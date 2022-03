Las petroleras, a la espera de que el Gobierno concrete la fórmula y la cuantía de la rebaja en los combustibles

El Consejo de Mnistros tiene previsto aprobar este martes el descuento mínimo de 20 céntimos en el precio de los combustibles que se aplicará a todos los ciudadanos a partir del 1 de abril. El Gobierno ha ampliado a todos los consumidores la bonificación anunciada en principio sólo para los transportistas. Y quiere, explican fuentes del Ministerio de Hacienda, que se haga el descuento “en el surtidor”. Quince céntimos serán sufragados con dinero público y “un mínimo de cinco” céntimos más corre de cuenta de las petroleras. Éstas, sin embargo, no saben aún cómo se va a aplicar ese descuento.

Las tres mayores compañías del sector, Repsol, Cepsa y BP España, no tardaron en hacer públicos entre el jueves y el viernes pasados los descuentos que están dispuestas a conceder a sus clientes fidelizados. Las dos primeras, 10 céntimos para quienes posean sus tarjetas Solred –transportistas– y la app Waylet –particulares–, por un lado, y adheridos al programa de fidelización Porque Tú Vuelves, por otro –tanto profesionales como particulares–. BP España eleva sus rebajas hasta 12 para los particulares y 14 céntimos el litro para los transportistas. La portuguesa Galp, por el momento, no ha hecho pública ninguna oferta. Tampoco la italiana Eni.

Pero los operadores de menor tamaño, agrupados en la Unión de Petroleros Independientes (UPI), aún no han anunciado si participarán en el esquema de descuentos previsto por el Gobierno. Las grandes poseen un total de 6.180 estaciones de servicio, mientras que las pequeñas suman otras 4.560, según los datos de las memorias de las patronales de ambas.

“ Llevamos años con descuentos ”

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró el domingo en una entrevista publicada por El País que “otros ministerios” han “hablado con las petroleras” y sólo adelantó que el sistema será “efectivo e inmediato”. Pero éstas aún no conocen el detalle de cómo se va a aplicar el descuento “en surtidor” a todos los ciudadanos. Ni las grandes ni las pequeñas, según han explicado a este periódico. “Estamos esperando a que el Gobierno concrete de forma definitiva y oficial la medida de los cinco céntimos”, indica un portavoz de BonArea, que cuenta con una red de 57 gasolineras. “Nosotros llevamos ya muchos años aplicando precios para todos los usuarios con importantes diferenciales de precio, hasta 20 céntimos el litro respecto a las grandes petroleras, y eso lo conseguimos, entre otras acciones, ajustando al máximo nuestros márgenes, que son muy reducidos”, sostiene.

Fuentes de otra petrolera independiente aseguran que están “perdidos”, porque aún no saben cómo actuar. Dicen que han recibido una carta del ministerio, pero con indicaciones no muy precisas. Los responsables de las estaciones de servicio les están llamando para preguntarles, pero no saben qué contestarles, lamentan. Los miembros de UPI se citaron el pasado viernes para discutir el asunto, y las reuniones en cada una de las empresas continuaron este lunes, a la espera de lo que apruebe el Consejo de Ministros. En parecidos términos se han expresado Avia –169 gasolineras– y Disa –583–, consultadas por infoLibre al respecto. “Desconocemos cómo va a implementar el Gobierno estas medidas”, indica Dyneff.

En la misma dirección ha apuntado la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Según denuncia, las pequeñas y medianas gasolineras carecen de capacidad financiera para adelantar los descuentos universales anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ese motivo, le piden que “aclare con la mayor celeridad posible cuál será el mecanismo de ejecución del descuento generalizado en los carburantes”. La patronal critica que, pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno que le detallara cómo se va a efectuar la rebaja de precio, a día de hoy aún desconoce el procedimiento elegido. Además, advierte de que la medida será “absolutamente ineficaz”, si no se crean mecanismos que garanticen que la rebaja llega a los bolsillos de los consumidores. A su juicio, serían preferibles las reducciones fiscales, tanto del IVA como del Impuesto Especial de Hidrocarburos, y nuevas líneas de crédito y avales del ICO para las pymes de la distribución de combustibles.

Retrotrae el precio a principios de marzo

El Ministerio de Transición Ecológica, que dice mantener una “conversación” con las petroleras, remite a su vez al Ministerio de Hacienda como interlocutor en esta materia. Y éste se limita a detallar que el consumidor percibirá la rebaja “en el momento de repostar”. En la tarde de este lunes aún se estaba redactando el real decreto-ley. En total, las ayudas directas y las rebajas de impuestos del plan de choque de respuesta a la guerra en Ucrania ascenderán a 6.000 millones de euros, pero el Gobierno no ha desglosado cuánto costarán las bonificaciones. Cuando se hicieron públicas las rebajas para transportistas, se mencionó la cifra de 600 millones de euros. Pero ahora tampoco se sabe si se ampliará el “mínimo de cinco céntimos” de las petroleras más allá de los descuentos de 10 a 14 céntimos ofrecidos para los clientes fidelizados. Esos 6.000 millones se pagarán con una ampliación de crédito, apunta Hacienda. En principio, las rebajas en los combustibles se prolongarán hasta el 30 de junio, durante tres meses.

La gasolina de 95 octanos se vendía este lunes en España a un precio medio de 1,841 euros el litro, mientras que el gasóleo llegaba a los 1,867 euros. Desde abril de 2021, el gasóleo ha aumentado su precio un 57,4%, mientras que la gasolina lo ha hecho un 38,5%. Desde el pasado día 23, además, el gasóleo cuesta unos céntimos más que la gasolina. Los 20 céntimos de rebaja dejarían ambos carburantes en el precio que tenían durante la primera semana de marzo, antes de que empezaran los paros de los transportistas, el día 14.