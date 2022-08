Octavio Granado dejó de ser secretario de Estado de la Seguridad Social el 15 de enero de 2020. El que fuera secretario de Estado de la Seguridad Social durante todos los días que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a la carga los primeros 18 meses del Ejecutivo de Pedro Sánchez, para poner la maquinaria de la protección social en marcha. Cesó en su cargo justo después de un año y medio de Gobierno en funciones y dos meses antes de que estallara la pandemia, el mayor shock que ha sufrido la Seguridad Social en tiempos modernos. Profesor de secundaria y militante socialista, con un largo historial de cargos públicos, llega a los 63 años con 40 de ellos cotizados y como beneficiario de la pensión máxima. Teme que a los 80 se convierta en un abuelo cascarrabias, pero afirma que, de momento, no es el caso.

Siente que hoy está pasando por un momento de relevo generacional. Su padre, Esteban Granado, primer diputado socialista por Burgos, le dijo una vez: “Dejas de ser hijo de Esteban Granado y yo paso a ser padre de Octavio Granado”. Hoy recuerda esas palabras cuando mira a sus hijos. Pero la actualidad no le deja retirarse del todo. Su extraordinario conocimiento del sistema de pensiones lo mantiene en el candelero. Hoy comparte con el ministro Escrivá que aquellos que cuestionan la sostenibilidad del sistema se hacen eco de “leyendas urbanas”, aunque discrepa en una parte: ahora sí toca hablar de esto. El ex secretario de Estado no ve con buenos ojos la distancia que hay entre el gran incremento de las pensiones y el menor incremento de los salarios: “Remitirnos al IPC en todas y cada una de las situaciones es una simpleza: siempre habrá situaciones en las que hay que tener en cuenta otras cosas”, critica.

Usted dejó de ser secretario de Estado de la Seguridad Social dos meses antes de que estallara la pandemia que, junto con la invasión de Ucrania, ha supuesto una enorme perturbación a las cuentas públicas. ¿Cómo valora el proceso?

He visto una situación difícil. Creo que la interrupción de los empleados públicos en las oficinas, deterioró mucho el funcionamiento del sistema. En los sitios donde los problemas eran mayores, en algunos casos se ha llevado al borde del colapso. Así lo denunciaron algunos sindicatos, en particular la UGT. Hay provincias como Madrid donde se han producido situaciones muy difíciles de justificar. Teléfonos que comunican constantemente, procedimientos informáticos en los que aparece un mensaje de que la red se ha colapsado… Es lamentable, yo siempre digo que la administración de la Seguridad Social ha sido históricamente la administración pública en España que mejor ha funcionado. Yo me acuerdo cuando se planteó en el Gobierno en 2005 la regularización de más de 700.000 inmigrantes, que supuso tramitar más de un millón de solicitudes, que todo el mundo pensaba que no se podía hacer… pues lo hizo la Seguridad Social y de una manera ejemplar. Esa administración que era la que mejor funcionaba se ha convertido después de la pandemia en una administración con un funcionamiento algo defectuoso. No por la responsabilidad de los que la dirigían, sino por la situación producida por la pandemia. Hacen falta más funcionarios.

Es usted una de las personas que mejor conoce el sistema de pensiones. ¿En qué punto estamos?

Estamos en una situación bastante difícil de analizar. Nuestro sistema de reparto tiene un problema. Teóricamente se basa en que la gente trabaja mientras está en edad de hacerlo y luego cobra prestaciones, cuando pierde la capacidad de hacerlo. Si nacen menos niños y la esperanza de vida aumenta, el sistema solo es gobernable retrasando la edad de jubilación. Además los jóvenes estudian más años, la entrada en el mundo laboral se retrasa, es inevitable retrasar también su salida. Es un problema estrictamente demográfico. España es el país de Europa en el que las madres tienen a sus hijos con una edad más avanzada, con más de 30 años en término medio. La familia modelo para los españoles es tener dos hijos. Antes llegaba un tercero, por la falta de medios de control de la natalidad. Ahora el primero llega tan tarde que muchas veces el segundo no puede llegar.

