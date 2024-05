Santander informa de un hackeo a su base de datos en España, Chile y Uruguay

Santander ha informado de un reciente "acceso no autorizado" a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor que ha afectado a clientes de España, Chile y Uruguay, y a todos los empleados y a algunos exempleados del grupo, según ha informado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

Los ‘hackers’ como ‘guardianes del nuevo mundo’... post-Snowden Ver más

En el resto de mercados y negocios de la entidad no hay datos de clientes afectados. Santander señala que en la base de datos afectada no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitan operar con el banco. "Las operaciones y los sistemas de Santander no están afectados y los clientes pueden seguir operando con seguridad", añade el banco.

El banco, que está llevando a cabo una investigación, señala que implementó "de inmediato" medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude para proteger a los clientes.

Santander "lamenta" la situación y señala que está informando "proactivamente" a los clientes y empleados directamente afectados. "Hemos notificado oportunamente a reguladores y fuerzas de seguridad, y continuaremos colaborando con ellos", concluye el comunicado.