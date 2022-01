España crea 840.700 puestos de trabajo en 2021 y recupera el nivel de empleo y paro anterior a 2008

La economía española siguió creando empleo con brío en el último trimestre del año pese al embate de la variante ómicron, por lo que terminó 2021 creando 840.700 puestos de trabajo, el mayor aumento anual desde 2005, según ha destacado el Ministerio de Economía. La población ocupada lleva desde el tercer trimestre por encima de los 20 millones de personas, elevándose en el cuarto hasta los 20,18 millones. Al tiempo, el paro ha caído hasta el 13,33%, la menor tasa desde 2008. Quedan 3,1 millones de desempleados. Ambas cifras de empleo y paro devuelven a España a los niveles anteriores a la crisis financiera y al estallido de la burbuja inmobiliaria.

A la luz de los datos revelados por la Encuesta de Población Activa (EPA), el covid no ha amargado del todo el final de 2021. Las ausencias por enfermedad aumentaron en 109.600 personas entre octubre y diciembre, pero aun así las horas trabajadas crecieron un 7,33% respecto del trimestre anterior. En todo el año, el número de horas trabajadas subió un 2,46%. Sin embargo, siguen un 3,8% por debajo de las registradas en el cuarto trimestre de 2019.

En cualquier caso, el año pasado el empleo aumentó en todos los sectores, con 705.400 ocupados más en los servicios, la actividad más castigada por las restricciones del coronavirus, y en todas las comunidades autónomas, con las mayores alzas en Canarias –un 13,36%–, Murcia –6,14%– y Castilla-La Mancha –5,81%–. Además, el empleo indefinido ha crecido en 425.000 personas, más que el temporal –307.700–, por lo que la tasa de temporalidad disminuye hasta el 25,38%, por debajo de la que cerró 2015. También ha mejorado la solidez de los empleos: mientras que el trabajo a tiempo completo ha aumentado en 901.800 personas, el que se realiza a tiempo parcial se ha reducido en 61.200 a lo largo de todo el año. El 13,5% de los ocupados trabaja por horas.

No obstante, el sector público ha quedado excluido de las buenas cifras de empleo del último trimestre, porque se ha deshecho de 8.500 de sus empleados. En todo 2021, en cambio, ha aumentado sus plantillas con 96.400 trabajadores, mientras que las empresas privadas han contratado a 744.300 personas más que hace un año. En el ejercicio pasado creció el empleo en todos los trimestres tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, a diferencia de lo ocurrido en 2020, en lo peor de la pandemia, cuando sólo crecía el empleo público y caía el privado en comparación anual con 2019.

Cae el paro de larga duración

Además, continúa en descenso el número de trabajadores en ERTE. Aunque el ritmo en que estas plantillas con el contrato suspendido o las horas de trabajo recortadas vuelven a la actividad va decreciendo según van pasando los meses. Entre octubre y diciembre fueron 31.400 asalariados los que salieron de un ERTE, mientras que los tres meses anteriores lo hicieron 119.000 y 210.800 en el segundo trimestre. Buena parte de ellos debe de haber vuelto a la actividad, porque hay 615.900 parados menos al acabar el ejercicio. Sólo en el cuarto trimestre el desempleo bajó un 9,16%, cuando en el tercero lo había hecho un 3,59%. Es más, en el año ha caído el paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajo– en 55.900 personas, invirtiendo la tendencia al alza que había impuesto la pandemia. Aunque cabe destacar que en los últimos meses del año también se recortó la población activa, compuesta por quienes, en edad de trabajar, están disponibles para hacerlo. De las 158.900 personas que abandonaron el mercado laboral, 110.900 eran hombres, más del doble que mujeres, 48.000. En todo el año, no obstante, los activos han aumentado en 224.700 personas.

Los datos son igualmente positivos si se cuentan los hogares que tienen a todos sus miembros en el paro. En 2021 descendieron en 173.200, pero aún son 1,02 millones, 10.700 más que antes de la pandemia. Los hogares donde todos sus integrantes tienen trabajo ha crecido en 670.700, hasta alcanzar los 11,07 millones, ya por encima de 2019.

En el reparto territorial, el País Vasco es la comunidad autónoma con menor tasa de paro y la única que baja del 9% –8,43%–. Le siguen Aragón, con un 9,02% y Navarra, con un 9,93%. Andalucía sigue por encima del 20%, pero Extremadura y Canarias se han quedado en el 18,94% cada una.

Reforma laboral

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha calificado de “magníficos” los datos de la EPA, porque prueban que “la recuperación del empleo está siendo extraordinaria y cada vez de mayor calidad, con más jóvenes y mujeres y muchos más contratos indefinidos”. Según avanzó, esa tendencia tendrá continuidad en enero. Por su parte, la CEOE, que aplaude la “rápida recuperación del empleo” en 2021, también ha mostrado “cierta preocupación” por la caída de la población activa en el cuarto trimestre, en el que se rompió la tendencia positiva de los trimestres anteriores.

Los sindicatos CCOO y UGT han aprovechado los favorables números de empleo y paro para pedir a los partidos que apoyen la convalidación de la reforma laboral en el Congreso. La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha subrayado que el objetivo de la política económica no debería quedarse sólo en volver al nivel de empleo previo a la pandemia, sino que tendría que centrarse en alcanzar el nivel que se habría conseguido si no hubiera aparecido el covid. Para la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, lo preocupante es que los buenos datos estén “basados en una gran precariedad y temporalidad”. “Para que el empleo estable y fijo sea la norma y no la excepción, pedimos al Parlamento que apruebe el acuerdo de reforma laboral alcanzado entre los interlocutores sociales y el Gobierno. Es un acuerdo avalado por la Comisión Europea y beneficia a todo el mundo: personas trabajadoras, empresarios y sociedad en general”, reclamó.