Gestha: “Si en vez de 'Día sin IVA' se llamase el 'Día sin pensiones', probablemente venderían menos”

Las promociones para “ahorrarse el IVA” en las grandes superficies han dejado de ser una campaña especial ubicada en un día concreto. Ahora los consumidores viven bombardeados todo el año por constantes supuestas rebajas de impuestos de las grandes superficies. En las últimas semanas, diferentes empresas han difundido sus campañas. El supermercado español Caprabo “regalaba el IVA” de toda la compra, la tienda británica de videojuegos Game promocionaba “días sin IVA” en la compra de monitores de ordenador y la francesa FNAC, ofertaba productos tecnológicos “sin IVA”. También ha sido posible comprar electrodomésticos en Carrefour, un colchón en la empresa valenciana Maxcolchon, colonias en Paco Perfumerías o muebles en Tifón Hipermueble. Todas estas ofertas han ocurrido en octubre. Todas, “sin IVA”.

“A nosotros nos parece que este tipo de campañas publicitarias dañan mucho la conciencia fiscal de los ciudadanos. Dañan la imagen de lo que representan los impuestos”, explica a infoLibre José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). “En nuestra opinión dice muy poco de la responsabilidad social que tienen estas empresas. Lo ponemos en cuestión porque una de las responsabilidades de estas empresas es el pago tributario y este tipo de campañas, aunque sea indirectamente, alentan el incumplimiento. Están fomentando en el inconsciente colectivo que es mejor comprar uno de esos productos porque no pagan IVA. Si estas campañas se llamasen ‘el Día sin Sanidad’ o ‘el Día sin Pensiones’ probablemente venderían menos”, critica el portavoz.

Las campañas de basadas en “evitar impuestos” las introdujo en España la alemana Media Markt, que recientemente ha celebrado dos “Días sin IVA” consecutivos. La primera vez que se celebró fue el 29 de enero en 2007. “El Día sin IVA ha sido una promoción en la que hemos sido absolutamente pioneros, marcando un antes y un después en términos de campañas de rebajas en España”, afirmó el director de marketing de Media Markt, Walter Schmidt, al diario digital 20Minutos.es. Estas promociones no se realizan solo en España. Gestha ha detectado días sin IVA en otros países europeos y latinoamericanos. “Es posible que estas campañas sean más intensas en los países del sur, que tenemos una conciencia más laxa que otras sociedades que tienen mayores contribuciones sociales”, afirma el portavoz de los técnicos de Hacienda.

Según un trabajo publicado en el FMI con datos de 2017, el último disponible, se estima que España tiene una economía sumergida del tamaño del 17,2% de su PIB, ligeramente por encima de la media europea (17,1%). Esto le deja por debajo de Italia (19,8%), pero por encima de Portugal (16,6%) Francia (12,8%) o Alemania (10,4%). Los datos del CIS constatan que en España ha habido un cambio de tendencia sobre la propia percepción de los españoles en cuanto al pago de impuestos. Durante la década de los 90 y los 2000, la opinión mayoritaria era que los españoles son “bastante” o “muy” conscientes y responsables repsecto a sus obligaciones fiscales. Este pensamiento tocó máximos en 2003, al ser la opinión del 65,3% de los encuestados. En 2019, última vez que se preguntó por esta cuestión, el sentimiento positivo había retrocedido hasta el 41% de los encuestados por el CIS. La opinión desfavorable, que dice que los españoles son “poco” o “muy poco” conscientes y responsables, representaba al 27,8% de los encuestados en 2003. En 2019 era la opinión mayoritaria, del 54,2% de los encuestados.

Pese a la evolución negativa de la autopercepción, la importancia que dan los españoles al pago de los impuestos queda patente en el último Eurobarómetro, que se realizó en 2016. En esa encuesta se pidió a los ciudadanos de los 28 países miembros (incluyendo a Reino Unido) una valoración de la acción de la Unión Europea en la lucha contra el fraude fiscal. Si atendemos a la media de los ciudadanos europeos, el 66% dijo que era insuficiente, frente un 25% que daba opiniones positivas. La respuesta de España difirió de los resultados europeos: el 82% de los españoles consideró que la labor de la UE contra el fraude fiscal es insuficiente, frente un 13% que hacía valoraciones optimistas. El 89% de los encuestados españoles esperaba una acción “mayor de la actual”, frente el 75% de la media de la UE.

