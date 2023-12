La pareja de Eva Kaili blanqueó los sobornos comprando un dúplex con 100.000 euros en efectivo

Parte del dinero sospechoso que la exvicepresidenta del Parlamento europeo Eva Kaili y su pareja, Francesco Giorgi, recibieron de Qatar, Marruecos y Mauritania lo blanquearon invirtiéndolo en efectivo para comprar un piso en el número 6 de la calle Wiertzstraat, en Ixelles (Bruselas). Eso es lo que ha revelado la investigación judicial. Aún no está del todo claro cuál fue la cantidad exacta. Durante un registro efectuado el pasado 31 de mayo en Gante a la vendedora del piso, los investigadores encontraron 80.000 euros en efectivo. Así consta en la información a los que ha tenido acceso el periódico flamenco De Standaard, en colaboración con la red European Investigative Collaborations (EIC), a partir de documentos compartidos por el diario belga Le Soir. infoLibre publica este trabajo en exclusiva en España.

Pero quizás los 80.000 euros sólo eran una parte del dinero recibido. Según los cálculos de la Policía belga, Giorgi pagó al menos 100.000 euros en dinero negro por la compra del apartamento. Esa sería la mayor cantidad de dinero que los investigadores han podido rastrear procedente de Qatar, Marruecos y Mauritania y que el matrimonio Kaili-Giorgi invirtió ilegalmente. Ambos están acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal por el escándalo conocido como Qatargate, que provocó una conmoción sin precedentes en la Unión Europea.

Francesco Giorgi tenía un problema de liquidez. Pero no como los que suelen padecer los ciudadanos de a pie. El del asistente parlamentario italiano era blanquear el dinero en efectivo que había recibido a lo largo de los años por su trabajo para el exeurodiputado Antonio Panzeri. Cuando durante el interrogatorio al que fue sometido el 13 de diciembre de 2022 confesó haber recibido dinero de Qatar y Marruecos, lo detalló: “Había 600.000 euros en mi casa. Los he estado ahorrando desde 2019. Pero no he podido utilizarlos porque la norma europea [para pagos en efectivo] marca un límite de 3.000 euros. Me encuentro en una situación paradójica. Tengo mucho dinero, pero no sé qué hacer con él”.

Giorgi se equivocó sobre la cantidad que había acumulado, porque guardaba más de 600.000 euros en su piso, según la investigación. Cuando la Policía detuvo al padre de Eva Kaili en un hotel de Bruselas el 9 de diciembre de 2022, llevaba 720.800 euros en una maleta, que había sacado del piso de su hija una hora antes. Kaili le había hecho salir de la vivienda con la maleta al enterarse de que su marido había sido detenido.

En ese piso, donde Kaili y Giorgi vivían con su hija pequeña, los investigadores encontraron entonces otros 157.555 euros. Por tanto, el total en el piso de Eva Kaili y Francesco Giorgi sumba 878.355 euros en efectivo.

En el momento de la detención, el matrimonio Kaili aún no vivía en el dúplex que habían comprado a una mujer de Gante el 13 de octubre de 2022, poco menos de dos meses antes de que estallara el Qatargate. El nuevo piso estaba situado en el número 6 de la calle Wiertz, en el mismo edificio que otro piso más pequeño, en el portal número 4, donde vivían Giorgi y Kaili en el momento de la detención.

El precio de venta del dúplex era de 650.000 euros. Los investigadores descubrieron que Giorgi depositó 65.000 euros de fianza en la cuenta del notario antes de la compra, el 31 de agosto. El resto se pagó mediante transferencias de dinero procedentes de la cuenta separada de Eva Kaili y Francesco Giorgi, y de un préstamo bancario. Pero todo parece indicar que, además de esa cantidad, se pagó un mínimo de 80.000 euros en efectivo. Así, Kaili y Giorgi abonaron un mínimo de 730.000 euros a la vendedora.

Durante su interrogatorio del 13 de diciembre de 2022, en el que se le preguntó por la compra, Giorgi no habló del dinero en efectivo utilizado para adquirir el piso. Según explicó, todo se pagó legalmente con facturas y con un préstamo. Eva Kaili, sin embargo, había contado a la policía una versión diferente tres días antes. Según ella, parte del dinero en efectivo que los investigadores habían encontrado en el piso era dinero que su marido había pedido prestado para comprar el apartamento. Cuando le preguntaron de dónde procedía ese dinero, Eva Kaili respondió: “Yo no puedo explicarlo, pero mi marido sí”.

“Preferimos hacer las cosas bien. Y creo que contigo han ido muy bien hasta ahora”

De que Giorgi pagó parte de la compra en efectivo no hay ninguna duda. Porque lo que el asistente parlamentario no sabía es que en el momento en que estaba gestionando la compra del dúplex, en septiembre de 2022, su teléfono ya había sido pinchado por el VSSE, el servicio secreto belga. Y en esas conversaciones telefónicas se escucha claramente cómo Francesco Giorgi presiona para que parte de la compra se abone en metálico.

El 2 de septiembre, entre las 8.20 y las 9.15, Francesco Giorgi llama a la propietaria del dúplex. “Entonces, K., podemos vernos mañana en mi casa. Podemos hablar en persona a las nueve, tomando un buen café. Solucionamos todas estas cosas y luego vamos juntos al notario, a las 9.30, está al lado. Creo que en la plaza de Luxemburgo”. El VSSE concluye: “Es más que probable que Giorgi pagara al contado una parte del dinero para comprar un piso. Probablemente serán unos 100.000 euros. El 70% lo pagará al firmar la escritura”.

Cuando habla con Giorgi, la vendedora duda de que vaya a cumplir su palabra. Pero el asistente parlamentario la tranquiliza: “¿Puedo decirle otra cosa? También [hay que tener en cuenta] la posición de Eva, que es una persona políticamente expuesta. No podemos meter la pata, entrando en un caso judicial o cosas así. Preferimos hacer las cosas bien. Y creo que contigo han ido muy bien hasta ahora”.

No está claro si Eva Kaili estaba presente en la reunión en la que su marido y la vendedora hablaron del pago del dinero negro ese 3 de septiembre. Tampoco se sabe con certeza si Giorgi y Kaili fueron interrogados más a fondo por la policía sobre la venta. Lo que sí es cierto es que 80.000 euros de la venta del piso el 31 de mayo se encontraron en casa de la vendedora. A día de hoy, esa cantidad parece ser el elemento más evidente de cómo Giorgi –¿y Kaili?– blanquearon el dinero de los sobornos.

La respuesta de Kaili

En la entrevista que Eva Kaili concedió a EIC, dio la siguiente respuesta a las preguntas sobre la compra del apartamento: “La Policía no me ha preguntado al respecto y no lo he visto en el expediente, por lo que no puedo hacer ningún comentario al respecto. Pago todo desde mi cuenta bancaria. Pago todo con mi salario. No tengo cuentas bancarias en Panamá, Chipre o Suiza. La Policía controla todo tres veces”. Además, aseguró que no estuvo presente en la primera firma del dúplex. “Pedí un préstamo para la casa. Francesco tenía dinero en nuestra casa y tenía su salario […] Pero no hablaré sobre la defensa de otra persona”.

Esa persona es su pareja, Francesco Giorgi, que no ha querido responder a las preguntas que le ha hecho llegar EIC. Cuando la red de medios de investigación se puso en contacto con K. S., la mujer que vendió el apartamento, respondió únicamente que “prefería no reaccionar”.