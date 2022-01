Calviño considera insuficientes las medidas de la banca para garantizar la inclusión de los mayores

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las medidas que la banca ha puesto en marcha para garantizar que las personas mayores tengan acceso a los servicios financieros "no son suficientes", por lo que ha urgido al sector a poner en marcha un plan de acción que garantice la inclusión financiera de aquellos "que no pueden o no quieren" adaptarse a las nuevas tecnologías.

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Calviño ha recordado que desde el primer momento ha tenido "una gran sensibilidad y una gran atención" por los riesgos que entrañan los cambios estructurales que se están produciendo en el sector financiero, como la digitalización.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha reconocido que se trata de una tendencia a nivel global y que España es uno de los países que cuenta con más sucursales bancarias y que tiene "un mejor servicio al cliente", pero ha apuntado que la digitalización debe garantizar que se proteja la inclusión financiera, especialmente en las personas más vulnerables, siendo las de más edad un colectivo que requiere "especial atención, cariño y acompañamiento en el proceso de cambio".

Según ha asegurado, Economía ya instó al sector financiero a atender esta cuestión el año pasado, especialmente en el sentido de no abandonar las poblaciones rurales, y la banca ha puesto en marcha iniciativas como ofibuses o acuerdos con Correos y ayuntamientos para la retirada de efectivo.

"Pero nos hemos dado cuenta de que estas medidas no son suficientes para atender a nuestros mayores y por eso hemos instado al sector financiero a poner en marcha, en el plazo de un mes, un plan de acción que ponga coto a estas dificultades, porque tenemos que acompañar a aquellos que quieren y que pueden adaptarse a las nuevas tecnologías, facilitándoselo, y a aquellos que no pueden o no quieren, dándoles medios que garanticen que tienen acceso a los servicios financieros", ha señalado Calviño.