El 68% de las empresas tecnológicas no tiene en plantilla a ninguna mujer

El 68% de las empresas TIC no tienen contratada a ninguna mujer y sólo el 35% de las chicas eligen carreras de ciencia, según se ha puesto de manifiesto en la Jornada Mujeres y Niñas en el liderazgo científico: una nueva era para la sostenibilidad, organizada por AGITIV (Asociación de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Valencia) y Technovation Girls a través del movimiento Womanation, y que se ha celebrado este jueves en el Museu de les Ciències.

Por ello, el movimiento Womanation insta a las tres administraciones -estatal, autonómica y local- a crear "un frente común" para "situar a la mujer en puestos de liderazgo en los sectores de ciencia y tecnología, para lograr la sostenibilidad del planeta", ha recogido Europa Press.

Para lograrlo, en la jornada, enmarcada dentro de los actos que se desarrollan por la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se han planteado diversas medidas como la formación de un Consejo Social para fomentar la igualdad en puestos de liderazgo y un Hub de Videojuegos, así como una plataforma, creada por la Administración, que recoja las iniciativas para fomentar las vocaciones STEAM y facilitar la labor pedagógica al profesorado.

Al respecto, la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Silvia Rueda, ha explicado que "es necesario hacer una radiografía muy clara de la situación en toda España para conocer qué iniciativas se están llevando a cabo, dónde y cómo" para determinar "qué buenas prácticas hay que seguir y qué cosas no se tienen que hacer porque hay muy buena voluntad, pero a veces no se tiene el conocimiento necesario para poner en marcha las medidas adecuadas y otras veces simplemente no se hace un seguimiento".

En ese sentido, ha destacado que se está empezando "a notar los efectos" de las iniciativas puesta en marcha ya que si en Informática desde el peor año de 2016-2017 con una incorporación del 12 ahora se está en el 16. Sin embargo, aunque "se está por el buen camino" ha reclamado "aunar esfuerzos para revertir la situación".

Respecto a acciones que se realizan desde el Gobierno central Rueda destaca la Alianza STEAM por el talento femenino poniendo a la cabeza el proyecto Niñas en pie de ciencia, que nace para reducir la brecha de género aunando empresas y entidades.

Liderazgo en igualdad

Por su parte, la secretaria Autonómica de Igualdad y Diversidad de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Asunción Quinzá, ha anunciado la creación de un Consejo Social formado por universidades, entidades y empresas con el objetivo de "trabajar para conseguir el liderazgo en igualdad, que permita crear una hoja de ruta para conseguirlo trabajando desde la niñez".

Del mismo modo, la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat, Esther Gómez, ha recalcado que "es necesario generar entornos donde las niñas y los niños "toquen" la ciencia y la tecnología, en empresas y universidades, además de "dotar de herramientas al profesorado para desarrollar acciones durante todo el año relacionados con estas áreas del conocimiento".

Por su parte, la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha señalado que es necesario "despertar estas vocaciones" STEAM usando los canales "adecuados" para llegar a la infancia y adolescencia. Así, ha resaltado que desde el Ayuntamiento se apuesta por la Harinera, un espacio que albergará un 'Hub' de Videojuegos y estará destinado a la innovación y la tecnología para "llegar a los más pequeños en un entorno lúdico y práctico".

Un paradigma en femenino Ver más

Desde las Universidades Salomé Cuesta (UPV) y Xaro Benavent (UV) coinciden en la importancia de generar referentes "cercanos y actuales", además de dar a conocer la parte social de las profesiones STEAM para acercarlas al alumnado más joven y sus familias. Este espíritu lo recogen la Cátedra STEAM con el concurso UpSteam de abanderado, en la primera y el proyecto Girs4Stem que realiza actividades de divulgación enfocadas a las jóvenes, la segunda.

Del mismo modo, las representantes de empresas Nathalie Martínez (CEO Wise Blue Studios), Ana Gil (Gerente de Base One Zeus/Sesame) y Adoración Arnaldos (directora de Innovación y Tecnología GDES) destacan que para llegar a ser líderes hay que ser "valientes, no ponerse límites, apostar por la diversidad, el cambio y por el bien común, siempre teniendo claro la importancia de la corresponsabilidad para conseguir la conciliación familiar y profesional tan deseada tanto en mujeres como en hombres".

Womanation es un movimiento que surge hace más de cinco años que promueve acciones de distinta índole por la excelencia donde actualidad, conocimiento, talento y futuro se tratan con voz cien por cien de mujer, liderado por Angélica Gómez, Regina Monsalve y M.ª José Valero.