El engaño: no es un descuento del 21%, sino del 17,35%

Los consumidores se sienten atraídos por el "Día sin IVA" esperando un descuento del 21%, ya que es el equivalente al tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido. Pero no es así. La letra pequeña de la mayoría de establecimientos que lo celebran explica una información que es clave: el 21% del descuento se aplica a la base imponible del producto, no a su precio final. La manera de calcularlo es dividir el precio final entre 1,21. Así, a un producto que vale 100 euros se le aplica un descuento de 17,35 euros. Un descuento del 21% supondría una rebaja de 21 euros.

Basta echar un ojo al catálogo de productos de cualquier para constatar la diferencia. En una conocida cadena de supermercados, este martes, un teléfono Samsung Galaxy S22 5G de 256GB y 8GB de memoria RAM estaba valorado en 909 euros. Con el descuento del "Día sin IVA", su precio baja a 751,23. En este mismo establecimiento, una lavadora de carga frontal Bosch con capacidad para 9 kg de ropa está a 453,71 euros, siendo su precio original 549. Es decir, a ambos se le aplica un descuento del 17,35%.

El “día sin IVA” funciona mejor que un descuento del 25%

La Plataforma por la Justicia Fiscal lleva varios años realizando acciones para tratar de evitar que se sigan produciendo estas campañas. “Creo que daña a la conciencia fiscal de los ciudadanos”, explica Miguel Gorospe, portavoz de la plataforma. “Estuvimos en contacto con varias empresas y con la Asociación Española de Anunciantes, pero la respuesta fue nula”. Gorospe cuenta que una de las empresas que organizan estas campañas respondió que una campaña “sin IVA” tenía un impacto mucho mayor que “anunciar descuentos generalizados del 25%”. Es decir, los consumidores se sienten más atraídos ante la oportunidad de "no pagar el IVA", que de recibir un descuento del 25%, que a todas luces es más ventajoso.

“Lo gordo de esto es que es mentira. La empresa sí que tiene que pagar el IVA”, critica Gorospe. El portavoz cuenta que esta plataforma llevó a cabo una acción más "gamberra". Se presentaron en un establecimiento que ofertaba productos “sin IVA” y, tras efectuar la compra de uno de ellos y comprobar que el IVA aparecía en el tiquet, exigieron su devolución, basándose en que la campaña estipulaba una compra “sin IVA”.

“Han olvidado quitarme el IVA. Aquí pone IVA ”, dijo un miembro de la plataforma a la atención al cliente de un establecimiento, señalando el tiquet de compra.

”, dijo un miembro de la plataforma a la atención al cliente de un establecimiento, señalando el tiquet de compra. “No, es que el IVA hay que pagarlo, esto es un descuento”, afirma Gorospe que le respondieron los responsables de venta.

La plataforma no presentó ninguna denuncia al respecto, aunque continuaron criticando el carácter engañoso de estas promociones. Antes de verano, esta plataforma se reunió con el Ministerio de Hacienda: “Lo hemos hablado con la Agencia Tributaria, creemos que este tema habría que abordarlo de manera directa. Aunque de momento no sé si se ha tomado alguna medida”, lamenta Gorospe. Fuentes del ministerio de Hacienda han explicado a infoLibre que se "mantuvieron contactos" y que se constató la "complejidad de abordar el asunto". Actualmente, no hay novedades.

El Congreso lleva años instando al Gobierno a tomar medidas

El PNV ha sido el partido más crítico contra estas campañas promocionales. El grupo parlamentario vasco lleva desde 2012 promoviendo iniciativas legislativas que insten al Gobierno a tomar medidas. En 2017, el PNV llevó al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas contra el día sin IVA. El diputado vasco Joseba Agirretxea lo criticó así en la tribuna: “En la prensa casi a diario aparecen anuncios de esta índole sin ningún pudor y con toda la libertad. Pues bien, los promotores de estos anuncios o defraudan a Hacienda o hacen publicidad engañosa, una de dos, y las dos son perjudiciales y nada ejemplarizantes”.

