALMERÍA

"Es el genocidio más grande ocurrido en este país", remarca a infoLibre el presidente de la Asociación La Desbandá, Rafael Morales, quien habla también de "crimen de guerra cruelmente planificado", pues el objetivo era "machacar a toda la gente en su huida, incluso haciéndoles culpables de haber huido con el argumento de 'algo habrías hecho para marcharte'".

Morales, para quien la ficción sonora es un proyecto "interesante y necesario", nos atiende en plena ruta, pues por sexto año consecutivo su Asociación recorre a pie la distancia entre Málaga y Almería en un infatigable ejercicio de recuperación de nuestra memoria histórica. Tras salir de el pasado 3 de febrero, cuentan con llegar a su destino el sábado día 12, superando los 3.000 participantes en al menos una o todas las etapas.

El acto central de la marcha de este año se celebró el domingo en el río Guadalfeo, donde se ha inaugurado el primer gran monumento a La Desbandá. Y mientras ellos ponen un pie delante del otro en recuerdo de las víctimas, en Onda Color se emite la ficción sonora porque "la gente tiene que conocer y saber lo que ocurrió", según apunta Rafi Virella: "Hay muchísimas personas que, si no lo han vivido en sus familias, lo desconocen totalmente. Y otras muchas que, incluso teniéndola en sus familias, tampoco saben sobre ello".

Hay varios libros de ficción y de investigación sobre este momento de la historia malagueña, pero apenas existe producción sonora o audiovisual de ficción. A partir de ahí, Blanco visitó y pidió documentación a archivos de diferentes puntos de España, entrevistado a voces expertas y recibido la ayuda de muchas personas, desde los amigos del Museo de la Aviación de Málaga a la embajada de Canadá, pasando por las historias recogidas en el archivo de memoria oral (www.memoriademalaga.es) de la Diputación de Málaga. También se hizo partícipe, claro, a la Asociación La Desbandá.

Y continúa Blanco explicando: "El objetivo de la ficción es acercar todos los entresijos de los hechos históricos y del drama humano a un público mucho más amplio. La ficción se escribe desde el conocimiento de los hechos, nos hemos documentado mucho, pero también se hace desde la intención de que la gente empatice, que se pregunte qué hubieran hecho si les hubiera tocado vivir ese momento histórico, que sientan las discusiones de esas familias divididas por lo político".

En el estreno de la ficción sonora #LaDesbandá



Un orgullo y muy agradecido a Alejandro Blanco y su equipo de @ondacolor, por haberme dado la oportunidad de representar a Eugenio Entrambasaguas, último alcalde republicano #Málaga

"Que descubran que gente buena hay en todas partes", apunta incluso Blanco, quien argumenta que los planteamientos "maniqueos" de todos buenos o todos malos "no llevan a ningún lado", como tampoco aporta nada la "equidistancia de que todo el mundo hizo barbaridades". "En todo caso, vemos más constructivo y realista decir que en ambos bandos había gente buena", defiende.

Además, subraya que lo principal de la trama es el "terrible drama humano, el crimen contra la humanidad que se comete, que no es comparable con los errores en la gestión de la República a la hora de defender Málaga". Y apostilla: "Aunque hay que hablar de eso también, porque se tomaron decisiones políticas que no dieron prioridad a defender una ciudad de más de cien mil habitantes. Es una decisión política que genera una dimensión en la tragedia".

En última instancia, esta ficción sonora no solo va de la recuperación de la memoria histórica, sino que también quiere ayudar a la promoción de los creadores locales malagueños (como los guionistas Álvaro Guerrero y Xisco Lozano o el autor de la banda sonora, Miguel Ángel Vera), así como a la promoción del propio barrio. Así lo resume Blanco: "Queremos desvincular a Palma Palmilla del estereotipo y picar a la gente para que se interese por la cultura".

¿Por qué todos conocemos el bombardeo de Gernika pero no se conoce lo que ocurrió en la carretera de la muerte?

A través de la cultura, a su vez, se accede al conocimiento de nuestra propia historia colectiva. Se aprende del pasado para darnos entre todos un futuro mejor. Algo esencial para Vilella, quien lamenta que se hable "muchísimo de Gernika", pero no se hable "para nada del holocausto tan horroroso de la carretera de Málaga a Almería". Tanto es así que recuerda que, según varios historiadores, Picasso pintó su famoso cuadro "por lo que pasó en Málaga".

En la misma dirección señala Morales cuando pregunta "¿por qué todos conocemos el bombardeo de Gernika pero no se conoce lo que ocurrió en la carretera de la muerte?" "Queremos que esa historia viva, que todavía perdura aunque todavía menos, se conozca para buscar más verdad. Ahora estamos iniciando un proceso para ver si conseguimos la realización de una película. Queremos que esta historia llegue a los cines comerciales para que el mundo entero sepa lo que ocurrió aquí hace ya 85 años", termina el presidente de la Asociación La Desbandá.