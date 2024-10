Andalucía y Madrid, las que más ayudas reciben para alquiler joven pero las que peor reparten

Parecía que iba a ser un encuentro cargado de decibelios, pero se ha cerrado incluso con algún acuerdo por unanimidad. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se enfrentaba este jueves 3 de octubre a su cuarta Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. Las once gobernadas por el PP hicieron público antes de la cita un comunicado conjunto en el que se reafirmaban en su decisión de no declarar zonas tensionadas en sus territorios, esto es, áreas en las que se hayan disparado los precios y exista una dificultad mayor que en otras de acceso a la vivienda. No van a "intervenir” para intentar rebajar el coste del alquiler, como permite la Ley de Vivienda. Además, tildaban de “chantaje” la “amenaza” que vieron en las palabras de la ministra cuando advirtió hace unos días de que condicionará la financiación que las regiones reciben del Estado para esa materia, que cifró entre el 70 y el 75% del grueso que destinan a políticas de vivienda, a que acaten la norma estatal. Pero se ha confirmado que, como adelantó infoLibre, la idea que baraja el Gobierno es la de "premiar" a aquellas comunidades que apliquen la Ley de Vivienda, a través de medidas extraordinarias, en lugar de restar fondos a las rebeldes.

Sin abandonar la ley nacional, el foro sectorial ha servido también para constatar que Cataluña ya no estará sola en su aplicación, ya que el País Vasco ha avanzado incluso que lo hará de forma “ambiciosa” en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, Galicia valora hacerlo, pese a haber rubricado el comunicado previo a la reunión; y Navarra “podría sumarse antes de finales de año”, según apuntan fuentes próximas a los asistentes a la Conferencia Sectorial. Mientras, la consellera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la socialista Sílvia Paneque, ha indicado que la limitación de los alquileres ha empezado a dar frutos con leves bajadas del 3 al 5% en el precio medio.

Más allá de las zonas tensionadas, donde radica el grueso del desencuentro entre el ministerio y la mayor parte de las autonomías, se ha ratificado por la unanimidad de las comunidades de régimen común, las beneficiarias, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven. Se trata de una ayuda de 250 euros al mes a recibir durante dos años hasta un total de 6.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a un inmueble o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso, para que puedan emanciparse. De acuerdo a la distribución a la que se ha dado el visto bueno, Andalucía será el territorio donde más fondos irán a parar, en concreto 34,2 millones, seguida de Madrid, con 31,8. Entre las dos acaparan 66 millones, esto es, el 33% del global. Y ello, pese a que la gestión de esas ayudas por parte de ambas regiones ha estado rodeada de polémica y ha provocado incluso la creación de plataformas de afectados que han llegado a esperar dos años su bono, sin que este les llegara. Potenciales beneficiarios que temen que, con la nueva remesa de dinero, “todo vuelva a ser un caos”, como trasladaron a este periódico.

De hecho, la propia Rodríguez ha lamentado hoy que se produzcan demandas de los jóvenes relacionadas con la "falta de agilidad, de transparencia, de pérdida de tiempo y, en algunos casos, de una gestión muy lenta de las convocatorias" por parte de las autonomías. Con todo, la ministra ha explicado que el Ejecutivo lanza otra reafirmándose en el "compromiso del Gobierno con la juventud española, que es quien está en peores condiciones en estos momentos para acceder a una vivienda". Gracias a ella, junto a las cantidades para Andalucía y Madrid, a Aragón se le asignarán 7,6 millones, a Asturias, 6,6; a Baleares, 4,8; a Canarias, 10,6; a Cantabria, 3,8; a Castilla y León, 10,8; o a Castilla-La Mancha, 8. De su lado, Cataluña recibirá 29 millones; Extremadura, 6; Galicia, 11,4; La Rioja, 3,4; Murcia, 8,8; y a la Comunitat valenciana, 22,8 millones de euros. Desde el ministerio aseveran que el criterio de reparto es el de la población, con lo que la gestión de los recursos no cuenta.

A partir de ahora, el Consejo de Ministros tendrá que dar el visto bueno a lo consensuado este jueves y con posterioridad se volverá a reunir la Conferencia Sectorial para ratificarlo, antes de que los territorios reciban las transferencias.

Primeras conversaciones sobre el siguiente Plan Estatal

Rodríguez ha abordado con los consejeros del ramo otros temas como el próximo Plan Estatal de Vivienda, en el que el Ministerio trabaja desde el pasado mes de julio y que se aprobará el próximo año de cara a 2026. Es el vehículo por el que se podrían canalizar las bonificaciones extra para los territorios que acaten la ley estatal y sobre él planea un cambio de estrategia, o de “paradigma”, según la expresión empleada por la ministra: se trabajará sobre objetivos, en lugar de programas.

Asimismo, la máxima representante del ministerio ha elevado un informe sobre rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ligado al Plan de Recuperación, en el que ha destacado que se han transferido a las autonomías 4.328 millones de los 5.500 que se encuentran dentro ese bloque. Es decir, las regiones cuentan con el 85% de los fondos, a la espera de más que se les inyectarán próximamente. En este apartado, se han alcanzado acuerdos para construir 24.463 viviendas, para rehabilitar 47.000 y para la ejecución y tramitación de otras 600.000 viviendas en rehabilitación.

Rodríguez ha puesto énfasis igualmente en los principales hitos conseguidos con el Plan de Recuperación a través de más de 800 acuerdos firmados con comunidades y ayuntamientos, gracias a los que se construirán 24.463 viviendas del programa de alquiler asequible o se están rehabilitando 306 barrios, entre otras cuestiones.

La titular del ministerio le ha pedido al líder del PP, Núñez Feijóo, que arrime el hombre por un pacto de Estado de Vivienda y ha vuelto a instar a las comunidades a aportar más fondos a estas políticas. Algún representante territorial como el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, ha animado al resto a sacar de “la confrontación partidista" un asunto que se está convirtiendo en un problema muy real para la ciudadanía.