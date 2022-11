Asufin valora de forma positiva el acuerdo para hipotecados, Adicae expresa dudas y para Facua es "raquítico"

Asufin ha valorado de forma positiva el acuerdo entre el Gobierno y la banca con medidas para mitigar la subida de tipos en los hipotecados, al igual que Adicae, si bien esta asociación ha mostrado algunas dudas sobre lo aprobado, mientras que Facua considera que son medidas "raquíticas", según han informado este martes.

Las dos asociaciones de clientes financieros han valorado, especialmente, que se haya incluido a las clases medias en el acuerdo, algo que habían solicitado en varias ocasiones. Además, Asufin ha calificado de "positiva" la retirada de comisiones por amortización anticipada, aunque considera que la medida para facilitar el cambio de tipo variable a fijo llega "demasiado tarde", en tanto que el mercado de hipotecas a tipo fijo se ha encarecido notablemente y a la mayoría de las familias ya no les compensa el cambio, según informa Europa Press.

También ha puesto en valor la congelación de la cuota para familias en riesgo de caer en la vulnerabilidad, al tratarse de una "medida importante" y también pedida por la asociación. "Son familias que ya han renovado la cuota en 2022 con un fuerte incremento del Euríbor y que tenían que ser objeto de medidas de alivio", afirma Asufin.

"En nuestra opinión, estamos ante el Ministerio de Asuntos Económicos que más se ha preocupado por el cliente bancario desde la crisis que viviéramos en la década anterior. El Ministerio que lidera Nadia Calviño ya ha puesto encima de la mesa medidas para paliar la exclusión financiera, para aliviar la situación de los hipotecados; además, de haber sacado adelante la Autoridad Independiente del Cliente Financiero y haber planteado impuestos al sector bancario a pesar de las críticas recibidas", ha expresado la asociación.

Por su parte, Adicae ha aprobado el acuerdo con un "suficiente alto", pero "con interrogantes". Entre alguna de sus objeciones, señala que las medidas se limitan a los hipotecados con créditos a tipo variable, pero que también aquellos con créditos a tipo fijo pueden caer en sobreendeudamiento.

Igualmente, considera "preocupante" que no haya un adecuado reparto de los costes de las medidas, que aparentemente se descargan exclusivamente en los consumidores, pese a los beneficios que viene declarando la banca en un contexto de crisis como el actual.

En este sentido, recuerda que con la actual Ley de Crédito Inmobiliario, el consumidor hipotecado no puede ser reclamado judicialmente hasta el impago de 12 cuotas o un 3% del capital, de manera que hasta ese nivel de impagos el banco no podría aplicar el vencimiento anticipado y por tanto no podría ejecutar la hipoteca. Adicae calcula que esta "moratoria forzosa" para el banco tendría un coste del 2,5% o 3% de interés de demora para el consumidor.

En relación a la extensión de los plazos de hipoteca, la asociación estima que si la cuota se amplía siete años en una hipoteca media a tipo variable, el consumidor vería reducida su cuota mensual en 100 euros aproximadamente, de 624 a 519 euros, a cambio de abonar 12.411 euros "extra" de intereses.

Por otro lado, señala que, a falta de conocer el detalle de "la letra pequeña" de un acuerdo "en el que se ha dado la espalda a las asociaciones de consumidores", impulsará su red de asesores de deuda por toda España para que los usuarios puedan contar con las garantías necesarias y obtengan los beneficios reales de las medidas, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2023.

Medidas "raquíticas"

En cambio, para Facua-Consumidores en Acción se trata de medidas "raquíticas" y critica el "ninguneo" de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a las asociaciones de consumidores, ya que "no se ha dirigido" al órgano consultivo de estas, el Consejo de Consumidores y Usuarios, para que pudiera valorar las medidas y realizar sus aportaciones.

Por ello, Facua ha afirmado que este acuerdo "garantiza que los bancos no ven reducidos sus beneficios", en lugar de apostar de forma clara por beneficiar a las familias.

También ha asegurado que los umbrales de renta propuestos por el Gobierno "son bajos", de forma que descarta que estas medidas puedan beneficiar a la clase media.

Autoridad de defensa del cliente financiero

Por otro lado, tanto Asufin como Adicae han valorado de forma positiva que el Gobierno haya dado luz verde a la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Usuario Financiero.

Para Adicae, se trata de un anuncio "histórico", y ya ha adelantado que apoyorá en su trámite parlamentario formulando además propuestas de mejora.