Antes retrasando la edad de jubilación más o menos se compensaba el problema demográfico, pero es que ahora tenemos un problema financiero, que no estaba previsto. Si la gente paga a la Seguridad Social en proporción a los salarios, si suben los salarios, subirán las cotizaciones. Si estas suben, las pensiones podrán subir lo que suban los salarios. Desde siempre, los textos clásicos de la Seguridad Social ha reflejado ese equilibrio de subida de precios, lleva a una subida de salarios, esto lleva a la subida de cotizaciones y esto, a la subida de las pensiones. El problema es que tenemos una situación en la que los salarios suben poco y la inflación está desbocada. Lo cual nos obliga a subir las pensiones al incremento de los precios, cuando el incremento de los ingresos de la Seguridad Social es menor. Es una situación imposible. Si los ingresos suben el 5% y los gastos sube el 10%, el desequilibrio provoca la quiebra del sistema. Es una situación que no se puede prolongar. ¿Qué es imprescindible hacer? Bajar la inflación, que ya está remitiendo en otros países europeos. España tiene un problema y es que tiene un elemento inflacionario muy fuerte: la presencia de muchos turistas extranjeros, cuyo consumo impide en que los productos bajen de precio. Lo razonable es que a partir de septiembre los precios bajen y que haya un acuerdo entre empresarios y sindicatos para que los salarios vayan subiendo. No lo que suben los precios en el peor momento, porque generaría una espiral inflacionista eterna. Lo que dicen algunos líderes sindicales de que será necesario plantear un esquema de recuperación de poder adquisitivo dilatando parte de esa recuperación en los próximos años, me temo que sería muy deseable para evitar una situación deseable para el sistema de pensiones. Esto era imposible de prever, es una situación de una economía afectada por una guerra.

Usted en 2018 se manifestó en contra de actualizar las pensiones con el IPC, dijo que eso creaba “efectos adversos” a largo plazo, y eso que ese año los precios crecían al 1,6%. ¿Usted se hubiera negado a actualizar las pensiones con el IPC?

Yo me manifesté en contra de no buscar alternativas al IPC. Yo decía que el IPC está bien para 9 de cada 10 ocasiones, pero siempre habrá una décima en la que el IPC no sea representativo de la situación económica. Parece que he tenido el malfario de la profecía. Si esa situación existe, es la de ahora. Lo que se decía inicialmente en el primer Pacto de Toledo, en 1995, era que las pensiones tenían que subir lo que subían los salarios. El problema es que no suben todos igual y las pensiones deben tener un comportamiento homogéneo. Como en aquel momento las pensiones subían por ley con el IPC, dijeron: “Bueno, que las pensiones suban lo que suba el IPC. Habrá un equilibrio”. Es decir, cuando se dice que las pensiones tienen que subir el IPC no se dice tanto por mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, sino para mantener la paridad entre salario-pensión.

Si una persona está dudando entre continuar trabajando o no, lo que hemos dicho siempre desde la Seguridad Social es que es mejor para el país que la persona retrase la jubilación, para que tenga una mejor pensión, etc. Pero ahora hay un incentivo poderosísimo: dejar un salario que sube un 3% o 4%, para ir a una pensión que sube un 8% o un 9%. Es una disfunción que no es positiva para el sistema. Remitirnos al IPC en todas y cada una de las situaciones es una simpleza: siempre habrá situaciones en las que hay que tener en cuenta otras cosas.

Además, no tiene sentido que a los trabajadores que cobran 1.000 euros al mes se les revalorice el salario el 5%, y que lleguen en casa y que su padre o su madre tenga una pensión máxima que se haya revalorizado el 8% [las pensiones máximas suponen 2.683 euros al mes, en catorce pagas]. No es justo. Lo justo es establecer la paridad que se intentó establecer en el Pacto de Toledo en 1995. Que los salarios y las pensiones crezcan de manera parecida.

El ministro Escrivá ha sido tajante en el debate: dice que el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones es una “leyenda urbana” y que eso solo “crea incertidumbres” entre 10 millones de pensionistas.

Eso es cierto en el 99% de las ocasiones, pero hoy no. Lo que ha dicho el ministro es lo mismo que he dicho yo 100 veces los 10 años que he sido secretario de Estado de la Seguridad Social. Que el ministro en casi todas las veces tendrá razón, en la actual situación es necesario tomar alguna medida adicional. Partimos de la base de que el ministro será recordado como el mejor ministro para la Seguridad Social, Dios me libre de hacerle alguna crítica. En el sentido de que la Seguridad Social va a recibir este año 40.000 millones de transferencia del Estado, el Estado está pagando muchas cosas que antes pagaba la administración de la Seguridad Social. Por ejemplo: los permisos de paternidad están muy bien, pero se debe pagar con tributos, no con cotizaciones, ya que hay cotizantes que no desean tener hijos.

¿Qué le parece el mecanismo que se ha llamado de equidad intergeneracional, que consiste en subir un 0,6% extra [0,5% a los empresarios y 0,1% a los trabajadores] las cotizaciones de los trabajadores entre 2023 y 2032, para crear un margen de seguridad?

