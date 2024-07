Ayuso solo impuso 24 sanciones en un año a los 25.000 pisos turísticos que operan en la comunidad

La pregunta la formuló por escrito la diputada de Más Madrid en la Asamblea autonómica Emilia Sánchez-Pantoja en los siguientes términos: cuántas sanciones se han puesto a viviendas turísticas ilegales en el año 2023 en la Comunidad de Madrid.

La respuesta se ha producido vía Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local y, de acuerdo al texto, el pasado año se abrieron 525 expedientes sancionadores y se dictaron tan sólo 24 resoluciones sancionadoras en un territorio en el que, según información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), existen 19.456 viviendas turísticas, cifra que las asociaciones vecinales de afectados elevan hasta 25.000 y 26.000. En definitiva, tomando la cifra más baja de esa horquilla, 25.000, significa que no se ha impuesto ni una multa por cada 1.000 pisos turísticos.

Un dato que se puede ligar a otro: la comunidad que comanda la popular Isabel Díaz Ayuso sólo ha contado con 16 inspectores para vigilar lo que sucede en ese área en su territorio, dentro de las competencias autonómicas. De hecho, el consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha anunciado recientemente que se sumarán otros 13 y se incorporarán cuatro profesionales más para la recopilación e intercambio de datos, con el objetivo de reforzar el control de la actividad de esos apartamentos desviados al mercado del turismo en la región. Ha avanzado, además, que se elevarán las sanciones para aquellos casos que no cumplan cuando se establezca la baja de actividad, aunque la propia Ayuso ha vinculado la proliferación de viviendas destinadas al turismo a las leyes "intervencionistas" del Gobierno central que favorecen la "inquiokupación".

“Sabemos que Madrid tiene unos 25.000 pisos turísticos ilegales, pero apenas se inspeccionan. La Comunidad de Madrid nos confirma que en 2023 solo han puesto 24 sanciones. No se multa ni siquiera a uno de cada mil”, lamenta la autora de la pregunta, la diputada Emilia Sánchez. A su juicio, “el PP abre la puerta a la especulación inmobiliaria y cierra los ojos. No se inspeccionan las viviendas turísticas, no se pone límite a los alquileres, la vivienda en el último trimestre ha alcanzado la mayor subida en 17 años, regalamos visados e impuestos a quienes vienen a especular y, mientras tanto, la gente no puede acceder a una vivienda. No es de extrañar que por primera vez en el CIS -Centro de Investigaciones Sociológicas- salga la vivienda como el segundo problema que más preocupa a la población”, lanza.

Sánchez incide en su crítica: "Hoy, en mi distrito, Centro, hay más apartamentos turísticos que niños menores de 15 años y la Comunidad de Madrid no tiene una política turística que permita la convivencia de los vecinos con el turismo”, remata.

La tendencia es al alza

Y hay más números recién actualizados: las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 4,1% el pasado mayo. Las de residentes se incrementaron un 5,1% y las de no residentes un 3,7%, a la luz de la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del INE. Se ocuparon el 33,1% de las plazas ofertadas, un 6,5% más que en 2023. Y, aunque la estancia media descendió un 10,9%, hasta 4,3 pernoctaciones por viajero, el grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,3%, un 6% más.

El 74,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 35,5% del total. Si Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,7 millones de pernoctaciones y un alza del 5,6%, la Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 83,8% de las instalaciones ofertadas.

Y también se acrecentó el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP), con detalle un 7,3% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo a la información difundida este martes 2 de julio por el INE.