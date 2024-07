Jorge Moruno (Más Madrid): "Ayuso es como un imán para la delincuencia y quiere convertir Madrid en Miami"

Jorge Moruno (Madrid, 1982) es sociólogo y portavoz de Vivienda de Más Madrid en la Asamblea autonómica desde 2019. Tiene experiencia y una idea informada del asunto poliédrico que se ha convertido en la segunda mayor preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): la vivienda.

¿Están, a su juicio, haciendo lo suficiente las administraciones en esta materia?

Deberían alinearse porque, aunque la vivienda es competencia de las comunidades, todas las administraciones tendrían que enfocarse hacia el mismo objetivo: ofrecer vivienda accesible y barata a amplias capas de la población. En la Comunidad de Madrid caminan en la dirección contraria, están para blindar el margen de rentabilidad privado de las constructoras. Tanto es así, que lo que llaman el plan más ambicioso de Europa en vivienda accesible, el Plan Vive o , está más enfocado a eso respecto a empresas afincadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán que en ofrecer vivienda asequible. Prometieron 15.000 para 2023 y sólo han entregado 274 en mal estado y a precios casi de mercado. 835 euros, 41 metros cuadrados, a media hora de la Renfe más cercana, más el IBI -Impuesto sobre Bienes Inmuebles- y las tasas municipales. Eso es precio de mercado con suelo gratis.

El consejero madrileño del ramo, Jorge Rodrigo, dice que quieren llenar de grúas el cielo de Madrid, ¿ese es el camino?

No tienen modelo de vivienda, tienen modelo inmobiliario. Su concepto es poner a trabajar al Estado para la rentabilidad del negocio privado, no para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho. Su único modelo es el pelotazo y ya sabemos que eso no funciona. No lo ha hecho nunca en ninguna parte del mundo. Su política es la de colocar a Madrid en la cola de Europa en vivienda pública. Desde que llegó Ayuso se han inaugurado 321 viviendas de la Agencia de Vivienda Social. A cambio ha enajenado 724, es decir, el saldo es negativo. Si la Justicia no la hubiera obligado a recuperar las 1.721 que en su día Ignacio González malvendió a un fondo buitre, hoy tendríamos un parque público con menos vivienda que en 2005.

Ha denunciado que los precios de pisos del Plan Alquila de la comunidad están por encima del mercado, ¿ha habido alguna reacción?

No, lo niegan. Pero no me lo invento, en la página web del Plan Alquila, a través del que supuestamente se pone en contacto a caseros con inquilinos, están los pisos ofertados y los precios del metro cuadrado medio de cada distrito. Les pregunté si condicionaban el precio y me dijeron que no creían en nada de eso. Lo que sí hace la Comunidad de Madrid es garantizar el pago de la renta durante varios meses. Así es que a alguien que pone un piso de 60 metros cuadrados a 2.500 euros como hay ejemplos, ¿le vamos a costear entre todos los 2.500, en el caso de que no pueda pagar el supuesto inquilino? Es una locura. El Plan Vive y todo lo demás: suelo gratis a precio de mercado, sin vivienda pública, emancipación juvenil cuatro puntos por debajo de la catalana, sólo 17 de cada 100 jóvenes salen de casa de sus padres; alquileres por las nubes; ser la región de Europa donde más ha crecido el precio del alquiler; y su idea es convertir a Madrid en una especie de carroña internacional para que vengan todos los buitres a saquear nuestro patrimonio. Por eso permiten que los fondos compren masivamente edificios para expulsar a los inquilinos, cuando podrían evitarlo.

¿Cómo? ¿Qué se puede hacer contra la compra de pisos y bloques enteros por parte de fondos buitre?

Hay algo que se aplica en Europa y en muchas regiones de España e incluso lo hizo el PP en Valencia, donde a vecinos afectados por un incendio los alejaron en viviendas que compró la institución aplicando el tanteo y el retracto. Madrid podría sacar una ley que dijera que la institución tiene preferencia para comprar un edificio cuando se vende. Entonces, si Tribulete 7 -un bloque de la capital madrileña- lo va a comprar un fondo relacionado con los primos del clan de Esperanza Aguirre, llega la institución, aplica el tanteo y el retracto y se lo queda para destinarlo al alquiler asequible. Pero como la Comunidad de Madrid quiere una región sin ley donde la especulación campe a sus anchas, vienen todos los buitres a comprar edificios, expulsar a los vecinos y elevar los precios, lo que afecta al conjunto de la ciudadanía.

¿Cuál debería ser la prioridad?

Hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo: regular los precios en las zonas tensionadas, invertir mucho dinero en vivienda pública, aumentar la oferta de la protegida por todas las vías, movilizar la vacía, regular los pisos turísticos, aplicar el tanteo y el retracto, rehabilitar, llegar a acuerdos con cooperativas para ceder suelo y que construyan y hacer el proceso inverso del que se ha hecho desde los años 60: desprivatizar parte del parque inmobiliario ya existente. Además se ha de comprar mucha vivienda, también dentro de la M-30. Los mejores modelos de vivienda del mundo hacen todo a la vez: vivienda asequible y social con cooperativas, publica, regulación de los precios en el mercado privado y contratos indefinidos. ¿Qué resultado ha tenido? La mayoría de la gente vive en casas baratas y de calidad. Hay que avanzar hacia eso desde la situación en la que estamos.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la prohibición total de los pisos turísticos que, según ella, pretende hacer el Gobierno, ¿qué opina?

Ellos es que son de no hacer nada…

De hecho, en 2023 la comunidad sólo puso 24 sanciones a viviendas turísticas en todo el año…

Dicen que no son de sancionar sino de avisar. Permiten que lo que es un negocio campe a sus anchas sin dar cuenta de nada, únicamente con declaraciones responsables. Hay miles de viviendas turísticas ilegales cuando estamos ante una emergencia habitacional. Las viviendas tienen que ser para vivir. Las inspecciones tendrían que ser masivas, con big data y presenciales, y con sanciones a quienes se salten la ley.

No hay que renovar licencias, tampoco en los edificios completos de viviendas turísticas, y, si el propietario decide vender, aplicar el derecho al tanteo y al retracto y que se conviertan en vivienda asequible. ¿Esto solucionará el problema de la vivienda? No del todo, pero ayudaría y en el centro de Madrid, a lo mejor, supone el 20% de la oferta. ¿No están a favor de aumentarla? ¿Por qué se oponen a sacar vivienda turística para el alquiler residencial o a movilizar la vivienda vacía, cuando está demostrado en el conjunto de Europa que, si se aplica un gravamen, llega un momento en el que a los propietarios les trae a cuenta sacarlas, más que mantenerlas vacías? Pero Ayuso premia fiscalmente a quienes tengan cinco viviendas vacías. Hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Pues, para empezar, Madrid, como la mayoría de comunidades, no está aplicando el Índice que ha creado el Ministerio de Vivienda para intentar topar los precios, por ejemplo.

Pero el Estado podría reformularlo para cederle la competencia a los ayuntamientos y que Getafe, Alcorcón, Parla… puedan aplicar la zona de mercado tensionado. Los municipios tendrían autonomía y no dependerían del criterio arbitrario y sectario de Díaz Ayuso. Las cosas hay que hacerlas bien, no quedarse a medio camino porque te vas a ganar el ataque frontal de quienes están en contra, y puedes frustrar a quienes están a favor. La Ley de Vivienda no peca de un exceso de regulación, como dicen los agoreros liberales, peca de un déficit. Hay que regular el alquiler turístico, el de temporada, el de habitaciones y gravar la vivienda vacía. Pasa el tiempo y la gente tiene urgencias. Se trata de desconcentrar más, no de centralizar. ¿Por qué el PNV o ERC se iban a oponer? No es recentralización del Estado. Y hay que sacar leyes que frenen de lleno la especulación. A Michaela Kauer, exteniente alcalde de vivienda en Viena, le preguntaron qué hacían ellos con Blackstone y respondió que ni llamaban a la puerta, porque saben que no quieren esas inversiones que buitrean. Y hay que subir la fiscalidad a la Sicav, otro vehículo de especulación inmobiliaria. No se puede bailar entre es un derecho, pero también es un bien de mercado. El Estado no puede ser el guardaespaldas de la vivienda de mercado. Tiene que legislar, invertir y actuar para que sea minoritaria porque ahí donde lo es, se vive mejor. ¿No les importa tanto la familia?

El Gobierno vasco colaborará con el Ministerio de Consumo en la investigación sobre los anuncios de las viviendas turísticas que operan sin licencia, ¿se sumará Madrid?

No lo creo, por defecto se van a oponer. Pero si sólo hay que ver lo que ha pasado cuando han detenido al amigo presunto delincuente Nacho Cano. Ayuso es como un imán para la delincuencia. Se ha fijado en el reflejo de Miami y quiere convertir a Madrid en Miami, con todo lo que eso implica, blanqueo de dinero, tiroteos, ciudad segregada, rota… Ése es su modelo, así es que dirá que no. Para ella la libertad es la de un rentista para saquear el bolsillo de los inquilinos, de un empresario para machacar a los trabajadores y de que, si tienes dinero, puedas ponerte por encima de la normativa. Es lo que demuestran con las viviendas turísticas ilegales, que tienen carta blanca para hacer lo que quieran.

¿Qué piensa de los anuncios que pueblan las redes como el del ático de apenas 27 metros cuadrados en Chamberí, “muy fácil de limpiar” por el que piden casi 200.000 euros?

