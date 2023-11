Primero inflan los precios y luego los rebajan: el secreto para que el 'Black Friday' nos enganche durante un mes

El Black Friday celebra este viernes su día grande de los descuentos en una jornada que se ha convertido en el día de mayor venta del año. El pistoletazo de salida, lejos de haber empezado esta madrugada, dio comienzo a principios de noviembre, a la par que concluía la celebración de Halloween y el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey se descongelaba. El Black Friday, gana, año a año, días de descuentos que desde OCU denuncian que son un fraude.

"Se puede hablar incluso de todo el mes de noviembre", explica la OCU ante un Black Friday que comenzó siendo un día, luego un fin de semana largo y ahora, prácticamente un mes. Estos carteles de rebajas escoden una trampa: las tiendas han subido anteriormente los precios para ofrecer el descuento en el gran día: "Quienes piensen que esos precios tienen que ver con un precio que el producto tuvo en esa web en algún momento de los últimos 30 días se equivocan", exponen desde OCU.

Mercedes Ciria, del Colegio de Economistas de Madrid, expone a infoLibre que la práctica de subir el precio para después hacer el descuento es ilegal aunque hay muchas maneras de esquivarlo. Las empresas hacen lo que llaman "estrategias de posicionamiento alto", es decir, ponen un precio elevado de antemano para rebajarlo sucesivamente durante el año y mantener el margen de beneficio. Ciria insiste en que, en este día, las empresas se ven obligadas a añadir la etiqueta Black Friday en sus productos, "si no estás out".

OBS Business School apunta ya a que se está acuñando el llamado Black November, ante campañas como la de MediaMartk, Semanas Black Friday, o El Corte Inglés, cuya campaña Adelántate al Black Friday comenzó el 30 de octubre. Fernando Yraola, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, explica en conversación con infoLibre que se empieza a estudiar ya el efecto que el encabalgamiento de un período de rebaja con otro puede tener en las ventas de navidad, minimizándola. Yraola aclara que los comercios están satisfechos porque, aunque puedan reducirse las ventas de la campaña de navidad, también divide el trabajo.

Según la consultora GFK, el 30% de las ventas en España por el Black Friday se producen en Internet y es el segundo país de Europa, solo por detrás de Reino Unido, donde mejor funcionan las ventas en el Cyber Monday. El peso de estas ventas online recae principalmente en Amazon, El Corte Inglés y, en tercer lugar, en MediaMarkt, según el estudio elaborado por SEMrush. El resto de la lista lo componen comercios generalistas como Carrefour, tiendas de electrónica de consumo como PcComponentes o Apple, y tiendas de moda, como Mango, Zara, H&M o Adidas.

Las recomendaciones para el consumidor

Las organizaciones Confianza Online y Adigital hacen una serie de recomendaciones a los consumidores para no dejarse engañar y comprar responsablemente, empezando por comprobar todos los datos de la tienda online antes de comprar, y revisar los apartados de “Aviso Legal” o “Condiciones de Compra” de la página web para recabar la información sobremail, teléfono y dirección social de la empresa. También aconsejan informarse sobre el precio completo del producto que se vaya a adquirir, incluyendo IVA, gastos de envío y plazo de entrega. Además recuerdan que el plazo de garantía es de tres años para bienes y dos años para contenido o servicio digital, y que el plazo mínimo para las devoluciones ha de ser 14 días naturales.

La economista Mercedes Ciria recomienda a los consumidores marcarse un presupuesto fijo para ser muy consciente del gasto que puede realizar y, además, no olvidar que los períodos de descuentos cada vez son más extensos. Aconseja también aprovechar las ventajas comerciales que sí que ofrecen algunos productos. Según OCU, son los patinetes eléctricos, los aires acondicionados, las placas de cocina, las batidoras de mano y las freidoras los que se encuentran más rebajados

El 80% de los productos acabará en la basura

Como reacción al consumo desenfrenado algunos establecimientos y asociaciones están llamando a celebrar el Green Friday. La iniciativa promueve prácticas como el reciclaje, el apoyo a los pequeños comercios, la compra de artesanías, y la venta de productos de segunda mano, a lo que también se ha sumado Greenpeace.

La asociación Enviroment Media Assotiation publica que el 80% de los productos comprados durante este viernes acabaran en un vertedero, por eso, empresas como Ikea se han sumado a este movimiento con iniciativas como la recompra de muebles usados. De esta manera, se busca reducir la huella de carbono y proteger los recursos naturales limitados de nuestro planeta.