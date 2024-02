El Mobile World Congress arranca centrado en la inteligencia artificial y la transformación digital

El Mobile World Congress (MWC) celebra su 18 edición en Barcelona, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, entre este lunes y el jueves con una previsión de unos 95.000 congresistas, el 44% de los cuales proceden de sectores no relacionados con la telefonía móvil. Se prevé superar así los 88.500 visitantes del año pasado, cuando el 56% representaba a industrias adyacentes al ecosistema móvil principal, según informa Europa Press.

Para GSMA, la empresa organizadora, el MWC ya no es una feria sólo de dispositivos móviles, sino que celebra el ecosistema más amplio de actores que son fundamentales para la transformación digital.

La edición de este año cuenta con unos 2.400 expositores de unos 200 países, unos 1.100 conferenciantes (60% hombres y 40% mujeres) y ocupa 7 pabellones del recinto.

Temas y ponentes

La edición de este año gira en torno a seis temas, dejando a un lado los móviles y centrándose en el debate tecnológico y el boom sobre la inteligencia artificial: 5G and Beyond, Humanising AI, Connecting Everything, Manufacturing DX, Our Digital DNA y Game Changers.

Entre las novedades destacadas, se podrá ver el primer prototipo de coche volador, de la empresa Alef Aeronautics (pabellón 6), y el barco del ganador de la Copa América 2021, del equipo Emirate Team New Zealand.

Entre los expositores hay empresas como Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft, Ericsson y China Telecom, y entre los ponentes están el ceo de Telefónica, José Maria Álvarez-Pallete; el ceo de Vodafone Group, Margherita Della Valle, y el ceo de Microsoft, Brad Smith.

Esta será la edición 18 del Mobile en Barcelona, que aterrizó en Barcelona en 2006, después de la primera edición del congreso, en 1990 en Roma, cuando se conocía como 3GSMWorld. El horario para el público general será de 8.30 a 19.00 excepto el último día, cuando el salón cerrará a las 16.00.

Pasajeros, hoteles y gastronomía

El Aeropuerto de Barcelona prevé superar el tráfico prepandemia durante el MWC de este año con 8.470 movimientos, un 10,8% más que el año pasado y un 2,97% más que en 2019.

En total, las compañías que operan en la infraestructura ofrecerán 1,56 millones de asientos, un 12% más que en el año pasado y un 2,04% más que en 2019. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha cifrado en 105 millones de euros la facturación de bares, restaurantes y hoteles de Barcelona con motivo del congreso.

Concienciar sobre la sequía

Para dar a conocer a los asistentes internacionales la situación de sequía en Catalunya, la organización ha preparado una campaña para concienciar sobre el consumo de agua: ¡Cada gota cuenta! Ayúdanos a apoyar las medidas contra la sequía y utiliza el agua con responsabilidad.

Este mensaje se ha enviado a los congresistas inscritos y se mostrará en catalán, español e inglés en más de 20 pantallas digitales del recinto, incluida la gran pantalla de la entrada sur de Fira de Barcelona y las pantallas situadas en la estación de Metro.