El Gobierno ha aprobado un recargo de cotizaciones para financiar las pensiones de los babyboomers. Va a haber una serie de año en la que el número de pensionistas va a crecer mucho, los que nacieron entre 1955-1965. Me parece que es una cantidad más simbólica que real. Me gustaría más que en lugar de cobrar esa cantidad simbólica, que buscáramos la posibilidad de cobrar alguna cantidad a las personas que tienen beneficios económicos y que no cotizan a la Seguridad Social. Me gustaría también que los autónomos coticen por sus ingresos reales, como ha propuesto el Gobierno. Hay que buscar más dinero. Aunque las cotizaciones vayan bien, la inflación va peor, va a haber un desequilibrio. Llevamos 45 años hablando de que la Seguridad Social no es sostenible, y la gente que lo decía se ha jubilado y está cobrando su pensión [se ríe]. Es una trampa neoliberal. Los que hablan constantemente de la sostenibilidad de las pensiones, como dice el ministro, aluden a una leyenda urbana, pero este año es una cuestión que sí hay que abordarla.

¿No cree que está extendido entre la gente joven el sentimiento de que no van a recibir una pensión porque el sistema les parece inviable, por el factor demográfico?

Claro. Pero es que es lo que escuchan. Tú sabes que lo que dice el Gobierno es lo que tiene menos credibilidad. No es de extrañar, el Gobierno se atribuye los éxitos y los fracasos son siempre responsabilidad de las circunstancias. Por eso es más fácil creer lo que dice cualquiera. Pero en este debate esos trabajan en el sistema financiero. El sistema financiero vende sus propias pensiones, obligando a pagar más dinero que la Seguridad Social y con retribuciones finales mucho más bajas, están interesados en que la gente no confíe en la Seguridad Social y sí en sus productos. Es una estrategia de venta.

En una ocasión, siendo usted todavía secretario de Estado durante el Gobierno de Pedro Sánchez, dio una opinión sobre las pensiones de viudedad que fue polémica. La ministra Magdalena Valerio salió públicamente a corregirlo. ¿Sigue pensando lo mismo?

La reflexión que hice, no era nueva, ya la hice varias veces durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Lo que pasa es que en aquella época los ministros tenían menos necesidad de desmentirme, porque el grupo parlamentario socialista tenía más diputados [se ríe]. Entiendo que la preocupación de un ministro incluye tener en cuenta las faenas que te pueden hacer en el Parlamento. Yo lo que dije es que las pensiones son una renta de sustitución, y que esta debe parecerse lo máximo posible a lo que ha cobrado el trabajador. Y lo que dije fue que la pensión de viudedad también era una renta de sustitución. Lo que no tenía sentido es que si fallece tu cónyuge, tengas de repente una mejor situación económica. Puse mi ejemplo: yo ganaba 6.000 euros al mes como secretario de Estado y mi mujer unos 1.500 euros. Si mi mujer hubiera fallecido en ese momento, yo hubiera tenido problemas de mucho tipo: de angustia, de soledad, de tristeza… Pero lo que no iba a tener es un problema económico. Estábamos repartiendo 7.500 entre dos. ¡Si llega a fallecer mi mujer, hubiera cobrado 7.000 para mí solo! Lo que dije, y lo reitero, y creo que es de sentido común, y ahora que no es ministra la diputada Valerio tendrá que darme la razón, es que es lógico que la pensión de viuedad, cuando fallece el cónyuge que menos gana, no sea igual cuando sucede al contrario. Va en contra del sentido común. Las pensiones están para mantener el nivel de ingresos, no para mejorarlos.

En los últimos meses Escrivá está haciendo algunas reformas de calado para aumentar los ingresos, como la del reglamento de extranjería para facilitar la incorporación de inmigrantes al mercado laboral o la reforma que usted ha mencionado, para vincular las cuotas de los autónomos a sus ingresos. Le pregunto por la gestión del ministro, ¿cree que lo está haciendo bien?

Bien, no. Muy bien. Mi valoración de la gestión del actual Gobierno es muy buena. Es muy ambicioso, ¿eh? Creo que también depende de la capacidad de absorción de la sociedad española de tanta reforma. La reforma del régimen de los autónomos es enormemente positiva. Mejora las prestaciones y les permite tener un régimen de protección como los demás. Pero esto exige que los autónomos se apunten. El texto legal que regula el cambio dice que si no quieres cotizar por tus ingresos puedes mantenerte con la base mínima, como actualmente. Puede ser que al final solo se apunten los que ingresan menos, pero todos los que tienen más ingresos para declarar elijan quedarse como está. Este proceso requiere una implementación.

¿Tiene alguna opinión sobre la dimisión simultánea de Israel Arroyo y Jesús Perea? [Respectivamente, secretarios de Estado de Seguridad Social y de Migraciones, los dos mayores altos cargos del ministerio que gestiona Escrivá, que dejaron voluntariamente su cargo el 20 y el 21 de junio de 2022]

Los motivos no los sé. Me consta que el ministro tiene un nivel de exigencia muy alto con sus colaboradores. En cuanto a la persona que se ha nombrado a cargo de la Seguridad Social [Borja Suárez], era director general de ordenación cuando yo era secretario de Estado. Es una persona que está preparada para ese cargo.

