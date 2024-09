Carme Arcarazo: "Junts se ha convertido en el enemigo número uno de los inquilinos"

“Hemos sufrido mucho hasta llegar aquí”, confiesa Carme Arcarazo (Barcelona, 1996), portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Ese aquí es el "no" a la toma en consideración de la proposición de ley sobre el alquiler temporal que se ha impuesto en el Congreso de los Diputados gracias a los votos en contra de los siete diputados de Junts, que se han sumado a los de PP y Vox; y pese al sí de Sumar, ERC, Bildu, BNG, Podemos, PSOE y PNV. Según ella, el esfuerzo prueba que el movimiento social se organiza para intentar alcanzar logros, pero no siempre se materializan. Ha sido un jarro de agua fría.

Ninguno quería de partida, pero se empeñaron. El origen del paso sindical hay que buscarlo en las negociaciones de la Ley por el Derecho a la Vivienda que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en mayo de 2024. Ya entonces los sindicatos de inquilinos alertaron de que “había un hueco enorme que se llamaba alquiler de temporada y el PSOE no quiso hacer nada en la norma. Se acabó incluyendo, in extremis, que se crearía un grupo de trabajo para regularlo”, explica Arcarazo. Un núcleo que “ha sido básicamente un fraude porque la patronal inmobiliaria estaba muy sobrerrepresentada y los plazos que se han manejado son muy largos”. En ese punto, las mencionadas organizaciones sindicales, que además están federadas tejiendo una red con tentáculos en distintos territorios del Estado, concluyeron que “no se podía esperar mucho de ese grupo” y optaron por “tomar las riendas de la situación”.

"Ha tenido que pasar más de un año para que llegue al Congreso una propuesta que han escrito los propios inquilinos, la gente que vive de alquiler, ante la inacción de los políticos”, anota la portavoz catalana. El proceso de armar la proposición de ley ha sido complejo, pero fecundo, pese a las "presiones" de "la patronal inmobiliaria". Confiaban en que los partidos mostraran "voluntad política" para respaldar su iniciativa, ya que "cada día que pasa se fuga oferta habitual al mercado basura de temporada”, proclama Arcarazo.

De hecho, los datos no parecen indicar que la tensión sobre la burbuja del arrendamiento vaya a evaporarse. Los temporales no paran de aumentar en un contexto en el que arrendar una vivienda es un 83% más caro que pagar una cuota hipotecaria, según se desprende de un estudio elaborado por el portal Idealista. Los elevados precios de los pisos constriñen vidas en un país en el que siete de cada 10 jóvenes con empleo no pueden emanciparse y el 83%, unos 6 millones, cohabita con sus padres, según se refleja en un informe del Consejo de la Juventud de España, relativos al segundo semestre de 2023.

“Ser inquilino no debería ser sinónimo de inestabilidad y de angustia constantes, pero lo cierto es que en España estamos viviendo en unas condiciones cada vez más lamentables”, reconoce Arcarazo. De ahí que la iniciativa parlamentaria de los sindicatos de inquilinas fuera "en la línea de que se justifique muy bien cuándo se hacen contratos temporales y de que no les puedan endosar los gastos de las inmobiliarias a los inquilinos”. A juicio de Arcarazo, los contratos de vivienda no habitual han de “tener también garantías”, por lo que la propuesta de los sindicatos, que "es muy quirúrgica", se enfocó a "resolver un problema de la Ley de Arrendamientos Urbanos que no se atajó: la falta de un marco regulatorio para el alquiler de temporada y el de habitaciones”, desliza. Los movimientos sociales que detectaron ese “vacío legal”, han llevado a cabo “una propuesta normativa muy técnica para que básicamente se considere vivienda, porque ahora no es así, y juegue con las mismas reglas que cualquier contrato de alquiler”, insiste su portavoz.

Expresado de otro modo: “En la actualidad, el arrendamiento temporal y de habitaciones ofrece condiciones ventajosas para los que quieren especular, pone más fácil saltarse las obligaciones que tiene un casero”. A partir de ese diagnóstico, han pretendido que “no se propicie, a través de huecos legales, un tipo de contrato que es más inestable, más precario y más perjudicial para la gente que vive de alquiler”, sintetiza.

Durante la jornada de este 17 de septiembre, algunos partidos habían dejado caer que había términos del texto que no compartían, pero, por ejemplo, el PNV expresó su "apoyo crítico". La portavoz de Vivienda del grupo vasco, Maribel Vaquero, no ocultó sus reticencias sobre algunos apartados como el de limitar a seis meses el alquiler de temporada. Y se suponía que Junts "se iba a abstener", así se lo trasladaron a los promotores de la proposición, según fuentes de estos.

Con todo, había dudas. “Todos recordamos lo que pasó con una propuesta que hizo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el Congreso hace unos años. Los partidos la dejaron tramitar, pero luego la destrozaron y al final no siguió adelante”. Alude a la proposición de ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, que quedó en nada. Temían que la historia se volviera a repetir. “Necesitamos que se haga la votación", dado que “la crisis de la vivienda en España es gravísima, pero empeorará aún más y en poco tiempo, si esto no se hace con celeridad y bien hecho”, lanzaba la portavoz del sindicato en Catalunya, a la espera del recuento de votos.

Pero no pudo ser. "Junts nos ha dejado tirados y se ha convertido en el enemigo número uno de los inquilinos. Son unos mentirosos", lamentaba Arcarazo, constando que "se habían comprometido" con ellos a no hacer descarrilar la iniciativa.

Tienen claro el siguiente paso: tumbado el texto, los partidos los verán "en las calles". “Nos organizaremos ciudad a ciudad porque es un problema que afecta a todo el país, a todas las grandes capitales como Barcelona, Madrid, Sevilla, Donosti…; a las ciudades de estudiantes; a las turísticas como Baleares, que está infectado de esos contratos...”. “Habrá movilizaciones movilizaciones no sólo en Cataluña, en todo el Estado”, confirma con rotundidad. De momento, este martes no ha ganado el poder ciudadano, pero no dan por perdida la lucha.