Entiendo que es una estrategia de publicidad de esas empresas, pero la vivienda es un derecho de primera necesidad y la ciudadanía está cautiva. Necesita vivir en algún sitio y cuando se blinda el negocio privado, la ciudadanía está secuestrada, en el sentido de que básicamente la única opción que tiene en este país para acceder a ese bien básico es a través del mercado, donde además se ha diseñado todo para que alquilar sea sinónimo de tirar el dinero. Si hubiese contratos indefinidos, como en Viena, sería una forma de regular de facto el precio del alquiler e impedir que cada cinco años, o siete en el caso de las empresas, se pueda subir. En Viena la vivienda pública está a menos de 7 euros el metro cuadrado, para gente que gane hasta 53.000 euros. Si se supera ese rango, se puede acceder a viviendas de menos de 8 promovidas por cooperativas, asociaciones de lucro limitado que reciben ayudas públicas, suelo, financiación… Allí vive el 76% de la población de forma segura y de alquiler. Aquí sólo tenemos la opción de vivir con tus padres hasta los 30, compartir piso por habitaciones, darle hasta el 70% de tu sueldo por trabajar a quien no trabaja, al rentista; o, si tienes suerte, endeudarse casi de por vida para tener una casa.

No hay libertad de elección, porque se ha construido y diseñado de tal manera que se ha cercenado. Tenemos que ver hacia dónde queremos avanzar, hacia el modelo de Milei, que casero e inquilino pacten libremente las condiciones, es decir, alquileres de meses con actualización de precios cada dos semanas e inseguridad permanente; o el de Viena. Es devolverle a los ciudadanos dinero a su bolsillo para que, en lugar de que se vaya por la aspiradora del rentismo o del endeudamiento con un banco, puedan hacer otras cosas en su vida. Y ese aumento de la renta disponible beneficiaría al circuito económico.

Pero para llegar ahí habría que invertir mucho dinero...

Sí, pero la inversión en vivienda es la mejor que hay porque es la que mayor retorno tiene. He escuchado a la ministra -Isabel Rodríguez- decir que han invertido mucho más que el PP y es cierto, pero ése no es el espejo en el que hay que mirarse. Sigue siendo muy poco. Hay que mirar otros modelos de éxito entendido como vivienda barata, de calidad y accesible, y no ha habido ninguno que no haya invertido el 1% del PIB durante décadas en vivienda pública. Hay que destinar muchísimo dinero, en la Comunidad de Madrid 1.750 millones anuales y ejecutarlos. Si se hace, en los próximos años podría haber 200.000 viviendas en el parque público. Se trata de prioridades. No se está tomando en serio la preocupación y el lastre productivo y económico que implica no desarrollar el llamado quinto pilar del Estado del bienestar que no acaba de arrancar.

Hay otro ático muy conocido en Chamberí, este de lujo, el de la pareja de Ayuso, ¿han facilitado la información que, como oposición, han solicitado sobre él?

No, la reacción fue la misma que con Nacho Cano. Ella es la abogada de delincuentes y lo que hace es victimizarse. Vive en Babia. No conoce ni de cerca ni en su entorno a nadie que tenga ningún problema de nada y en relación a la vivienda mucho menos. El padre recibió un aval de Avalmadrid que no tuvo que devolver y le cedió a ella la vivienda. Prescribió, pero eso es un presunto alzamiento de bienes del que parece que no tiene que dar cuentas. Luego, en la pandemia, la alojó su amigo Sarasola en un piso de lujo. Dice que ella no puede hacer nada si suben los precios un 30 o un 40%. No sabe la relación que hay entre el empresario que paga el piso de ahora, Quirón, su pareja, que ha recibido comisiones de Quirón… Es totalmente ajena a la realidad de los madrileños en torno a muchas cosas como la vivienda, un problema que atraviesa al conjunto de la sociedad, los que la han votado y los que no. Se desentiende. Es una especie de Rey Midas que reparte siempre por la vía de contratos públicos, concursos… a todo su entorno, amigos, Ana Millán -vicepresidenta de la Asamblea madrileña-… Los que la rodean, su familia y demás, acaban ganando con ella de presidenta.

Asociaciones vecinales han solicitado a la comunidad la suspensión de 10.210 pisos turísticos ilegales de la capital y han avisado de que, si no se actúa, irán a los tribunales por inacción, ¿baraja Más Madrid alguna iniciativa vía judicial?

Todo lo que veamos que tiene viabilidad judicial para frenar la dejación de funciones, más allá de las iniciativas políticas, ya que el PP tiene mayoría absoluta, lo estudiaremos y actuaremos en consecuencia. No se está haciendo nada, por ejemplo, con el tema de las comisiones inmobiliarias, que siguen teniendo que pagar los inquilinos. Les propusimos crear una oficina o habilitar un teléfono y dijeron que no, que están a disposición de las denuncias que haya y ya, mientras la mayoría de las inmobiliarias se lo saltan. En realidad la inacción es aplicar su política.