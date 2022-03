Hacienda costeará el descuento íntegro de 20 céntimos si las petroleras no ofrecen sus propias rebajas

Los grandes operadores petroleros, aquéllos que facturen más de 750 millones de euros, deberán pagar cinco céntimos por cada litro de combustible que vendan entre el 1 de abril y el 30 de junio. Sólo si anuncian enseguida una oferta propia de descuento en el precio del carburante se librarán de pagar lo que el Gobierno ha configurado como una “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”. De momento, ni Repsol ni Cepsa ni BP España tendrán que abonar esa carga parafiscal porque ya han hecho público que descontarán entre 10 y 14 céntimos, aunque sólo a sus clientes fidelizados. Pese a tratarse de una oferta restringida, al Ejecutivo le vale para eximirles del pago, explican fuentes del Ministerio de Hacienda.

Se trata de la misma figura que el Gobierno ha utilizado para crear el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que se costearán las energías renovables –unos 7.000 millones de euros anuales– y, al tiempo, se pretende abaratar la luz un 13% en un plazo de cinco años.

Aún no han anunciado ningún descuento ni la portuguesa Galp ni la italiana Eni, los otros dos grandes operadores del mercado español. Tienen hasta este viernes para hacerlo si quieren quedar exentas del pago de los cinco céntimos. Distinto es el caso de las empresas más pequeñas de la distribución de hidrocarburos. Como sus cifras de negocio quedan por debajo de los 750 millones de euros, no tienen que hacer esa aportación. Pero deberán aplicar igualmente la rebaja de 20 céntimos a todos los clientes. Estas compañías ya han advertido de que no tienen capacidad para asumir más reducciones de precio. Alegan que ellos también resultan afectados por la subida récord de precios de los hidrocarburos. Si finalmente deciden no reducir esos cinco céntimos, serán las arcas públicas las que asuman el importe total de 20 céntimos el litro al que se ha comprometido el Gobierno tanto para transportistas como para particulares.

Costarán 1.423 millones de euros

En todo caso, estas gasolineras podrán pedir a la Agencia Tributaria que les anticipe los 15 céntimos por litro de descuento que asume el Estado. Tendrán que hacerlo antes del 15 de abril y el importe del anticipo no podrá ser superior al 90% del volumen medio mensual del combustible que hayan vendido en 2021. El adelanto deberá estar en una horquilla de entre 1.000 euros y dos millones de euros.

También podrán solicitar a la Agencia Tributaria que les devuelva los descuentos efectuados. Para ello, tendrán que presentar cada mes, en los primeros 15 días naturales siguientes, de abril a julio, una solicitud de reintegro de las rebajas aplicadas a sus clientes.

Al Estado esta medida le costará 1.423 millones de euros. Los descuentos se aplicarán a todos los tipos de combustibles, desde la gasolina y el gasóleo hasta el gas licuado para vehículos, el bioetanol, el biodiesel y el aditivo AdBlue. En el recibo de cada repostaje, la gasolinera debe distinguir el precio antes y después del descuento, además de indicar el importe de la bonificación. Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de vigilar que las distribuidoras de petróleo aplican las rebajas y no las absorben en sus márgenes.

Clases medias, transportistas, pesca

Finalmente, las reducciones en el precio de los carburantes beneficiarán no sólo a los transportistas sino también al resto de los ciudadanos. En total, el sector del transporte por carretera recibirá 1.000 millones de euros entre ayudas directas y descuentos en los combustibles. También las empresas armadoras de buques de pesca percibirán 18,18 millones de euros para compensarles por el alza de los precios del gasóleo. Las ayudas oscilarán entre 1.550 euros para barcos de menos de 25 toneladas brutas y 35.000 euros para los que superen las 2.500 toneladas. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Agricultura y Pesca, el descuento de 20 céntimos por litro de carburante se traducirá en un ahorro de 10 millones de euros para los pescadores.

Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se ha aprobado el Plan de Choque contra la guerra en Ucrania, las rebajas en el precio de los combustibles beneficiarán “especialmente a las clases medias y al transporte”. Y ha negado que se trate de una “rebaja fiscal general”. “El plan actúa sobre los sectores más afectados [por la subida de los precios de la energía] y está absolutamente alineado con las recomendaciones de los bancos centrales y organismos internacionales", ha defendido Calviño.

La vicepresidenta respondía así a las declaraciones realizadas por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que poco antes había instado a evitar un “impulso fiscal generalizado” para hacer frente a la crisis y defendido respuestas “focalizadas” en los hogares, empresas y sectores “más vulnerables”.