No es común ver autocríticas en política, de políticos que siguen en activo, y usted hizo una muy dura, siendo aún secretario de Estado: que los socialistas lo habían hecho fatal en 2008 y que dejaron que se destruyeran 3 millones de puestos de trabajo. ¿Falta autocrítica en la política?

Yo en aquel momento era secretario de economía del PSOE. Yo tenía muy claro lo que estaba pasando y tenía mucho cargo de conciencia. Tenía muy claro que o éramos capaces de repartir el coste social del ajuste o este iba a ser draconiano. Que iba a haber gente que iba a aguantarlo, que solo iba a poder adquisitivo, pero sabíamos que iba a haber gente que lo iba a perder todo, oportunidades laborales y protección social. La crisis del 2008 afectó a la construcción. El esquema laboral de este sector, con contratos laborales, hacía imposible aplicar un sistema de ERTES. Pero tendríamos que haber intentado aplicarlo. Nos decantamos por una política de estímulo keynesiano, el Plan E. Yo me opuse duramente a aquello, pero finalmente lo acepté. Y me equivoqué. Teníamos que haber insistido en hacer medidas de protección social. Si el dinero que se hubiera gastado en el Plan E se hubiera gastado en protección social, habría llegado a más gente y habría habido un reparto más solidario de la crisis. Desde el punto de vista de la administración de la Seguridad Social lo que se consiguió fue salvaguardarla. El déficit fue relativamente bajo. Lo que pasó luego es que llegó Rajoy y se cargó el fondo de reservas de las pensiones, que habíamos ahorrado con tantas dificultades, y lo dejó reducido a la nada. Yo pienso que teníamos

Pienso que teníamos en marcha medidas de protección social más fuertes. Eso el presidente Sánchez y el ministro Escrivá… Pues los ERTES han tenido un comportamiento excelente. Estamos viendo cómo revientan sectores laborales en Europa en aquellos países donde no hubo nada parecido a los ERTES.

Lo que me sorprende es que hiciera esta reflexión estando aún en activo, usted era secretario de Estado. ¿Cree que falta autocrítica en política?

España es la excepción, no es la regla. En España tenemos una idea del comportamiento de los grupos políticos que es más heredada del franquismo que de la tradición democrática. Lo normal es que en los Gobiernos haya voces discrepantes. Lo anormal es que exista unanimidad de rebaño. Lo razonable es que los partidos políticos, que son instituciones complejas, haya diferentes voces. Lo anormal en términos europeos es que cualquier discrepancia se considere un atentado. Lo común en una democracia es expresarse en libertad. En ese sentido he intentado europeizar la política española [se ríe]. Aunque sea con mi limitada aportación. La gente debería de pedir que se hable con libertad desde los cargos públicos. Cuando un partido hace campaña hablando de las divisiones de los otros y demás… Yo creo que en el fondo está abonando un mal camino. “Ayuso no se entiende con el actual dirigente del PP, ni tampoco con el anterior…”. Oiga, lo normal es que el presidente de una comunidad autónoma tenga puntos de vista diferentes a los del presidente del Gobierno o de su partido. Lo que me parece anormal es el seguimiento ciego.

¿Cómo ve al PSOE de cara al año electoral que empieza en 2023?

La situación de conflicto que viven los países occidentales, que participan de la guerra, pero solo en términos económicos, está haciendo con los gobiernos sufran. El PSOE está viviendo malos momentos porque vivimos en una sociedad de consumidores y nos suben los precios a todos. Todo es más caro para todos. En esta situación el partido de Gobierno pierde apoyo electoral, y da igual si se es de izquierdas o de derechas. Se habla hasta que Viktor Orban [ultraderechista y primer ministro de Hungría] pueda perder las elecciones. Confío en que el PSOE sea capaz de mejorar la situación y de mejorar sus expectativas.

¿Echa de menos la política?

No. Para nada. Estoy muy contento de escribir y de hablar de temas sin la necesidad de gestionar cuestiones diarias. Me vería muy agobiado y abrumado de estar al frente de la situación de la Seguridad Social. Están en mis oraciones [se ríe], tengo mucho respeto y solidaridad con los actuales gestores, que están viviendo en una situación muy complicada y con una situación complicada. Lo hacen muy bien, pero tienen unos recursos personales escasos. La Seguridad Social debería ser una agencia y estar al mismo plano que la Agencia Tributaria. Los trabajadores lo desean, es un sitio donde las carreras profesionales son mejores, tiene más independencia del Gobierno, lo cual es una cosa que le gusta a los empleados públicos.