Los portavoces de PP, PSOE, Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea y Bildu hicieron intervenciones apoyando la propuesta. Finalmente, el Congreso de los Diputados, con el voto en contra solo del grupo parlamentario de Ciudadanos, instó al Gobierno a revisar las leyes publicitarias para la “prohibición de las campañas publicitarias con lemas que anuncien cualquier tipo de campaña sin IVA”. "Vimos que la aceptación de nuestra iniciativa en el Congreso fue muy buena", afirma a infoLibre el diputado del PNV Joseba Agirretxea. "Pero ni el Gobierno del PP en ese momento, y ni ahora el de PSOE y Unidas Podemos, han hecho nada", añade el político vasco.

El Congreso urge al Gobierno a prohibir las campañas publicitarias que contengan lemas “sin IVA” 📝NdP: https://t.co/z1zA7ahBqN pic.twitter.com/LDKBPCAzvT — Congreso (@Congreso_Es) 28 de septiembre de 2017

Cuatro años después, en septiembre de 2021, sin que se haya aprobado ninguna medida, Agirretxea volvió a instar al Gobierno a tomar la iniciativa, después de que el Ejecutivo compuesto por el PSOE y Unidas Podemos hubiera afirmado que estas campañas “causan un daño imponderable a la conciencia fiscal de la ciudadanía”. El diputado vasco preguntó al Gobierno: “¿No cree el Ministerio que, si “estas campañas hacen un daño imponderable a la conciencia fiscal de la ciudadanía”, sería conveniente realizar alguna acción a fin y efecto de evitarlo?”.

La respuesta del Gobierno se limitó a afirmar que la Agencia Tributaria había realizado “diversas gestiones para evitar las campañas de publicidad con ese eslogan”. Así, en octubre de 2021, el Gobierno instaba a “esperar a observar los resultados que se obtienen” de las mencionadas gestiones. Un año después, tras sendas iniciativas legislativas de los socios de Gobierno, las campañas “sin IVA” se siguen sucediendo por decenas. "Es una incógnita por qué aún no se han tomado medidas. No sé dónde está el muro o si es una cuestión de tiempos. Aprobar una proposición pero luego no cumplirla es el pan nuestro de cada día en el Congreso", lamenta el diputado vasco Joseba Agirretxea.

A lo largo de este año, tanto el PSOE como el grupo confederal de Unidas Podemos han presentado también proposiciones no de ley (PNL) para regular los “Días sin IVA”. Las PNL sirven para que el Congreso, en caso de aprobarlas, insten al Gobierno a llevar a cabo alguna acción concreta. La lógica de que los propios componentes del Gobierno presenten estas iniciativas puede ser variada. Por ejemplo, podría ser para que un partido pueda reivindicar la autoría de una iniciativa tomada por un Gobierno compuesto por dos miembros. O, por ejemplo, para "prevenir" una polémica. Si un partido del Gobierno, presenta una PNL que se aprueba en el Congreso de los Diputados, se asegura así de tener el apoyo mayoritario de la Cámara antes de aprobar la medida en cuestión.

El Grupo Socialista presentó en marzo una PNL para debatir en la Comisión de Sanidad y Consumo: “Las ofertas publicitarias dirigidas a los consumidores de los denominados ‘Días sin IVA’ o ‘Semana sin IVA’ induce a los consumidores a la compra de productos de forma engañosa, sugiriendo precios más baratos, y afecta negativamente a la conciencia fiscal de los contribuyentes”, indicaba el texto legislativo socialista. La comisión aprobó la proposición socialista. El texto final señalaba que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a promover “la protección efectiva de los consumidores y usuarios frente a las ofertas publicitarias que anuncien cualquier tipo de campaña sin IVA”.

A principios de octubre, el grupo confederal de Unidas Podemos presentó una nueva PNL, en este caso para debatirla en la Comisión de Hacienda: “En nuestro país existe un problema de sensibilización y de imagen de los impuestos”, expresa la declaración de motivos del texto legislativo. El documento de la formación morada critica que la Agencia Tributaria “no agote” el presupuesto destinado a campañas de concienciación: “Durante los tres últimos ejercicios, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha contado con un presupuesto superior a los 9 millones de euros para publicidad y propaganda que apenas ha invertido. De hecho, la última campaña publicitaria que hizo la Agencia Tributaria, según consta en su sitio web, es de 2014 y en los ocho años transcurridos no se ha vuelto a poner en valor el papel social de los impuestos, cómo se hace habitualmente en otros países”, señala la iniciativa de Unidas Podemos.