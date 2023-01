Escrivá afirma que "muchísima gente ha pedido el ingreso mínimo sin necesitarlo"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que hay "muchísima gente que ha pedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin necesitarlo" y que si hubieran aceptado conceder la prestación solo con una declaración responsable, habrían tenido que pedir el reintegro del dinero a más de 1,5 millones de familias, ha informado Europa Press.

"Al mismo tiempo que tenemos el problema de non take up, tenemos el problema contrario, incluso más agudo, muchísima gente ha pedido el IMV sin necesitarlo", ha explicado Escrivá este lunes en la inauguración del seminario Ingreso Mínimo Vital: Allanando el camino, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y celebrado en la Fundación ONCE.

El ministro de Inclusión ha indicado que, por el momento, han concedido el IMV a unos 550.000 hogares de las más de 2 millones de solicitudes que han recibido y ha explicado que "la mayoría" de estas peticiones provenían de familias con "niveles de renta o patrimonio que exceden, no por poco sino ampliamente los niveles de vulnerabilidad".

En este sentido, Escrivá ha indicado que si hubieran aceptado la principal petición que recibieron cuando estaban diseñando la prestación —que se pudiera acceder a ella solo con una declaración responsable— habrían tenido que pedir el reintegro de la ayuda a muchas familias.

"Hubiéramos tenido que comprobar a posteri que cumplen los requisitos de renta y patrimonio, luego hubiéramos tenido que pedir el reintegro a más de 1,5 millones de familias, imaginemos el lío en que nos hubiéramos metido todos", ha manifestado el ministro.